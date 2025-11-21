2025彰化縣媽祖祈福文化節登場 13尊媽祖會香祈福

2025彰化縣媽祖祈福文化節今(21)日在社頭枋橋頭天門宮正式揭幕，今年適逢天門宮建廟270週年，縣內13座媽祖宮廟齊聚會香，包括枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮及溪湖福安宮，場面盛大。縣長王惠美與各宮廟代表共同祈願地方安康，展現彰化在地深厚的宗教文化。

王惠美表示，文化節自21日起連續三天在天門宮舉行，駐蹕典禮後的首日晚間，將有無敵小生孫翠鳳率領明華園戲劇總團在社頭果菜市場演出經典劇目《紅塵菩提》揭開序幕。22日白天安排13尊媽祖遶境活動，預計吸引眾多信眾參與。同日晚間，由「即將成真火舞團」於天門宮停車場帶來《日出昇龍》演出。23日則舉辦「媽祖祈福晚會」，規劃歌手演出與摸彩活動。活動期間民眾若在FB或IG依規定完成分享並標記彰化縣文化局，可獲限量平安扇，每晚限量300份。

王惠美指出，來社頭參加「彰化縣媽祖祈福文化節」的CP值最高，今年一次可參拜13尊媽祖，象徵祈願圓滿，也感謝各宮廟共同推動媽祖文化，希望透過系列活動延續慈悲濟世的信仰精神。

天門宮主委劉清尊則說，今年適逢建宮270週年，能與13間宮廟共同迎媽祖會香別具意義，歡迎民眾到社頭參與文化節並祈求平安。社頭鄉長蕭浚二表示，感謝縣府持續支持地方文化活動，鄉公所將全力配合，期盼文化節順利圓滿。

文化局指出，天門宮建於1755年，已具近三世紀歷史，今年特別推出文物特展，展出相關文物與老照片，讓民眾認識媽祖信仰在地的傳承。此外，文化節也安排平安符集章活動、擲筊抽獎、祈福桌遊、親子遊具、手作體驗及市集展售等多元內容，「媽祖祈福晚會」邀請多組藝人演出，並準備家電等多項摸彩獎項。

同時，縣府舉辦「彰化GO購」活動至12月31日止，民眾在縣內消費滿500元即可登錄抽獎，文化節期間於社頭消費滿額還可加碼取得抽獎序號，有機會獲得電動車及黃金等獎品。