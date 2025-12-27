2025心裡最深的傷痛！五月天阿信送暖 「我們陪伴你、守護你」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台中報導

五月天「5525+1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中站」於今（27）日起在台中洲際棒球場登場。2025年發生天災、人禍，阿信在演唱會尾聲，感性表示，無論是好或不好的時刻，五月天的音樂都能陪伴著大家，讓大家走過低潮。

五月天在台中開唱。（圖／相信音樂提供）

在唱〈笑忘歌〉時，阿信感性的說：「這一年發生好多的事情喔，地震、颱風、在我們心裡最深的傷痛，2025今天這裡的每一個人，你過得是好還是不好呢？如果好，希望你明年還要更好；如果不好，那麼就讓五月天的音樂陪伴你、守護你，或許，繼續躲在廁所裡，一邊哭一邊聽，或許在你生命中最低潮的時刻，有怪獸、瑪莎、冠佑、石頭，當然這一切會如此珍貴、如此特別，不是在聚光燈下的我們有多特別，特別的是，你的故事你的人生，你的一切陪伴我們，才會如此特別，如果沒有你，我們就不是五月天，有了你們我們都是五月天。」

「5525+1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中站」新年快樂版，獲獎再加1，繼French Design Awards、if Design Award、TITAN Innovation Award、A’ Design Award獲獎後後，再獲Entertainment Lighting Design of the Year 的世界級肯定。另外一個則是演出陣容再加1，號召串場影片中Mayday Max再次登場，當五月天唱到〈派對動物〉、〈離開地球表面〉時，Mayday Max出場，一起狂歡開趴，點燃全場氣氛。隨著「《回到那一天》25週年巡迴演唱會「來到台中，包括台中捷運主題站和彩繪列車、14條彩繪公車、台中公園、夏綠地公園、文化資產園區的MAYDAYLAND沉浸式特展，五大展區同時進行，其中在場館外的終結孤單迴力軋車、文化資產園區時光機、台中公園的「因為你所以五球」聖誕帽版首次登場，五月天元宇宙一次到位。

