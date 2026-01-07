「2025彰化GO購」今揭曉最大獎 買電機車抽中百萬電動汽車

▲彰化縣長王惠美公開抽出最大獎Kia EV6 Air增程版電動車得主是購買Gogoro抽中。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／彰化 報導】「2025彰化GO購」消費抽獎活動，今(7)日於縣府中庭舉辦第3次抽獎直播記者會，彰化縣長王惠美公開抽出1,880位幸運得主，此次SUZUKI JIMNY汽車得主在和美加油600多元就幸運抽中，最大獎Kia EV6 Air增程版電動車得主則是購買Gogoro抽中，直接從電動機車升級百萬電動汽車，為這場為期數月的消費拚經濟活動畫下圓滿句點。

▲彰化縣長王惠美今日現場Callout給SUZUKI JIMNY汽車得主。（記者廖美雅拍攝）

王惠美表示，今天是2025彰化GO購活動最後一次抽獎，從活動開始到結束，累積登錄金額已達25.9億元，登錄筆數超過94.7萬筆，展現彰化強勁的消費動能與民眾的參與熱情。一路走來要感謝非常多人，感謝縣議會議長謝典霖及所有議員對預算的支持，以及熱情參與的民眾、全力配合的店家、協助推動的商業團體。因為大家的共同努力，讓消費不僅是消費，而能轉化成推動地方、活絡經濟的力量。

經濟暨綠能發展處表示，今天抽出的幸運得主，將公告於「2025彰化GO購」活動官網，並於隔日發出中獎簡訊與領獎通知電子郵件，請得獎者依照指示，在活動網站-最新消息公告日後14天內將領獎文件-【登錄會員的身分證】、【發票或收據】與【存摺】拍照上傳電子檔給兌獎小組，核對無誤後，縣府將會盡快核發各獎項！並呼籲兌獎小組不會主動要求中獎者操作ATM轉帳匯款，近年來詐騙手法層出不窮,請大家留心注意或使用165防詐騙專線，有任何問題請使用活動網站線上客服確認或撥打165專線查證，以免遭詐！