「2025彰化歲末演唱會」12/20彰化縣立體育場開唱

▲宣傳記者會現場大合照。

【記者 廖美雅／彰化 報導】彰化縣政府將於12月20日在彰化縣立體育場舉辦「2025彰化歲末演唱會」，今(2)日在縣府舉辦宣傳記者會。王縣長王惠美表示，為與鄉親迎接新年，縣府今年邀請9組老、中、青喜愛的實力歌手輪番開唱，演唱會壓軸邀請到「情歌王子」李聖傑，還有聽團群喜愛的糜先生及小男孩樂團、備受喜愛的創作歌手陳華、唱功深厚的金曲歌后孫淑媚、彰化之光金曲歌王翁立友，還有人氣歌手洪暐哲、鐘卓融Zorn及裴安，陪伴大家用音樂點燃歲末的熱情！以及美食市集與壓軸480秒的絢爛煙火秀，與鄉親一起開心迎接嶄新的2026年。

▲縣長王惠美與歌手聯手宣傳彰化美食。

王惠美表示，晚會當天只要憑11、12月發票兌換摸彩券，就有機會把大獎帶回家！包括星宇航空台中到日本的雙人來回機票、光陽125機車2台、65吋液晶電視、洗衣機、冰箱等超級好禮，除了聆聽好歌，彰化有許多充滿特色的景點，包括充滿懷舊感的小西街、高賓閣；適合全家大小漫步的天空步道，小朋友最喜愛可以盡情放電的「八卦山親子探索區」及「天空遊戲場」。還有來到彰化必吃的爌肉飯、肉圓及麻糬等眾多美食，必定不虛此行。

她強調，12月不僅有歲末演唱會， 12月14日晚間將在縣立美術館廣場點亮聖誕樹，當日下午4時開始有彰化縣音樂河社會福利協會辦理的園遊會及精彩舞台表演。還有大家期待的「2026彰化月影燈季」，將於12月27日點燈，一直展出至明(115)年3月1日為期65天，以馬年為主題，結合RODY跳跳馬知名IP及特別嘉賓櫻桃小丸子、燈光秀、旋轉木馬，將大佛風景區裝扮成「跳跳馬戲團」。

▲「2026彰化月影燈季」，將於12月27日點燈。

與會來賓還有縣議員温芝樺、莊陞漢、黃千宴、陳銌銌、白玉如、蕭文雄、陳玉姬、彰化市長林世賢、北斗鎮公所秘書劉崑荃、彰化縣創藝美育協會總幹事許瀞宜、長樂社區理事長黃惠足、縣府機要秘書張建豐、縣府秘書賴清隆、縣政顧問楊曜聰、城市暨觀光發展處長王瑩琦、各級民意代表與地方仕紳等。（照片／記者廖美雅翻攝）