2025彰化閱讀節【半線風土人語】 吳晟老師分享「愛．樹．無法取代Ⅱ」

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為延續閱讀節的人文能量，彰化縣文化局於114年12月13日（星期六）上午10時，邀請榮獲第44屆行政院文化獎的鄉土詩人吳晟，於彰化縣文化局演講廳舉辦講座「愛．樹．無法取代Ⅱ」。這場講座不僅是詩人與讀者的心靈對話，更是一場土地、樹木與生命之間的誠摯對話，邀請民眾在冬日裡一同傾聽自然的聲音。

出生於彰化溪州的吳晟，本名吳勝雄，是臺灣最具代表性的田園詩人與鄉土文學作家。自1970年代返鄉任教後，長期以詩筆書寫農民生活與土地情懷，創作出《吾鄉印象》、《筆記濁水溪》、《他還年輕》等膾炙人口的作品，其詩風樸實自然、語言親切生動，被譽為「田埂上的詩人」。詩作〈負荷〉、〈不驚田水冷霜霜〉等篇章長年入選國語課本，深植人心。

除了詩文創作外，吳晟更以實際行動實踐文學家的社會責任，他將家族三公頃良田改為樹園「純園」，親手種下成千上萬棵樹，推廣綠化、保育與環境教育，以行動詮釋對土地的熱愛。他曾說：「種樹是最長久的創作」，而詩，是與大地對話的語言。

今年榮獲「行政院文化獎」殊榮，是繼詩人林亨泰之後，第二位獲此榮譽的彰化作家。文化部肯定他以半世紀的文學耕耘，持續關懷農村、環境與人文，展現「以詩行道」的精神典範。吳晟以文字承載時代記憶，也以實踐回應土地呼喚，讓文學不止於書寫，更成為社會良知的溫柔力量。

「愛．樹．無法取代Ⅱ」講座為吳晟延續同名著作精神的分享篇章，他將以詩人的眼光談人與自然的相依關係，從樹木的生長談生命的延續，從泥土的氣息談鄉土的養分，並以詩句引領聽眾重新感受「信賴土地的溫柔、泥土的慈愛」，讓人相信種子終將發芽、生命必能挺立。

吳晟表示，文學創作的源頭在於「感恩大地、尊重萬物」。每一棵樹、每一寸土都承載著時間的記憶與情感的回聲，只有在理解自然的過程中，人類才能重新找到與土地共生的平衡。

彰化縣文化局表示，本活動講座當天自由入座，歡迎鄉親踴躍參加，在詩與自然的共鳴中，體會閱讀與生活的永續之美。