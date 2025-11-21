2025彰化縣媽祖祈福文化節在社頭鄉盛大登場

年度宗教盛會！「2025彰化縣媽祖祈福文化節」，11月21日起、一連3天在社頭「枋橋頭天門宮」盛大登場！（圖：彰化縣政府提供）

一年一度的「彰化縣媽祖祈福文化節」，21日起在社頭鄉「枋橋頭天門宮」盛大登場，今年活動別具意義，因爐主宮廟～社頭「枋橋頭天門宮」適逢建廟270週年，彰化縣共計有13間媽祖宮廟，包括枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、溪湖福安宮，齊聚一堂會香駐蹕，縣長王惠美、天門宮主委劉清尊及各宮廟代表共同為地方祈福，現場熱鬧非凡，展現深厚的文化底蘊與在地信仰精神。

縣長王惠美表示，「2025彰化縣媽祖祈福文化節」是彰化縣年度宗教盛會，從21日起、連續三天，在「枋橋頭天門宮」熱鬧登場；在13尊前來會香的「媽祖」駐蹕典禮過後，21日晚間7時將在社頭果菜市場，由無敵小生孫翠鳳率領「明華園戲劇總團」，演出經典劇目《紅塵菩提》。22日一早有13尊媽祖展開遶境賜福活動，眾多神轎、陣頭、藝陣將前來共襄盛舉，場面熱鬧可期。22日7時起，在「枋橋頭天門宮」停車場，則是邀請走遍30多個國家、享譽國際的「即將成真火舞團」帶來《日出昇龍》的精彩演出。23日晚上，同樣在枋橋頭天門宮停車場，盛大辦理「媽祖祈福晚會」，有陣容強大的影視歌星前來開唱，還有摸彩中大獎等系列活動，歡迎鄉親們相揪來參加；同時只要在FB或IG完成指定分享方式並標記@「彰化縣文化局」即可獲得限量平安扇，每人限領1份，每晚限量300份，換完即止。

王惠美縣長強調，連續3天、前來社頭參加「彰化縣媽祖祈福文化節」的CP值最高，一次可以拜13尊媽祖，可保佑心想事成，事事如意；並感謝爐主宮及12間媽祖宮廟用心推廣媽祖精神及文化，希望透過3天活動，能把媽祖慈悲為懷的精神發揚光大。

社頭鄉長蕭浚二則表示，感謝王惠美縣長所率領的縣府團隊，每年都用心舉辦媽祖祈福文化節，宣揚媽祖慈悲精神，希望地方各個宮廟可以齊心協力，攜手共進，一同促進地方進步。社頭鄉公所也會全力以赴，配合縣府將活動辦好，祝福這三天文化節活動圓滿成功。

負責承辦的「社頭枋橋頭天門宮」主委劉清尊則表示，感謝彰化縣縣府團隊的支持與肯定，用心安排媽祖祈福文化節系列活動，一連3天、除了有13尊媽祖齊聚天門宮，還有許多精采活動及表演，歡迎大家一同共襄盛舉，前來社頭「拜媽祖、保平安！」。詳細活動資訊可上官方網站查詢：https://www.bocach.gov.tw/MAZU/（李河錫報導）