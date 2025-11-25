2025德元埤水漾風生-荷蘭村魔法節登場

▲「2025荷蘭村魔法節」結合異國節慶與在地文化特色。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】2025年冬季最具節慶氣息的活動「2025德元埤水漾風生-荷蘭村魔法節」即將於12月6日及7日在柳營德元埤荷蘭村盛大登場！

臺南市長黃偉哲表示，此次活動透過節慶設計與文化融合，展現柳營的熱情與活力，讓遊客在節日中體驗南臺灣最具異國風情的冬季旅程。柳營區兼具自然生態與農村文化特色，是臺南推動觀光的重要亮點之一。此次活動不僅希望推廣柳營在地產業與觀光資源，更透過節慶的舉辦，串聯周邊觀光農園、歷史建築與休閒園區，帶動地方經濟發展。

廣告 廣告

觀光旅遊局局長林國華表示，今年活動特別以歐洲最具代表性的「聖尼古拉斯節」為主題，與德元埤荷蘭村攜手推出全臺唯一的「荷蘭村魔法節」。活動將異國節慶氛圍與地方文化完美結合，不僅有創意市集、奇幻表演、闖關DIY集點活動（可兌換限定小禮物，數量有限、換完為止）及親子體驗，更有精彩的火舞表演，讓民眾沉浸於充滿童趣與浪漫的節慶氛圍中。

活動期間，亦與多家在地業者合作推出專屬優惠，邀請民眾在體驗「魔法節」之餘享受好康，包括「荷蘭村獨木舟」體驗可享百元折扣，「總裁食堂‧良食所」單筆消費滿777元贈送紐登斯鮮奶冰淇淋乙份，「生活市集」店內消費滿千元即贈荷蘭村周邊小禮物，而「湖畔餐廳」前100名購買餐盒的遊客可享9折優惠，活動豐富又實惠。

「2025荷蘭村魔法節」不僅是一場節慶活動，更是柳營向全國展現魅力的重要契機。透過異國節慶文化與地方特色結合，吸引更多人走進柳營、認識柳營，感受濃厚的聖誕氛圍與幸福能量。誠摯邀請全國民眾攜家帶眷，在冬季假期前來臺南柳營，體驗屬於南臺灣的浪漫與魔法。