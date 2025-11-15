2025思辨之夜高雄中山大學登場 以「海洋」為題 探索島嶼如何啟發世界

【記者蔡富丞/綜合報導】文化部與法國在台協會、法國藝文推廣總署（Institut français）共同主辦年度思想盛事「思辨之夜」（La Nuit des Idées），14日在高雄國立中山大學登場。今年首次移師南臺灣，主題聚焦「海洋」，除了呼應6月於法國尼斯舉行的「聯合國海洋大會」，也象徵臺法文化交流持續擴展與深化。

文化部交流司長紀東陽出席致詞表示，「思辨之夜」展現民主社會中思想交流與尊重差異的精神，海洋對臺灣而言不僅是地理邊界，更是文化與創作的重要源頭，臺灣海洋文學展現深厚島嶼視角，是以文化連結世界的重要面向，文化部近年亦致力推動水下文化資產保存，透過立法與跨部會合作，積極參與國際海洋文化議題。面對全球局勢挑戰，紀東陽也強調，透過思辨，才能為未來世代尋找答案。

法國在台協會主任龍燁則分享，臺灣身處民主防線、科技競爭與氣候變遷的第一線，是全球不可或缺的重要節點，法國亦同樣擁有多座島嶼，其中1755年於科西嘉島簽署的《科西嘉憲法》更被視為啟發1789年法國大革命的重要思想源頭。龍燁強調，今日法國以同樣的堅韌與創新精神，與國際夥伴攜手合作，透過思辨持續為世界帶來改變。

國立中山大學校長李志鵬表示，中山大學以海為鄰、與海同行，長期投入海洋科學、永續發展及文化研究，在高雄辦理「思辨之夜」具象徵性意義。李志鵬也指出，「島嶼或許無法獨自拯救世界，但島嶼提醒我們，面對未知的未來，唯有理解、合作與思辨，才能讓人類持續前行」。

活動邀請臺灣與法國多專家學者參與，包括法國在台協會學術合作暨文化處長周書安（Josué Serres）、國立中央大學地球科學系教授林靜怡、國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心副主任張美瑜、臺北法國實驗教育機構董事貝亞力（Alexandre Paître）、法國海事學院院士暨Océanides海洋歷史研究國際計畫科學總監克里斯蒂安・布歇（Christian Buchet）、法屬玻里尼西亞大學副校長暨大溪地語言文學副教授米羅絲・拜雅（Mirose Paia）等。

活動以創新形式呈現，採法庭模擬方式，現場觀眾化身陪審員，3位講者分別擔任法官、檢察官與律師，並向3位專家證人進行提問，吸引現場近500位觀眾、線上近250名觀眾參與，並在最後裁決「一座島嶼是否可以拯救世界？」

文化部表示，「思辨之夜」至今已邁入第8屆，活動逐年擴大參與族群並深化論壇形式，文化部將持續與法國在台協會合作，推動臺灣與世界的文化交流，並透過多元議題形塑公民社會的思辨力量。