2025彰化歲末演唱會12/20縣立體育場開唱 憑發票可抽機票
迎接2026年，彰化縣政府12月20日將在彰化縣立體育場舉辦「2025彰化歲末演唱會」，2日舉辦記者會。王惠美縣長表示，與鄉親迎接新年，縣府今年邀請9組老、中、青喜愛的實力歌手輪番開唱，演唱會壓軸邀請到「情歌王子」李聖傑！還有糜先生及小男孩樂團、創作歌手陳華、金曲歌后孫淑媚、彰化之光金曲歌王翁立友、人氣歌手洪暐哲、鐘卓融Zorn及裴安，陪伴大家用音樂點燃歲末的熱情！還有美食市集與壓軸480秒的絢爛煙火秀，與鄉親一起開心迎接嶄新的2026年。
王惠美縣長表示，晚會當天只要憑11月、12月發票兌換摸彩券，就有機會把大獎帶回家！包括星宇航空台中到日本的雙人來回機票、機車2台、65吋液晶電視、洗衣機、冰箱等，讓大家看得開心、吃得盡興，還有機會抱回大獎！
王縣長指出，除了聆聽好歌，也希望邀請全國民眾趁著歲末安排兩天一夜的彰化小旅行。彰化有許多充滿特色的景點，包括充滿懷舊感的小西街、高賓閣；適合全家大小漫步的天空步道，小朋友最喜愛可以盡情放電的「八卦山親子探索區」及「天空遊戲場」。還有來到彰化必吃的爌肉飯、肉圓及麻糬等眾多美食，必定不虛此行。
王縣長強調， 12月不僅有歲末演唱會， 12月14日晚間將在縣立美術館廣場點亮聖誕樹，當日下午4點開始有彰化縣音樂河社會福利協會辦理的園遊會及精彩舞台表演。還有大家期待的「2026彰化月影燈季」，將於12月27日點燈，一直展出至明（115）年3月1日，為期65天，以馬年為主題，結合RODY跳跳馬知名IP及特別嘉賓櫻桃小丸子、燈光秀、旋轉木馬，將大佛風景區裝扮成「跳跳馬戲團」。這次燈季與彰化子弟九把刀執導的2026年春節賀歲電影《功夫》合作，每週五、六、日推出限定版電影主題燈光秀，開燈當日將有神秘嘉賓出席，絕對精彩。縣府用心策劃活動，與大家一起迎接馬年的到來。 （張文祿報導）
其他人也在看
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 105
濱崎步演唱會取消無觀眾照唱 陸媒駁「假的」：彩排過程
日本天后濱崎步原訂11月29日在上海開唱，卻在前一天遭主辦單位無預警取消，不過她仍堅持在1.4萬個空席前演出，沒想到陸媒《澎湃新聞》卻發文稱「濱崎步一個人演唱會訊息不實」，強調照片是工作人員外洩彩排過程，PO文曝光後，引發網友議論。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 151
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 1 天前 ・ 66
中國演唱會突遭取消！濱崎步恩師爆「前一晚內幕」喊可怕：被逼到角落
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。日本愛貝克思（Avex）會長松浦勝人透露演唱會臨時遭喊卡的內幕。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 8
55歲玉女歌手罕露面！孟庭葦「逆齡狀態」美成這樣 鬆口演唱會計畫
55歲「月亮公主」孟庭葦久未公開露面，日前於香港獲頒「2025 華人榜 MACA 藝術成就獎」，站上舞台狀態極佳、氣質如昔，展現一貫淡然卻獨具辨識度的優雅。最令孟庭葦驚喜的是，上一屆MACA藝術成就獎得主、演藝圈重量級前輩楊惠姗也參與此盛宴；她特別提到對方，稱這位亦師亦友的前輩，是她心中長年追尋的榜樣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
AAA頒獎典禮集結IVE、Stray Kids、LE SSERAFIM、IU、朴寶劍等華麗卡司 入場須知、彩排福利、直播平台一次看
韓國每年年底都會舉辦盛大的頒獎典禮，其中由韓國媒體STARNEWS舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮Asia Artist Award（亞洲明星盛典，簡稱AAA）正式邁入10週年，今年的AAA頒獎典禮首度前進台灣，12月6日在高雄世運主場館舉辦，也於 11 月 24 日確認將由三立都會台完整播出盛典，敬請鎖定！此外，隔天還會舉辦大型音樂活動「ACON 2025」，目前參加藝人和表演卡司都尚未公開，不過本次頒獎典禮將由「IVE」人氣女神張員瑛與「2PM」出身、演技男神李俊昊共同主持，消息一出K-POP粉絲紛紛引頸期盼，希望自己喜歡的偶像能來到台灣參與盛會！AAA頒獎典禮時間地點、主持人、參加藝人、表演卡司不斷更新！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 5 個月前 ・ 11
2025 MAMA Day2 典禮亮點／周潤發白髮現身「關燈1分鐘致哀」 GD四冠王勇奪「年度藝人大賞」
韓國年度音樂盛事2025年MAMA頒獎典禮（2025 MAMA Awards）相隔七年再到香港舉辦，卻遭遇傷亡慘重的大埔宏福苑世紀大火，導致28日、29日一連兩晚的頒獎典禮，只剩下頒獎和表演兩大部分，至於紅毯和現場藝人席則全數取消。 原本多家媒體報導，周潤發因為香港大火將缺席MAMA頒獎典禮，沒想到活動第二天（11月29日），他卻給了所有人一個意外驚喜，不僅親自來到現場，還帶領大家起立默哀，觀眾席更有人大喊「香港加油」，讓許多人熱淚盈眶。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 2 天前 ・ 發起對話
濱崎步「福岡太妹」硬槓 恩師揭殺雞儆猴顫抖內幕
濱崎步原訂 11 月 29 日在上海開唱，卻在前一晚臨時遭通知取消；她的恩師、avex會長松浦勝人揭露整起事件的創傷真相，指出舞台已耗時5天搭建完成、近 200 名中日工作人員全數到位，但「就在前一晚，一切在無聲的情況下崩塌」。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前 ・ 發起對話
「2025 BMW 聖誕馭愛同行」公益行動啟動
BMW總代理汎德長期關注兒童福祉與教育發展，始終秉持「以行動關懷社會」的初心。隨著聖誕佳節的腳步漸近，汎德攜手全台13家BMW授權經銷商，共同發起「2025 BMW聖誕馭愛同行」公益活動。今年以「馭暖前行，傳愛啟程」為主軸，誠摯邀請BMW車主與粉絲們在這個充滿祝福的季節，與BMW一同以實際行動傳遞關懷，讓溫暖在彼此之間流動。2GameSome ・ 11 小時前 ・ 發起對話
新北市65歲長輩破80萬人 侯友宜推「10大友善樂齡政策」迎新世代
新北市府今天在新北市民廣場舉辦「80萬銀力耀新北、幸福城市耶誕盛典」活動，安排社區關懷據點長輩展演，與市集攤位，市長侯友宜表示，新北市65歲以上長輩現已逾80萬人，邁入超高齡時代，市府推出「10大友善樂齡政策」，像提前完成120家日照中心建置，以更完整的支持系統，迎接新時代。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
濱崎步上海0觀眾照唱 難忘「對空氣演出」粉絲讚：很敬業
日本歌姬濱崎步原定上週六（29）要在中國上海舉辦演唱會，但在開唱前一天被「不可抗力的因素」取消，昨（11/30）晚她在社群平台發文，證實自己在「零觀眾」情況下，獨自完成從第一首歌到安可曲的表演，還在I台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2026就看這一場｜室內展覽懶人包｜年度最強親子展早鳥現省百元、永恆畢卡索筆記本套票399元超划算、蜷川實花展十年回歸
年末規劃出遊，但不知道去哪兒？可以參考全台人氣室內行程推薦，從藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項，各平台紛紛在歲末推出優惠門票折扣，趁機來一場精彩的展覽之旅囉！Yahoo夯好物 ・ 11 個月前 ・ 發起對話
MAMAMOO頌樂化身宇宙女皇開唱 太常來萌生「想在台灣買房」
韓國女團MAMAMOO隊長頌樂（Solar）於11月30日在台北國際會議中心舉行第三次個人亞洲巡迴演唱會《Solar 3rd CONCERT “Solaris”》，這也是巡演的最終站。她以宇宙為主題打造沉浸式舞台，帶領粉絲「容順」展開星際冒險，並以四種不同風格呈現多面魅力，全程用中文與粉絲互動，展現滿滿誠意。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
濱崎步上海演出遭喊卡! 中國粉絲轟:政治不要碰音樂
生活中心／綜合報導日本歌后濱崎步原訂週六在上海舉辦演唱會，不料演出前一天，遭中國政府打壓，演唱會被迫取消，最後她獨自一人對著空無一人的觀眾習，完成表演，讓許多粉絲心疼，就連中國粉絲也罕見砲轟政治不要碰音樂，最噁心的是『不可抗力』四個字，"濱崎步都唱完了，你們卻連一句道歉都沒有"。民視 ・ 1 天前 ・ 38
濱崎步在上海對1.4萬空位開唱 她社群曬照曝無奈心境「像被抽空」
日本天后濱崎步原定11月29日在中國上海舉辦濱崎步2025亞洲巡迴演唱會上海場，開唱前一日遭通知「因不可抗力因素」緊急取消。儘管現場無觀眾，她毅然決然帶著舞群完成演唱會全程，並在週日晚間曝光表演照片，透過社群公開。有意思的是，這組透過FB、X與IG同步釋出的照片，卻未見於她的微博帳號。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1
新北市正式邁入超高齡社會 推十大亮點友善樂齡政策
社會中心／王毓珺、吳培嘉 新北報導新北市在今年12月，高齡長者人口數，突破80萬大關，正式邁入超高齡社會的時代，要怎麼讓長輩們，能夠在地樂活、在地安養，也成為重要的課題，新北市府也在上午（1日）舉辦"80萬銀力耀新北"活動，要讓長輩們能更加瞭解，並善用樂齡資源。新北市花雅戲曲藝術教育推廣協會：「新北市已達成，里里都有銀髮俱樂部的目標。」舞台上的表演者們，以"楊門女將"這個家喻戶曉的故事，喚起觀眾的共鳴，再透過京劇的文化底蘊，傳達「愈老彌堅」的精神，呼籲銀髮族，活到老學到老。新北市推十大亮點友善樂齡政策（圖／民視新聞）新北市長侯友宜：「（新北市）就達到80萬（銀髮族）了，所以我們80萬，是一個新的里程標，我們目前就已經在12月份，會達到20%的超高齡社會。」新北市12月高齡長者，突破80萬大關，正式邁入超高齡社會的時代，為了讓長者，人老心不老，新北市也推出十大亮點友善樂齡政策，包含一里一據點銀髮俱樂部、敬老愛心卡服務升級擴大、六都首創長照處、學習無齡城市共學等，打造宜居、安心、健康、樂活的友善城市。新北市推十大亮點友善樂齡政策（圖／民視新聞）新北市長侯友宜：「我們新北市的日間照顧中心，達到120家已經達標了，不但我們120家的日間照顧中心，我們有633個社區照顧關懷據點，還有1400多家的銀髮俱樂部，新北市的長輩，我們要讓他們在這塊土地，能夠安心樂活。」新北市也在歡樂耶誕城，舉辦「80萬銀力耀新北」活動，15個局處結合據點、社區、協會、社團擺攤，透過遊戲、闖關、美食分享等，讓現場的銀髮族們不只玩得開心，也能瞭解、善用樂齡資源。原文出處：新北市正式邁入超高齡社會 推十大亮點友善樂齡政策 更多民視新聞報導施工挖破管6萬戶無水可用 3天後仍有2成用戶停水城市轉型交通先行！ 新北市完成121座停車場建設新北淡水大停水「已恢復八成」？侯友宜臉書遭灌爆民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
濱崎步「瘋轉台媒、唯獨封鎖微博」！9萬人讚爆 台網洗版挺：歡迎來台灣
由於中日關係緊張，多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消，日本天后濱崎步11月29日在上海的巡迴演唱最終站在28日臨時宣布取消，原因稱「不可抗力因素」，台下1萬4000個空座，她仍唱完整場且全程錄製。這幾天濱崎步在IG轉發「繁體中文報導」，臉書發文超過9萬人按讚，台灣網友留言直呼「歡迎來高雄」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 125
2025苗栗耶誕城點燈 竹南公園指定浪漫「飄雪時刻」
中部中心／邱俊超 苗栗報導2025苗栗耶誕城活動，1日開始到明年1月4日在竹南運動公園登場，以"雪"與"光"為設計主題，打造巨型耶誕樹、馴鹿及大型雪橇車造景，更有指定的"飄雪時刻"，滿滿的耶誕過節氣氛。正式點燈，苗栗竹南公園裡，不只10公尺高的巨型耶誕樹，在夜晚閃耀亮眼，更驚喜的還有這一幕，下雪了！2025苗栗耶誕城活動 12月1日開始到明年1月4日在竹南運動公園登場(圖/民視新聞)細雪紛飛、光影錯落，人造雪景創造浪漫。2025年苗栗耶誕城活動，1日點燈，竹南公園裡滿滿的耶誕氛圍環繞。以雪與光為設計主題，在公園打造巨型耶誕樹、馴鹿及大型雪橇造景、貓裏喵雪國村與雪印之丘互動光廊等四大主題展區。大朋友小朋友玩得不亦樂乎。主燈區「下雪耶誕樹主秀」以鋼構打造10公尺高耶誕樹 (圖/民視新聞)苗栗縣長鍾東錦：「希望鄉親到現場來打卡，也滿多趣味的活動，我們12月份還有很多活動，包括我們客委會主委特別提供，12月12日至14日客家燈怪，那個是很大型的現場的節目，希望鄉親到竹南國中預定地（參加）。」縣長鍾東錦表示，今年配置全面升級，從大型主樹、雪景互動到地方特色整合，規劃光影、音樂、美食。活動期間每週五至週日與元旦當日，每晚指定時刻，6、7、8、9整點，各有5分鐘下雪秀，讓民眾在苗栗體驗、沉浸式耶誕浪漫雪景。活動期間每週五至週日與元旦當日 每晚指定時刻，6、7、8、9整點各有5分鐘下雪秀 (圖/民視新聞)原文出處：2025苗栗耶誕城點燈 竹南公園指定「浪漫飄雪」至明年1/4 更多民視新聞報導又遭AI換臉 苗栗縣長鍾東錦遭盜肖像賣「油柑茶」巴西里約"海上耶誕樹"吸睛 亮燈儀式吸引上千人2025新北耶誕市集登場 電競科幻風翻轉耶誕城 副市長陳純敬揪民眾一起來逛市集民視影音 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
2025彰化歲末演唱會12/20登場 強大卡司曝光
中部中心／李文華 彰化報導來唱唱跳跳吧！一年一度的彰化縣歲末演唱會，即將登場，20日將在彰化縣立體育場舉行，今天（2日）宣傳記者會，預告了強大卡司，活動現場將有美食市集，在活動尾聲，還準備了長達480秒的煙火秀！2026即將到來，彰化縣一年一度的"歲末演場會"，也將熱烈登場！彰化縣長王惠美：「一年一度的演唱會即將在12/20，在彰化縣立體育場來舉行，這次為大家安排，老中輕的歌手，壓軸是李聖傑，包括有糜先生陳華，還有小男孩樂團，以及大家很喜歡的洪暐哲。」"彰化歲末演唱會"12/20登場 李聖傑.糜先生輪番獻唱（圖／民視新聞）活動邁入第7年，今年12/20將在體育館閃亮登場，表演陣容彭湃，超強歌手，輪番上陣演出，現場還準備了3000份在地美食，發送給民眾品嘗，到了活動尾聲，還有長達480秒的煙火秀！彰化縣長王惠美：「歡迎大家把握12/20的時間，來我們的歲末演唱會，另外12/27也會在月影燈季，要做點燈的活動，這個活動會一直到2026年3月1日。」彰化歲末籌備一系列活動 縣長王惠美:與民眾一起迎接2026（圖／民視新聞）歲末演場會，緊接著又有月影燈季，彰化縣府，籌備一系列活動，也是希望，能讓民眾，充實的迎接2026年。原文出處：２０２５彰化歲末演唱會 １２／２０登場、強大卡司搶先看 更多民視新聞報導濱崎步才公開！中國「抓替死鬼曬1證」稱空場是假的…網看傻：越描越黑濱崎步「上海事件」懶人包！中國否認「無人秀」遭打臉硬拗? 濱崎步"一人演唱會" 中國官媒:假的.是彩排外流民視影音 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
長期關注兒童福祉與教育發展，BMW總代理汎德攜手全台13家授權經銷商溫馨啟動公益行動！
BMW總代理汎德長期關注兒童福祉與教育發展，始終秉持「以行動關懷社會」的初心。隨著聖誕佳節的腳步漸近，汎德攜手全台13家BMW授權經銷商，共同發起「2025 BMW聖誕馭愛同行」公益活動。今年以「馭暖前行，傳愛啟程」為主軸，誠摯邀請BMW車主與粉絲們在這個充滿祝福的季節，與BMW一同以實際行動傳遞關懷，讓溫暖在彼此之間流動。 本次活動所募得款項將全數捐贈予「財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會（家扶基金會）」，期盼將每一份善意化為實際力量，陪伴更多孩子與家庭走過人生的重要時刻，讓愛與希望延伸到更多需要被溫柔對待的角落，共度一個更加溫馨而有意義的聖誕佳節。 「2025 BMW 聖誕馭愛同行」活動自 12 月 1 日起至 12 月 31 日止，活動期間凡親臨全台 BMW 授權經銷商展示中心，或透過 BMW 指定活動頁面進行線上響應，完成單筆捐款新台幣 800 元，即可獲得限量「BMW 聖誕手工餅乾禮盒」乙份，數量有限，送完為止。本次活動同步開放實體與線上管道，讓更多人可以不受距離限制，也能一起參與這場充滿溫度的聖誕公益行動，讓捐款化為支持兒少與家庭的實質力量。 BMW 誠摯邀請大眾一同響應「2CARLINK鏈車網 ・ 12 小時前 ・ 發起對話