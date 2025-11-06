2025影視高峰會登場！大咖製作人來台 曹雨婷喊話：台灣能成為世界語言

記者鍾智凱／台北報導

演藝工會理事長曹雨婷出席國際影視高峰會（圖／演藝工會提供）

由台北市演藝工會（台北市電影電視演藝業職業工會）主辦的「2025第二屆IFTCCCS國際影視內容文創高峰會」於114/11/6-11/7 登場，今年以主題 「黑暗陰影：從好萊塢到台灣的驚悚創作」，聚焦當代影視中的敘事魅力與文化深度。

「2025第二屆IFTCCCS國際影視內容文創高峰會」出席狀況踴躍（圖／演藝工會提供）

理事長曹雨婷表示：「臺灣擁有無數優秀的創作者，他們只需要更多被世界看見的機會。這場高峰會不只是知識的交流，更是一場信念的傳遞——讓我們相信，臺灣的影像也能成為世界的語言。」

本次高峰會邀請三位國際講師共同交流，包括好萊塢Ｈollywood《七夜怪談》知名製作人 Mike Macari，分享從劇本開發到國際 市場的製作思維，以及榮獲第48、60屆金鐘獎最佳剪輯獎，並入圍金馬獎第53、56屆最佳剪輯的高鳴晟，剖析電影與影集的敘事節奏差異。

「2025第二屆IFTCCCS國際影視內容文創高峰會」邀請國際影視從業人員來台（圖／演藝工會提供）

另外還有法國 La Fémis 電影學院編導 François Chang，以歐洲藝術的角度探討靈感如何化為 影像語言。 曹雨婷理事長強調，透過這場跨國、跨領域的專業交流，臺灣影視產業必能激發新能量，邁向更寬廣的國際舞台。

