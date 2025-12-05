2025彰化社頭織襪芭樂觀光節12/12歡樂登場

2025彰化社頭織襪芭樂觀光節，12月12日起，一連3天歡樂登場。（圖：李河錫報導）

「2025彰化社頭織襪芭樂觀光節」將在12月12日歡樂登場，一連續3天在社頭果菜市場、火車站與杜鵑花大道，邀集近200家紡織業者、芭樂等農產業前來展售；同步在「杜鵑花大道」推出花海園區、小農市集，規劃有環鄉接駁車；邀請全國鄉親前來社頭吃芭樂、買襪子、欣賞繽紛美景。

彰化社頭鄉公所為全面振興經濟，從12月12日起到14日、一連3天，將盛大舉辦「2025彰化社頭織襪芭樂觀光節」系列活動；社頭鄉長蕭浚二，特別感謝中央與縣政府鼎力支持，讓已邁入第24年的行銷活動越辦越盛大；今年特別規劃有社頭果菜市場與火車站2大展售區，邀集近200家紡織、芭樂產業以及相關產業前來展售；「杜鵑花大道」則同步規劃有花海裝置藝術園區和小農市集，還有3場大型演唱會，希望吸引更龐大消費人潮，來提振迎接新年的消費買氣。

社頭鄉民代表會主席陳慶福則強調，在蕭浚二鄉長率領公所團隊努力下，把社頭是「芭樂故鄉、襪子王國」的招牌打得更響亮，「織襪芭樂觀光節」已成為全國關注的消費盛事，希望結合鄰近清水岩寺、月眉池等景區，吸引更多人潮、帶動社頭鄉整體觀光產業發展！

蕭浚二鄉長強調，「織襪芭樂節」開賣後，現場將提供芭樂創意料理與地方美食，讓參與民眾免費來品嚐；憑當月2張發票還可以送襪子，籲請民眾一起來作愛心；並宣示「花漾稻藝展」也同步在杜鵑花大道等景區來登場，規劃有浪漫花海、稻草創意裝置藝術及大型充氣公仔；從社頭火車站前開始，也推出彩繪燈籠，「2025台灣燈會主題燈《福耀蛟龍》及數座造型花燈，則進駐「社頭公有零售市場」；公所還規劃有多處大型停車場，安排免費「接駁車」串聯活動會場、社頭火車站及鄉內各景點，火車站前更可租借MOOVO電動輔助自行車，讓遊客們可以自由選擇，輕鬆前來暢遊社頭，買襪子、吃芭樂！（李河錫報導）