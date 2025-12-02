2025彰化歲末演唱會12/20縣立體育場開唱 憑發票可抽機票

王惠美縣長表示，晚會當天只要憑11月、12月發票兌換摸彩券，就有機會把大獎帶回家！（圖：縣政府提供）

迎接2026年，彰化縣政府12月20日將在彰化縣立體育場舉辦「2025彰化歲末演唱會」，2日舉辦記者會。王惠美縣長表示，與鄉親迎接新年，縣府今年邀請9組老、中、青喜愛的實力歌手輪番開唱，演唱會壓軸邀請到「情歌王子」李聖傑！還有糜先生及小男孩樂團、創作歌手陳華、金曲歌后孫淑媚、彰化之光金曲歌王翁立友、人氣歌手洪暐哲、鐘卓融Zorn及裴安，陪伴大家用音樂點燃歲末的熱情！還有美食市集與壓軸480秒的絢爛煙火秀，與鄉親一起開心迎接嶄新的2026年。

王惠美縣長表示，晚會當天只要憑11月、12月發票兌換摸彩券，就有機會把大獎帶回家！包括星宇航空台中到日本的雙人來回機票、機車2台、65吋液晶電視、洗衣機、冰箱等，讓大家看得開心、吃得盡興，還有機會抱回大獎！

王縣長指出，除了聆聽好歌，也希望邀請全國民眾趁著歲末安排兩天一夜的彰化小旅行。彰化有許多充滿特色的景點，包括充滿懷舊感的小西街、高賓閣；適合全家大小漫步的天空步道，小朋友最喜愛可以盡情放電的「八卦山親子探索區」及「天空遊戲場」。還有來到彰化必吃的爌肉飯、肉圓及麻糬等眾多美食，必定不虛此行。

王縣長強調， 12月不僅有歲末演唱會， 12月14日晚間將在縣立美術館廣場點亮聖誕樹，當日下午4點開始有彰化縣音樂河社會福利協會辦理的園遊會及精彩舞台表演。還有大家期待的「2026彰化月影燈季」，將於12月27日點燈，一直展出至明（115）年3月1日，為期65天，以馬年為主題，結合RODY跳跳馬知名IP及特別嘉賓櫻桃小丸子、燈光秀、旋轉木馬，將大佛風景區裝扮成「跳跳馬戲團」。這次燈季與彰化子弟九把刀執導的2026年春節賀歲電影《功夫》合作，每週五、六、日推出限定版電影主題燈光秀，開燈當日將有神秘嘉賓出席，絕對精彩。縣府用心策劃活動，與大家一起迎接馬年的到來。 （張文祿報導）