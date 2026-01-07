2025彰化GO購最終抽獎 出爐

彰化縣長王惠美(左)主持2025彰化GO購最終抽獎。 (彰化縣政府提供)

記者吳東興∕彰化報導

二０二五「彰化ＧＯ購」消費抽獎活動，七日在縣府中庭舉辦第三次抽獎直播，縣長王惠美在律師及縣府政風處全程見證下，公開抽出一八八０位幸運得主。此次SUZUKI JIMNY汽車得主在和美加油六百多元就幸運抽中，最大獎Kia EV6 Air增程版電動車得主則是購買Gogoro。

王惠美表示，此次是二０二五彰化ＧＯ購活動最後一次抽獎，從活動開始到結束，累積登錄金額已達二十五點九億元，登錄筆數超過九十四點七萬筆，展現彰化強勁的消費動能與民眾的參與熱情。

經濟暨綠能發展處表示，此次抽出的幸運得主，將公告於「二０二五彰化ＧＯ購」活動官網，並於隔日發出中獎簡訊與領獎通知電子郵件，請得獎者依照指示，在活動網站最新消息公告日後十四天內將領獎文件「登錄會員的身分證」、發票或收據與存摺拍照上傳電子檔給兌獎小組，核對無誤後，縣府將會盡快核發各獎項。