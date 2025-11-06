「2025彰化GO購」抽獎熱爆 SUZUKI JIMNY越野潮車得主出爐

「2025彰化GO購」抽獎熱爆，彰化市張小姐幸運開走JIMNY。圖／記者鄧富珍攝





「2025彰化GO購」消費抽獎活動今（6）日上午於縣府中庭舉行第2次抽獎直播記者會，在律師與縣府政風處全程見證下，公開抽出881位幸運得主，其中最大獎SUZUKI JIMNY越野潮車，由一位在彰化市消費3,700多元的張小姐抱回，成為全場焦點。

縣長王惠美表示，為配合昨日啟動的「普發現金1萬元」政策，縣府特別宣布活動延長至12月31日，登錄期限至115年1月5日，並於115年1月7日舉行最終抽獎。屆時將再加碼抽出1台SUZUKI JIMNY、100名現金1萬元及iPhone 17等多項獎品，鼓勵民眾「把錢花在彰化、抽獎中大獎」，帶動地方消費熱潮。

王惠美縣長感謝議會及「彰化縣企業拓銷聯合協會」贊助市價逾1萬5千元的大禮包30份，並指出，最後一次抽獎還有Kia EV6 Air增程版汽車、黃金、現金、電子禮券等豐富獎項，歡迎大家踴躍參加。

她也提到，2025台灣設計展已圓滿落幕，17天吸引逾783萬9千人次參訪，創下歷史新高並帶來約80億元商機。彰化擁有15家觀光工廠、26家休閒農場及13個特色商圈，更有多家美食入選「500碗」、「500甜」指南，是旅遊與購物的首選。活動期間於彰化消費滿500元即可登錄抽獎，11月9日田中馬、11月16日鹿港馬及11月21至23日媽祖祈福文化節期間消費，還可加贈抽獎序號。

縣府提醒，中獎名單將公告於「2025彰化GO購」官網，並以簡訊及電子郵件通知，得獎者須於公告日起14天內完成兌獎程序。縣府呼籲，兌獎不會要求操作ATM或匯款，若有疑慮可撥165防詐專線查證，謹防詐騙。

