2025彰化社頭織襪芭樂節吸引35萬人潮締造近億商機

2025彰化社頭織襪芭樂觀光節，3天吸引35萬人潮、締造近億商機。（圖：李河錫攝）

2025彰化社頭織襪芭樂觀光節，一連3天分別在社頭果菜市場、火車站與杜鵑花大道同步登場，邀集近200家紡織企業廠商以及芭樂等農產業前來展售；每天都吸引爆大量的消費人潮，根據主辦單位保守估計，共吸引超過35萬的人潮前來採購；令在地產業界人士歡喜表示，應可締造近億的商機！

彰化社頭鄉公所為全面振興經濟，結合週休假期、一連3天盛大舉辦「2025彰化社頭織襪芭樂觀光節」系列活動；已邁入第24年、特別擴大行銷市場，分別規劃在社頭果菜市場、火車站2大展售區，邀集近200家紡織、芭樂產業以及相關產業前來展售；「杜鵑花大道」則同步規劃有花海裝置藝術園區和小農市集，還推出3場大型演唱會。

廣告 廣告

果然，每天從白天到黑夜，都吸引爆大量參觀與消費人潮；鄉長蕭浚二表示，年年所舉辦的「社頭織襪芭樂觀光節」，已成為全國關注的消費盛事，已成功把社頭是「芭樂故鄉、襪子王國」的招牌打得更響亮，希望結合後續的耶誕節、跨年、農曆春節以及元宵燈會，吸引更多人潮，持續提振消費買氣、帶動整體觀光產業的發展！

採購人潮創新高！2025彰化社頭織襪芭樂觀光節，吸引35多萬人潮，產業界估計，締造近億商機。（圖：李河錫攝）

根據主辦單位保守估計，在「2025彰化社頭織襪芭樂觀光節」3天活動不斷加碼下，以及有眾多廠商推出超值優惠促銷下，共吸引超過35萬海內外人潮前來參觀採購，在地產業人士歡喜表示，應可以締造近億的商機！場面是熱鬧滾滾、盛況空前。（李河錫報導）