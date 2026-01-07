「2025彰化GO購」圓滿落幕 百萬電動車得主揭曉

【記者林玉芬/彰化報導】「2025彰化GO購」消費抽獎活動7日於縣府舉辦第3次抽獎直播記者會，縣長王惠美親自主持，在律師及縣府政風處全程見證下，公開抽出1,880位幸運得主，SUZUKI JIMNY汽車得主在和美加油600多元就幸運抽中，最大獎Kia EV6 Air增程版電動車得主則是購買Gogoro，為這場為期數月的消費拚經濟活動畫下圓滿句點。



王惠美表示，今天是2025彰化GO購活動最後一次抽獎，從活動開始到結束，累積登錄金額已達25.9億元，登錄筆數超過94.7萬筆，展現彰化強勁的消費動能與民眾的熱情參與，讓消費轉化成推動地方、活絡經濟的力量。

王惠美指出，去年彰化舉辦《2025台灣設計展》表現非常亮眼，不但勇奪「2025台灣設計BEST 100」三獎入選，也拿下 Google 2025全台搜尋冠軍，彰化有15家觀光工廠、26個休閒農場以及13個特色商圈，還有357間友善店家以及入選「500碗」、「500甜」推薦的美食店家，不論是親子出遊、朋友相聚，或品嘗美食，都能開啟一段難忘的旅程。另外，「2026彰化月影燈季」，在八卦山大佛風景區繽紛登場，即日起展出至115年3月1日，「跳跳馬戲團」結合璀璨燈光適合全家賞燈出遊。

經濟暨綠能發展處表示，中獎名單將公告於「2025彰化GO購」活動官網，並於隔日發出中獎簡訊與領獎通知電子郵件，得獎者在活動網站-最新消息公告日後14天內將領獎文件【登錄會員的身分證】、【發票或收據】與【存摺】拍照上傳電子檔給兌獎小組，完成兌獎。縣府提醒，兌獎小組不會主動要求中獎者操作ATM轉帳匯款，請留心注意或使用165防詐騙專線，有任何問題請使用活動網站線上客服確認或撥打165專線查證，以免遭詐。