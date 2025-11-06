「2025彰化GO購」第2次開獎送出價值百萬越野潮車

「2025彰化GO購」第2次開獎！送出價值百萬越野潮車。（圖：李河錫攝）

「2025彰化GO購」消費抽獎活動，6日在縣府中庭公開舉辦第2次抽獎直播活動，在律師及縣府政風處全程見證下，公開抽出 881位幸運得主，其中最大獎「 SUZUKI JIMNY越野潮車」，由縣長王惠美親自抽出，是一名住在彰化市、在寵物店消費3,700多元的張小姐抽得，欣喜的一再表示「怎麼可能！」。

王惠美縣長表示，為響應已開始登記普發現金1萬元，「2025彰化GO購」消費抽獎活動，特別延長到12月31日，登錄期限也延到115年1月5日，並訂於115年1月7日進行最後一次抽獎，並再加碼抽1台SUZUKI JIMNY汽車、100名現金1萬元及iphone17等多個獎品，歡迎大家把錢花在彰化抽大獎，讓地方經濟越來越熱絡。

2025台灣設計展，已在10月底圓滿落幕，在展期17天中、共吸引783萬9千多人次參訪，創下歷年來「台灣設計展」參訪最高紀錄，並帶來高達80億的商機，也炒熱全國民眾參加「2025彰化GO購」的盛況；王惠美縣長表示，由此可見文化發展足以帶動地方產業、提升住宿跟商圈買氣；彰化擁有15家觀光工廠、26家休閒農場、13個特色商圈，還有「500碗」、「500甜」臺灣在地小吃新指南認證的「彰化美食」，是吃喝玩樂的旅遊首選縣市；尤其是11月9日將舉辦「田中馬拉松」、 11月16日「鹿港馬拉松」緊接著登場、 11月21至23日則盛大舉行「媽祖祈福文化節」，在以上活動的鄉鎮消費滿500元將加贈1組抽獎序號；延長到12月底前，只要在彰化消費滿500元，即可上網登錄參加抽獎，歡迎大家一起來彰化邊玩、邊買，把黃金、汽車等好禮通通帶回家！

縣政府表示，6日依序抽出所有獎項的幸運得主，將會公告在「2025彰化GO購」活動官網，並於隔日發出中獎簡訊與領獎通知電子郵件，請得獎者依照指示，在活動網站上「最新消息公告」日後14天內將領獎文件：【登錄會員的身分證】、【發票或收據】與【存摺】拍照上傳電子檔給兌獎小組，核對無誤後，縣府將會盡快核發各獎項；得獎者如果逾期未辦理領獎者，主辦機關將取消中獎資格；此外，兌獎小組不會主動要求中獎者操作ATM轉帳匯款，近年來詐騙手法層出不窮，請大家留心注意或使用165防詐騙專線，有任何問題請使用活動網站線上客服確認或撥打165專線查證，以免遭到詐騙！（李河錫報導）