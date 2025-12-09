2025德妮嗨派對攜手四大品牌登場 「種萌伴大鬧火焰山」吸引親子闖關
記者陳俊文／台南報導
台南年度最大嬰幼兒親子盛事「德妮嗨派對」於12月6日至7日在新光三越台南新天地小西門廣場與廣三公園國泰廣場熱鬧登場。今年活動很「西遊記」，以德妮幼教機構自創IP的「種萌伴大鬧火焰山」為主題，打造三大沉浸式遊戲館「蟠桃園」、「火焰山」、「盤絲洞」，吸引近千組0至6歲親子家庭到場體驗。
活動以德妮幼教機構「種萌伴」領軍，透過故事化場景將西遊記元素轉化為寓教於樂的任務關卡，讓孩子在感統挑戰、動作探索與合作學習中完成闖關。三大場館依照年齡層設計，呈現托嬰與幼兒園日常課程如何以遊戲引導孩子吸收能力。
今年合作品牌陣容全面升級，除瀚克寶寶副食品、PUGO兒童書包外，新增國泰產後護理之家與台南晶英酒店加入行列。現場帶來體驗活動、禮品與親子互動，吸引眾多家長參加; 市集攤商也積極響應，甚至傳出單日營收達2至4萬元佳績，展現活動強大號召力。
舞台區同樣熱鬧不斷，幼兒園孩子精心準備的音樂、美語與舞蹈演出獲得滿堂彩，專業演出團隊與角色遊行更為活動注入濃厚節慶氛圍。小朋友化身孫悟空、小妖怪、小蜘蛛仙子穿梭現場，成為家長手機裡最佳畫面。
德妮幼教機構總經理何彥儒表示，0至6歲是孩子最重要的黃金期，希望透過年度大型活動讓家長理解「遊戲就是學習」，也讓更多家庭看見台南幼教團隊的用心。今年嗨派對圓滿落幕，將持續為親子打造更多優質、歡樂的互動體驗。兩日活動於在小朋友依依不捨眼光中圓滿落幕，德妮幼教機構「嗨派對」已成為台南每年固定期待的親子活動，希望透過品牌合作與教育專業結合，打造兼具娛樂、育兒學習與城市亮點的年度盛典。今年活動在小朋友依依不捨的離情中圓滿落幕，也象徵著台南在幼教與親子產業的能量持續成長。
