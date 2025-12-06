「2025復興台七道之驛-紅花綠橘農遊購樂趣」枕頭山商圈登場

桃園「二0二五復興台七道之驛-紅花綠橘農遊購樂趣」，農遊、購物雙引擎行銷休區。（農業局提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市復興區台七桃花源休閒農業區（以下簡稱台七休區）與枕頭山商圈共同推出「二0二五復興道之驛—紅花綠橘購樂趣」，十二月六、七日在枕頭山商圈主會場熱鬧登場，活動結合秋冬盛產農產、食農教育與深度農遊，為民眾帶來兩天精彩的冬日節慶體驗。

農業局長陳冠義表示，復興區是桃園重要農業產區，除了水蜜桃聞名全台之外，台七桃花源休閒農業區內也盛產綠竹、桂竹，也孕育汁多味美、具市場競爭力的砂糖橘。每年秋冬，綠色砂糖橘與鮮豔聖誕紅交織成獨特「紅花綠橘」意象。今年活動特別結合聖誕紅與砂糖橘盛產期，休區與商圈攜手推動農遊與消費雙主軸行銷；休區規劃特色農遊體驗，商圈則推出購物優惠與人潮導入活動，使地方產業在秋冬旺季展現雙引擎效益。

廣告 廣告

兩日活動內容豐富多元，十二月六日推出「神之手大摸彩」，於商圈累積消費滿八百八十八元即可參加，獎項包含六吋盆聖誕紅、當季砂糖橘及拉拉山水蜜桃乖乖等限定好禮。十二月七日則有食農教育體驗，開放限量名額現場報名，參加者即可獲得六吋盆聖誕紅一盆。

（農業局提供）

農遊體驗部分以「台七小巴帶你遊」為概念，兩天規劃4條遊程，由專車帶領民眾走訪八處復興在地農場、枕頭山商圈農產購物天地及角板山戰備隧道。沿途安排手作、體驗與採購活動，讓民眾在冬日旅程中收穫滿滿色彩與回憶。更多活動資訊請至台七桃花源休閒農業區及枕頭山魅力商圈臉書粉絲專頁查詢。