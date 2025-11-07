2025彰化縣媽祖祈福文化節登場 邀民眾拜媽祖遊彰化
中部中心／ 林賢明 彰化報導
2025彰化縣媽祖祈福文化節，今天在社頭鄉舉行記者會，活動從21日一連3天，共13尊媽祖齊聚枋橋頭天門宮，信眾一次就能向13尊媽祖祈願祝福。彰化縣長王惠美也邀請民眾「來拜媽祖、遊彰化」。
小朋友打鼓跳舞，可愛萌樣為「彰化縣媽祖祈福文化節」熱鬧開場。年輕人也在宗教文化活動中展現活力。今年活動期間可以一次拜13間宮廟的媽祖，可說是神力無限加倍祝福。
2025彰化縣媽祖祈福文化節11/21-11/23登場 (圖/民視新聞)
彰化縣長王惠美：「這是把我們的宗教文化和地方產業，結合的一個活動，謝謝我們枋橋頭天門宮他們的用心努力，規劃非常多的活動，包括有文物展有集章，這三天來到這邊，還可以兌換特別的好禮，還有桌遊以及我們的晚會。」
2025彰化媽祖祈福文化節，13間宮廟中由枋橋頭天門宮擔任爐主宮廟，適逢建宮270週年，特別結合舉辦文物特展。
2025彰化縣媽祖祈福文化節11/21-11/23登場 (圖/民視新聞)
從21日到23日一連三天活動，老少咸宜的豐富內容，規劃四大亮點，包括13宮廟平安符的集章活動、明華園歌仔戲演出以及火舞團演出、祈福晚會及大型桌遊互動「祈福走透透」，讓宗教文化與在地產業結合，展現彰化多元風貌。
2025彰化縣媽祖祈福文化節11/21-11/23登場 (圖/民視新聞)
