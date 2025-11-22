2025彰化縣媽祖祈福文化節起駕 13間宮廟聯合遶境為眾生祈福消災
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】2025彰化縣媽祖祈福文化節於今（22）日舉行13間宮廟聯合遶境活動，熱鬧非凡，由爐主天門宮集結田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮及溪湖福安宮等宮廟共同參與。彰化縣長王惠美、天門宮主委劉清尊及各宮廟主委一早出席在社頭枋橋頭天門宮舉行的起駕典禮，現場湧入大批信眾與遊客，共同參與這場年度宗教盛事。隨著起馬炮鳴放，浩浩蕩蕩的隊伍正式起駕，沿途民眾爭相膜拜祈福，社頭街區擠滿人潮，充分展現媽祖信仰的凝聚力量。
▲彰化縣長王惠美、天門宮主委劉清尊及各宮廟主委一早出席在社頭枋橋頭天門宮舉行的起駕典禮。（圖／彰化縣政府提供）
王惠美表示，今天是媽祖祈福文化節的第2天活動，13尊媽祖齊聚社頭為鄉親賜福，相信在媽祖的庇佑下，縣運昌隆、事事順心，鄉親都可以過好生活。感謝爐主天門宮的用心，今年適逢枋橋頭天門宮建宮270週年，配合媽祖祈福文化節舉辦文物展，歡迎大家蒞臨觀賞。感謝12間宮廟齊心協力配合，也感謝公所、農會的大力支持。本次系列活動極為精采，今晚在天門宮停車場，有「即將成真火舞團」表演，明晚還有「媽祖祈福晚會」以及摸彩活動，邀請鄉親共襄盛舉。一次就可以拜13尊媽祖祈求平安，CP值絕對高，相信透過媽祖加持，會保佑大家平安順利、賺大錢。
▲起馬炮鳴放。（圖／彰化縣政府提供）
文化局表示，本次「媽祖祈福文化節」活動豐富多元，結合宗教遶境、藝文演出、集章體驗。今（22）晚7時於天門宮停車場登場的「即將成真火舞團」，將以火焰藝術秀《日出昇龍》熱烈演出；明（23）晚7時同樣在天門宮停車場舉辦「媽祖祈福晚會」，邀請張秀卿、林姍、賴慧如、震樂堂、郭忠祐、吳俊宏等超強卡司輪番獻唱，現場並準備55吋液晶電視、冰箱、洗衣機等豐富摸彩大獎，歡迎民眾踴躍參與，共享歡樂時光。同時只要在FB或IG完成指定分享方式並標記@「彰化縣文化局」即可獲得限量平安扇，每人限領1份，每晚限量300份，換完即止，歡迎大家一起共襄盛舉。
此外，縣府也推出「媽祖廟風華巡禮—集章活動」，民眾可至彰化縣13間媽祖廟掃描QRcode進行數位集章，或索取「2025媽祖平安符」紙本集章，集滿5枚印章即可至社頭枋橋頭天門宮兌換限量媽祖收納袋。「祈福走透透大型桌遊一起玩」，採線上報名，取得遊戲資格，優勝者獲得媽祖文創品一份。此外，還有「搏聖杯即時抽抽樂」、「稜轎腳擲筊求好運」、「媽祖賜福－大手小手祈平安」多元活動，絕對精彩、不容錯過。
社頭鄉以織襪產業聞名全台，芭樂、蒜頭麵、外酥內軟蘿蔔糕、香辣紅油炒手等周邊美食不勝枚數，縣長王惠美邀請全國民眾利用媽祖祈福文化節期間走訪彰化，感受彰化的無限魅力。縣府現正推動「彰化GO購」活動，即日起至12月31日，只要在彰化縣內消費滿500元並登錄發票或收據，即可獲得抽獎資格，媽祖祈福文化節期間在社頭消費還能加碼抽獎序號，提高中獎機率，有機會抽中百萬電動車、黃金條塊、現金獎等超多豐富好禮。
其他人也在看
國際終止婦女受暴日 高市推動暴力防治與預防
為響應「國際終止婦女受暴日」，社會局家防中心於昨（廿二）日下午在衛武營都會公園夏日大道舉辦「一一四年度國際終止婦女受暴日宣導暨建構性別暴力領航社區服務方案成果發表活動」，以「擁愛反暴力，鄰里齊守護」為主題，串連跨局處網絡與社區力量，共同推動暴力防治與初級預防工作；該活動以象徵性別平等與力量提升的紫絲帶意涵，由市府王宏榮副秘書長、社會局蔡宛芬局長、貴賓及社區夥伴共同傳遞紫絲帶，象徵凝聚公私協力的守護能量，一同承諾「拒絕暴力、從社區開始」啟動，共織屬於高雄的紫絲帶，並吸引超過八百名親子與民眾熱情參與，在輕鬆有趣的氛圍中認識家暴防治、兒少保護等重要觀念。防止暴力須從生活周遭的觀念與行為改變做起，社會局家防中心自一○五年起積極推動社區初級預防工作，以「鄰里攜手、公私合作」為核心精 ...台灣新生報 ・ 9 小時前
地面師角色多 誘簽合法文件！被害人身陷法網「身家難追回」｜鏡新聞調查報告｜#鏡新聞
假檢警詐騙案中，地面師讓人身家盡失，其實是多重角色接力建構詐騙劇本，目的是榨光被害人錢財後，再簽下本票抵押房產，看中的是還清貸款的不動產，還能再向銀行借出超額金錢。 揭密地面師怎麼取得被害人信任，用一紙文件，奪走當事人終生積蓄和房子，甚至還背上債務。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
202位新受證志工 人生道路有方向
今天22號也是北區第二場的歲末祝福，現場一共來了202位新受證的慈濟志工，每一個人臉上都洋溢著期待與莊嚴。而待會要看到的這兩位慈濟志工，都是有各自的人生故事，有人是因為疫情回台，跟慈濟搭上線，有人...大愛電視 ・ 10 小時前
假日必訪新景點 首座國家檔案館正式開館
我國首座國家檔案館22日正式開館，國家發展委員會副主委彭立沛表示，館內除有檔案保存、修復及技術研發等專業場域，亦開放大眾藉由展廳、國家檔案閱覽中心及兒童體驗室認識與近用檔案，成全民探訪這座屬於「每個人的檔案館」。中時財經即時 ・ 6 小時前
光復鄉慈濟義診 周末守護鄉親健康
馬太鞍堰塞湖洪災之後，慈濟北區人醫會來到花蓮光復鄉，從 11 月 22 號開始，每周六、日都會在大安村義診，希望用三到六個月的時間，陪著鄉親慢慢走出災後創傷。團隊帶來中醫、西醫、牙科、身心科，還有...大愛電視 ・ 10 小時前
美國俄烏和平方案需補強 歐洲挺基輔爭取更好條件
（中央社約翰尼斯堡22日綜合外電報導）歐洲及其他西方領袖今天表示，美國提出的和平方案可作為終結俄烏戰爭的談判基礎，但「仍需進一步研議」。這是西方國家力拚在27日期限前為基輔爭取更好條件的努力之一。中央社 ・ 4 小時前
遭指曾挺涉案里長 陳其邁：對犯罪、抹黑都會提告
（中央社記者林巧璉高雄22日電）高雄月世界垃圾事件引發政治風波，高市長陳其邁表示，與涉案里長李有財素無往來，變造合成照片是犯法行為，利用此照抹黑也是惡意操作，「對涉及犯罪、惡意抹黑都會提告」。中央社 ・ 11 小時前
2025彰化媽祖祈福文化節登場 13尊媽祖齊聚天門宮
一年一度的「彰化縣媽祖祈福文化節」今日在社頭枋橋頭天門宮登場，包括枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮等13間廟共13尊媽祖齊聚一堂會香駐蹕，也為一連3天的活動揭開序幕，縣長王惠美表示，活動三天來社頭參加「彰化縣媽祖祈福文化節」的CP值最高，一次可以參拜13尊媽祖，保佑心想事成，事事如意。中時新聞網 ・ 1 天前
走進孩子「藝」想世界 「安得烈」全國學藝競賽頒獎 弱勢學子秀才藝
安得烈慈善協會今日舉辦「第10屆學藝競賽頒獎典禮」暨「孩子的藝想世界」公益畫展開幕式。理事長張德明表示，學藝競賽是希望給偏鄉與弱勢家庭的孩子有個舞台，不僅能培養技藝，也能透過作品呈現真實情感、生命力，建立自信與表達力，「頒獎典禮只是起點，希望孩子們可以更加努力創作，追求自己的夢想。」自由時報 ・ 10 小時前
普丁稱美方案可為和平奠基 警告若烏拒絕將擴大攻勢
（中央社莫斯科/基輔21日綜合外電報導）俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今天指出，美國提出的方案可能為烏克蘭和平協議「奠定基礎」，這是他首次證實莫斯科已自美方收到這項計畫。中央社 ・ 1 天前
彰化媽祖祈福文化節熱鬧登場 天門宮270週年、十三媽祖齊聚庇民
2025「彰化縣媽祖祈福文化節」今（21）日在社頭枋橋頭天門宮盛大揭幕，今年特別具有歷史意義，適逢爐主宮廟天門宮建廟270週年，縣內十三間媽祖宮廟齊聚會香駐蹕，共同以媽祖慈悲精神庇佑鄉里。現場人潮熱絡，王惠美縣長、天門宮主委劉清尊及各宮廟代表皆到場參與，展現彰化深厚的媽祖信仰文化底蘊。王縣長表示，今年文化節自今日起連續三天在社頭展開，活動內容豐富多元。駐蹕典禮後，今晚7點於社頭果菜市場，由明華園戲劇總團、孫翠鳳領銜演出經典大戲《紅塵菩提》；明（22）日上午則有十三尊媽祖遶境祈福，陣頭、藝陣齊出，熱鬧非凡。明晚7點在天門宮停車場，邀請走遍全球的「即將成真火舞團」帶來《日出昇龍》演出；後天（23）日晚上則舉行「媽祖祈福晚會」，安排知名歌手演唱並加碼摸彩，歡迎大家踴躍參加。民眾只要在FB或IG依規定分享並標記「彰化縣文化局」，即可獲得限量平安扇，每晚限量300份。王縣長笑稱，今年到社頭參加文化節的「CP值最高」，一次就能參拜十三尊媽祖，祈求心想事成、平安順遂。她也感謝爐主宮及十二間合作宮廟共同推動活動，讓媽祖精神持續發光。社頭鄉長蕭浚二也表示，縣府多年來致力推廣文化節，使社頭能以媽祖文化聞名台灣好新聞 ・ 1 天前
沈文程快閃宣導高齡換照 自曝明年5月率先換駕照
公路局表示，台灣正式邁入高齡社會，長者外出需求與交通安全議題日益受到重視。高齡換照新制將於115年5月正式實施，屆時駕駛人年滿70歲時需辦理換照，並通過體格檢查、免費安全教育課程及危險感知體驗後即可換發駕照，駕照效期至75歲；75 歲以上長者則維持每3年換照周期，以...CTWANT ・ 7 小時前
2025彰化縣媽祖祈福文化節在社頭鄉盛大登場
一年一度的「彰化縣媽祖祈福文化節」，21日起在社頭鄉「枋橋頭天門宮」盛大登場，今年活動別具意義，因爐主宮廟～社頭「枋橋頭天門宮」適逢建廟270週年，彰化縣共計有13間媽祖宮廟，包括枋橋頭天門宮、田中乾中廣新聞網 ・ 1 天前
金馬62／最佳女主角：《地母》范冰冰
備受矚目的第62屆金馬獎最佳女主角出爐，由中國演員范冰冰以《地母》一片勝出，成為新科金馬影后。這也是范冰冰首次獲得金馬獎最佳女主角殊榮。(編輯：陳士廉)中央廣播電台 ・ 7 小時前
通霄濱海馬拉松23日「追風」 農會端好料上場
苗栗縣通霄濱海馬拉松明（23）日早上登場，將有大批跑友齊聚通霄鎮，通霄鎮農會與縣府攜手打造「豐味苗栗」展區，端出滿滿好料提供跑者補充體力、享受美食，也盼透過馬拉松盛會推廣在地農產。通霄鎮農會許道坤表示，通霄的風、通霄的梨、通霄的人，皆有故事，農會於馬拉松活動準備用心製作的「等路」。希望跑者吃得到通霄自由時報 ・ 14 小時前
韓劇《模範計程車3》原班人馬！系列最終章回歸，港日超強卡司驚喜客串
韓劇《模範計程車3》系列最終章11月21日正式開播，李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍等原班人馬全面回歸讓許多劇迷再度期待彩虹運輸的登場。造咖 ・ 14 小時前
50歲男每天動仍骨鬆！竟是「1器官」受傷 骨頭恐比老人脆
骨質疏鬆不是老人專利！腎臟科醫師林軒任分享，一名50多歲做體力活的勞動者，平時運動量充足，健檢卻顯示骨質疏鬆，讓他相當困惑，進一步檢查才知是腎臟問題，因為腎臟不只負責排毒，更是骨骼健康的關鍵，當腎功能下降或患腎臟病，會造成骨質流失。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《換乘戀愛4》11集全面白熱化 五對前任終於全公開！ 韓網討論度飆高 新男嘉賓登場
《換乘戀愛4》11集全面白熱化 五對前任終於全公開！ 韓網討論度飆高 新男嘉賓登場娛樂星聞 ・ 3 小時前
金馬62／評審內幕曝！范冰冰「與她廝殺到最後」殘酷競賽
金馬62／評審內幕曝！范冰冰「與她廝殺到最後」殘酷競賽EBC東森娛樂 ・ 5 小時前
花蓮富里鄉百年榕樹枯死 居民不捨道別
（中央社記者張祈花蓮縣22日電）花蓮富里鄉中山路土地公廟旁的百年老榕樹，見證富里鄉歷史，老一代人稱「倒栽榕」，去年11月颱風康芮侵襲後，老樹受損嚴重，經樹醫師判定枯死，日前移除老樹根部，在地人不捨道別。中央社 ・ 14 小時前