2025彰化歲末演唱會12/20體育場閃耀開唱

【記者林玉芬/彰化報導】迎接2026年，彰化縣政府將於12月20日在縣立體育場舉辦「2025彰化歲末演唱會」，2日在縣府舉辦宣傳記者會。



縣長王惠美表示，歲末演唱會邀請9組老、中、青喜愛的實力歌手輪番開唱，「情歌王子」李聖傑壓軸，還有糜先生及小男孩樂團、創作歌手陳華、金曲歌后孫淑媚、彰化之光金曲歌王翁立友，還有人氣歌手洪暐哲、鐘卓融Zorn及裴安，陪伴大家用音樂點燃歲末的熱情，還有美食市集與壓軸480秒的絢爛煙火秀，開心迎接2026年。

王惠美表示，晚會當天憑11、12月發票兌換摸彩券，就有機會把大獎帶回家，包括星宇航空台中到日本的雙人來回機票、光陽125機車2台、65吋液晶電視、洗衣機、冰箱等超級好禮。除了聆聽好歌，也邀請全國民眾趁著歲末安排兩天一夜的彰化小旅行，彰化有許多充滿特色的景點，包括充滿懷舊感的小西街、高賓閣；適合全家大小漫步的天空步道，小朋友最喜愛可以盡情放電的「八卦山親子探索區」及「天空遊戲場」，還有彰化爌肉飯、肉圓及麻糬等美食。

12月除了歲末演唱會外， 14日晚間在美術館廣場點亮聖誕樹，當日下午4時有彰化縣音樂河社會福利協會辦理的園遊會及精彩舞台表演。「2026彰化月影燈季」27日點燈，展出至明年3月1日為期65天，以馬年為主題，結合RODY跳跳馬知名IP及特別嘉賓櫻桃小丸子、燈光秀、旋轉木馬，將大佛風景區裝扮成「跳跳馬戲團」。

王惠美說，縣府用心策劃活動，與大家一起迎接馬年的到來，歡迎全國鄉親安排假期，暢遊美好彰化。