



一年一度眾所矚目的社頭鄉年度產業盛事，「2025彰化社頭織襪芭樂觀光節」即將在12月12日至14日連續三天於社頭鄉果菜市場隆重登場。社頭鄉公所在社頭鄉杜鵑花大道花海園區辦理「2025彰化社頭織襪芭樂觀光節記者會」，現場同步展示社頭在地農特產品及織襪產品。

今年活動不僅有全國最大的優良織襪特色產品展示會及台灣製MIT微笑標章精品展售，亦有社頭在地芭樂及農特產品行銷加值活動。除此之外，也有古早味米苔目、新鮮芭樂及限量芭樂創意料理免費品嚐，以及「用愛心兌好襪」活動，只要憑114年11、12月發票兩張即可兌換社頭好襪一雙，如果在活動會場或鄉內各景點拍照打卡，即可再兌換一雙（好襪數量有限，送完為止），活動精彩豐富又多元。

2025彰化社頭織襪芭樂觀光節 火車站前懸掛彩繪燈籠美景超吸睛

社頭鄉長蕭浚二表示，今年活動邁入第24週年，延續去年活動規模，為了讓更多人看見社頭，帶動觀光能見度，因此擴大舉辦「彰化社頭織襪芭樂觀光節」及一系列活動，在鄉內杜鵑花大道（忠義路）規劃花海、稻草創意裝置藝術及大型氣偶，且今年更與「懶散兔＆啾先生」合作，獲得授權製作出超級卡哇伊的氣偶，屆時將和其他氣偶同步展出，一起萌翻造訪社頭的遊客們。

社頭鄉公所為吸引到訪遊客，在社頭火車站前懸掛彩繪燈籠，一路綿延約1公里；在社頭公有零售市場旁設置2025台灣燈會副燈《福耀蛟龍》及數座造型花燈，並安排免費接駁車串聯活動會場、社頭火車站及鄉內各景點，火車站前更可租借MOOVO電動輔助自行車，讓遊客們可以自由選擇喜愛的方式輕鬆暢遊社頭，將人潮引進市區，帶動鄉內觀光發展！

今年活動將於12月13日（星期六）上午10時舉行開幕式，更是連續三天舉辦一連串精彩的巨星演唱會，在活動會場、社頭火車站及忠義路杜鵑花大道等處邀請到超強卡司輪番上陣，包含蕭煌奇、張秀卿、曾瑋中、曾心梅、陳孟賢、陳衣宸、蕭金丹、當紅樂團芒果醬和麋先生等知名歌手，以及羅小白、東森幼幼台鳳梨哥哥和酪梨姊姊帶來精彩的表演，活動第二天晚會結束後也會施放空中絢麗煙火秀！活動精彩可期，歡迎全國各地的好朋友前來共襄盛舉「2025彰化社頭織襪芭樂觀光節」及相關系列活動，暢遊社頭，買社頭在地甜又脆的芭樂及優質好襪。

