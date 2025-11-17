2025復仇劇大爆發！《親愛的X》金裕貞黑化演技令人叫絕、《操控遊戲》池昌旭演出越獄風雲｜「當正義缺席，人該如何自保？」5部必追復仇劇推薦

2025年5部必追復仇韓劇推薦。（圖／netflix、Disney+ ）

【文／江浩一】在2025年的韓劇陣容中，復仇不再僅是單純的戲劇元素，而是成為了一種深度探討社會、權力、情感與自我擁有的鋒利切面。以下5部作品以不同的重量與角度描繪反擊，有的逼近現實世界的疼痛與殘酷，有的刻畫權貴階層的殘酷遊戲。更重要的是它也展現了另一種不流血的反抗，用愛、親情，或透過勇敢地離開與再選擇，完成最終的自我救贖。

這5部劇共同串起了一條完整的情緒之河，並提供了5種截然不同的復仇形狀，核心都在追問一句相似的提問「在被傷害的那一刻，人該如何走向下一步」，《你旁觀的罪》 拍出沉默的代價；《操控遊戲》 揭示了體制的冷酷；《親愛的X》 則細膩刻畫情感的操縱；《無赦之仇》 聚焦於宿命般的暴力循環；而 《再婚皇后》 則寫下了反擊的另一種可能性。復仇是一段漫長的情緒路徑，這5部劇帶著5種不同的光，照向那些需要被看見的傷痕。

2025復仇韓劇推薦：《你旁觀的罪》

全少妮、李瑜美在劇中飾演兒時好友，一路以來互相扶持。（圖／netflix）

廣告 廣告

在今年的復仇作品中，《你旁觀的罪》最像一面冷光鏡，將家暴與旁觀冷漠的樣貌照得格外清晰。劇情從一名百貨櫃姐趙恩秀（全少妮 飾）的視角展開敘事，緩慢卻銳利地揭開生活底層的暴力真相。導演李靜琳擅長處理陰沉壓力，短短8集每一幕都像壓在劇迷胸口的一塊石頭。如果你不喜歡看到過多的施暴鏡頭，《你旁觀的罪》的確會讓你忍不住按暫停，必須深吸一口氣後才能繼續往下看，但小編認為除了必要的細節呈現出女主角被施暴時的恐懼、無助外，後面許多家暴情節都沒有再聚焦肢體動作上，而是李瑜美令人驚豔的演技，真不愧是首位獲得艾美獎肯定的韓國女星。

恩秀深受童年暴力的陰影所困，媽媽為了她和弟弟多年來忍受老公家暴，儘管成年後生活井然有序，心裡那道敏感的傷口仍然存在。直到她目睹好友趙熙秀（李瑜美 飾）被丈夫盧進標（張勝祖 飾）傷害時，那種被迫重新面對舊傷的震盪讓她做出命運性的選擇。這部作品的重點並非殺夫計畫本身，而是施暴體系背後的沉默者。婆婆、小姑、鄰居、同事⋯ ⋯每個人都以「這是別人家的事」，或是以自己的利益當做沉默的理由，卻正是這句話造成更多不可挽回的災難。

張勝祖以一人分飾兩角，精準演出控制狂丈夫的可怕氣息，不但是施暴者也是標準的PUA狂，也呈現出底層混混張強的危險不穩。他兩種截然不同的表演幾乎構成劇中的威壓來源，使得兩位女主角的反擊更顯得艱難。其中最讓小編覺得動容的台詞是恩秀最後在法庭上說：「不是只有蓄意的罪行會害死人，欺騙自己不知情，視而不見的罪，也有可能害死人，現在我知道了，我知道這是我們所有人的悲劇，我都會誠心為我的罪行接受懲罰。」以及恩秀的媽媽在意識到自己過往對家暴的容忍造成女兒一生無法治癒的傷口時說：「我就收拾好東西，走出去，關上大門，原來那樣就行了，但我過去這麼多年來就是做不到。」但我們依舊需要深思的是如同熙秀在面對恩秀時，哭著說「你怎麼知道我沒有努力」，或許這些受害者已經盡全力想要逃離這樣的人間地獄，身為旁觀者的我們不應該去質疑對方有沒有做出任何嘗試，不是每個人都這麼勇敢，也不是每個人都能沒有後顧之憂的一走了之。

🍿《你旁觀的罪》線上看推薦：

開播時間：2025年11月07日

播出平台：Netflix

主演卡司：全少妮、李瑜美

集數：共8集

👉延伸閱讀》

《你旁觀的罪》驚悚劇6大劇情看點！全少妮X李瑜美共謀向「家暴男」張勝祖復仇⋯聯手行凶謀殺！展開無法預測反轉劇情

2025復仇韓劇推薦：《操控遊戲》

池昌旭在劇中因為被誣陷失去所有。（圖／Disney+）

如果說《你旁觀的罪》是表達旁觀者的冷漠也是犯罪的一種，像一把往內心深處延伸的刀，那麼《操控遊戲》則是一場由權貴操盤、平民反擊的高壓戰局，而且男主角真的是堪稱地獄倒霉鬼的程度了，

劇中朴台仲（池昌旭 飾）原本只是勤奮生活的外送員，某天因一次例行送件，而被誣陷為強暴殺人犯，人生在短時間內被推進深淵，而且因為一連串的善心之舉成為被定罪的證據，他失去自由、失去未來、失去愛情，連自身價值都被奪走。

這部劇的敘事速度明快，好像一刻也不能讓劇迷鬆懈，監獄暴力、越獄失敗、死亡實境遊戲、財閥下注的角力，台仲在每一次轉折中被迫做出選擇，也在反擊的過程中逐步理解真凶安耀翰（都敬秀 飾）所代表的權力傲慢。最讓小編印象深刻的是池昌旭真的演技大爆發，《操控遊戲》 就是翻拍他在2017年主演的韓國電影《虛擬城市》，完全可以理解為什麼2位導演朴信宇、金昌柱找池昌旭回歸繼續擔任影集版男主角。從一開始池昌旭還是個為了夢想、弟弟努力工作的外送員時，眼神清澄的像個大學生一樣，到後來被誣陷後從驚恐、徬徨、憤怒、自我放棄，到後來奮發努力只為了替無辜被殺害的弟弟復仇，每一個情緒轉折、每一場哭戲真的都能讓人感同身受。

《操控遊戲》有大量動作場面支撐劇情，也非常好看，但小編認為真正的核心在於一個普通人究竟要遭遇多大的挫敗才會被逼到反抗，台仲的復仇是一場奪回自主權的旅程。和《你旁觀的罪》相比，一部聚焦家庭暴力，一部聚焦制度暴力，但兩者都在問同一件事，當正義缺席，人該如何自保？這部劇將怒火投向資本主義體制本身，也是5部作品中最具社會批判意味的一部，尤其是越獄的劇情讓小編回想起經典美劇《越獄風雲》緊張刺激，後面遊戲的部分則像是《魷魚遊戲》或是《今際之國的闖關者》為了生命而戰。

🍿《操控遊戲》線上看推薦：

開播時間：2025年11月05日

播出平台：Disney+

主演卡司：池昌旭、都敬秀、李光洙

集數：12

更新時間：每周三

👉延伸閱讀》

《操控遊戲》韓劇線上看5大劇情看點：池昌旭血色復仇記！遭設局含冤入獄上演「火爆機智牢房生活」！D.O.都敬秀首度黑化+變身大反派打造現實地獄！

2025復仇韓劇推薦：《親愛的X》

金裕貞黑化演技受到網友一致好評。（圖／@tVn）

《親愛的X》延續了《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神—鬼怪》李應福導演一貫的美學敘事，鏡頭語言冷亮、情緒收得深沉，所有人物彷彿被罩在一層薄霧裡。金裕貞飾演的白雅珍是這份復仇清單中最難以歸類的角色，她既非典型惡女，也不是悲情人物，而是被童年創傷磨成利刃的人，她的復仇不是奔跑或吶喊，而是游刃有餘的精心計算。

白雅珍對人心的理解近乎本能，她能從一個眼神推敲那個人的脆弱，也能在對方落敗時給予虛假的溫柔。她讓咖啡店老闆替她弒父，讓前繼兄尹俊瑞（金永大 飾）替她入獄，與頂流男演員許仁江（黃寅燁 飾）假戀愛，又在攀上社會高點後毫不猶豫地離開，她的每一步都踏得精準卻也殘忍。《親愛的X》最迷人的地方在於不急著判定誰善誰惡，導演採用多視角敘事，讓劇迷在紀錄片般的質感中慢慢理解白雅珍如何在孤立與暴力中長大，也理解她如何在安全感匱乏的世界裡，用掌控別人來尋找生存縫隙。

除此之外，劇中其他角色表演也非常精彩，尹俊瑞的忠誠像是一種被操縱的宿命、金永大將那種愚忠與痛苦演得格外細膩、許仁江的崩潰和文道赫的權謀都讓白雅珍的選擇更顯冰冷。《親愛的X》的復仇不靠武器靠情感，也是5部劇中最靜的一部，卻能夠在安靜裡藏著最猛烈的懲罰。

🍿《親愛的X》線上看推薦：

開播時間：2025年11月06日

播出平台：HBO Max

主演卡司：金裕貞、金永大

集數：共12集

👉延伸閱讀》

《親愛的X》金裕貞VS李烈音「女明星宮鬥」互撕 甩巴掌求下跪樣樣來

2025復仇韓劇推薦：《無赦之仇》

蘇志燮一展好身手。（圖／Netflix）

在黑幫的世界裡，忠誠與背叛只有一線之隔，若把《無赦之仇》形容成一部現代黑夜史詩也不為過。南基準（蘇志燮 飾）以斷腳筋為代價退出江湖，只希望弟弟南基錫能平順接班，卻沒想到弟弟喪命在一場細密布局的陰影之下。因此南基準選擇回頭，重新踏進曾經決心離開的世界。

這部劇的暴力美學不是單純的視覺刺激，而是一種帶著宿命感的重量。蘇志燮以壓抑的方式塑造南基準，語氣沉、節奏穩，即使陷入激烈打鬥，他的眼神仍舊保持冷度，好像在對這個世界發出最後的控訴。他的反擊看似犀利，實際上卻充滿悲傷。再加上蘇志燮脫下西裝後帶著傷疤的帥氣模樣，真的讓粉絲看了眼睛發光，而且男神在劇中也是氣場全開，每場打戲都拳拳到肉，看了絕對會熱血沸騰。

《無赦之仇》不做多餘的說服，也不刻意渲染情緒，只是攤開一個忠誠被利用、規則被撕碎、生存永遠帶著代價的殘酷世界。動作戲的暴力美學雖然亮眼，但真正讓人難忘的是南基準最後回營地，回想起弟弟提出一起經營營地的願望，眼裡的微弱笑意以及淚水像是把整個世界都放下，但最後只剩下他一個人坐在荒蕪雪中，這次身邊只剩下一張空著的椅子，而弟弟也永遠不會再出現了。

🍿《無赦之仇》線上看推薦：

開播時間：2025年6月06日

播出平台：Netflix

主演卡司：蘇志燮、許峻豪、安吉強、孔明、秋泳愚

集數：共7集

👉延伸閱讀》

《無赦之仇》蘇志燮領軍腥風血雨復仇！10大男神集結：李浚赫、秋英宇、孔明、車勝元上演「黑道火拚」！

2025復仇韓劇推薦：《再婚皇后》

《再婚皇后》近來已開始積極宣傳。（圖／Disney+）

離開舊世界，就是最優雅的反擊。在前4部作品鋪陳過血、恨、權力與情感後，《再婚皇后》像是一種靜緩而堅定的結語。劇中沒有持續不斷的暴力，也沒有極端形態的惡，而是在殘酷的宮廷世界裡展現另一種復仇，以離開作為轉折，以再婚作為重生。該劇是一部浪漫喜劇帶著奇幻宮廷劇的元素，要讓劇迷在校生看見女性的力量。《再婚皇后》預計2026年播出，近日主角群們開始積極宣傳，製作單位也釋出了預告，喜歡復仇劇的劇迷在追完前面4部後，剛好可以用《再婚皇后》的歡笑做為收尾。

娜菲爾（申敏兒 飾）身為東大帝國皇后，冷靜、聰明、備受尊敬。然而皇帝索本修（朱智勛 飾）帶著情婦菈絲塔（李世榮 飾）走入宮中，甚至想讓她坐上皇后之位時，娜菲爾並非選擇妥協，而是結束。她以近乎儀式的方式收拾尊嚴，乾淨地離婚，這個決定也為她打開新的道路。當她接受鄰國王子海因里（李鍾奭 飾）的再婚提議，故事從情感傷害轉為權力再編。海因里對她的感情從利益出發，卻在日常相處中轉為真正的敬重與傾慕。

《再婚皇后》的世界裡，娜菲爾的反擊是重新定義自己的位置，她不在原本的王座上與人爭，而是踏上另一個能讓自己抬頭的國度。如果說前幾部作品的怒火像烈焰，《再婚皇后》的火焰則像燭光，有自己的節奏與溫度，講的是成熟、清醒，讓女生們知道當在原本的關係或是環境中不再受到尊重時，除了委屈隱忍以外，也可以選擇大步離開繼續追求下一章節的幸福！

🍿《再婚皇后》線上看推薦：