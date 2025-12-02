2025心智障礙者 憨寶貝勁歌熱舞

育成社福基金會董事長賴豐福（左2）及評審們大中國際聯合會計師事務所會計師王乃萱 (左1)、設計總監劉惠(右2) 、金色三麥董事長葉冠廷 (右1)

由《育成社會福利基金會》與《台北市智障者家長協會》共同舉辦的年度盛典——「2025心智障礙者才藝展演活動」，11月25日於中油國光廳盛大登場。超過500位憨寶貝與家長們齊聚一堂，19組表演單位輪番上陣，以歌聲、舞蹈與滿滿創意，帶領觀眾穿越任意門，重返最美好的童年時光。

重溫童年 讓創意點亮希望

心願工坊憨寶貝帶來〈青蘋果樂園〉率先為一連串精彩節目拉開序幕，在熱鬧氣氛中緊接著登場的還有膾炙人口的〈童年〉、〈紅蜻蜓〉等，掀起現場無數人的青澀回憶。憨寶貝阿枝在上場前握著道具，認真地說：「我想跳得很好，讓大家看到我很努力。」這句樸實的心願，道出了他們站上舞台的勇氣與期待。

憨寶貝齊唱聖誕歌曲及新年好。

不受限的舞台 發現無限可能

今年更有坐輪椅的憨寶貝一同登台演出，讓舞台成為真正多元與友善的表現空間。林老師說：「每一個動作、每一次上台，都是寶貝們跨出的重要一步。」在掌聲鼓舞下，孩子們盡情展現自信，現場氣氛溫馨又熱絡。

愛育發展中心的〈愛你〉為整場活動掀起高潮，老師在前方賣力帶動跳，與憨寶貝之間默契十足，展現平時苦練的成果，令人動容。節目尾聲，弘愛服務中心憨寶貝齊唱聖誕歌曲及新年好，以純真歌聲為現場觀眾獻上滿滿祝福。

台上短短幾分鐘的的演出，卻是憨寶貝們期待了一整年的舞台。一年一度的才藝展演，讓憨寶貝有機會化身最閃亮的主角，用行動向社會宣告：「我也值得被看見」。

輪椅憨寶貝一同登台演出發現無限可能。

為每份努力喝采 讓愛與希望延續

展演最後特別安排頒獎環節，邀請全體來賓一同為憨寶貝的努力喝采，《育成社會福利基金會》董事長賴豐福表示：「我們每年都用心搭建舞台，讓大眾看見心智障礙者的潛能、創意與動人的生命力。」期望各界持續支持身心障礙者終身照顧服務，共同打造更友善、更有愛的社會。

憨寶貝師生聯合歌舞演出熱力四射。

