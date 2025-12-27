「2025愛在弦唱間」音樂會！台東雙團感動全場 打造孩子藝術舞台

▲愛在弦唱間音樂會。

【記者 朱達志／台東 報導】臺東縣立青少年弦樂團、臺東縣兒童合唱團共同演出的年度音樂盛事「2025愛在弦唱間」音樂會，今（27）日在藝文中心登場。兩團第7次攜手合作演出，以弦樂流動與童聲純淨，交織出動人的音樂饗宴，縣長饒慶鈴與近700位民眾到場聆聽，氣氛溫馨感人。

饒慶鈴表示，音樂最能觸動人心，長期推動藝術與美感教育，讓孩子透過歌聲與旋律建立自信、培養韌性，縣立青少年弦樂團於106年、兒童合唱團於100年成立，讓喜歡音樂的孩子擁有專業培訓及每週固定練習機會，增進音樂學習與鑑賞能力，培養自我信心與團隊榮耀，並擁有演出機會。今年以「愛在弦唱間」為主題，象徵孩子在音符中努力與成長，見證臺東藝術教育成果。

教育處進一步指出，兒童合唱團團員來自大武、嘉蘭、新興、臺坂與大鳥國小。其中，嘉蘭與新興國小於113學年度全國師生鄉土歌謠比賽中，雙雙榮獲「全國特優」；新興國小連續112、113學年度兩年蟬聯全國特優，將再度代表臺東參加114學年度全國師生鄉土歌謠比賽。

音樂會演出曲目橫跨古典、影視配樂、世界民謠與原住民族元素，包括《快樂天堂》、《排灣族組曲》、《點心擔》、《tao tao po and Leron Leron sinta》、《whisper》等；青少年弦樂團帶來《弦樂小夜曲》、《冰雪奇緣》組曲、《灌籃高手》主題曲、《威利．旺卡與巧克力工廠》等精彩選曲，最後兩團獻上大合奏《龍貓》，為音樂會畫下句點。

台東縣府指出，從排練、服裝、交通到舞台布置，凝聚指導老師、行政團隊與家長默默付出，讓孩子在最安全、最完善舞台上，展現學習成果，未來將深化藝術教育，讓更多孩子透過音樂看見自我、拓展視野，讓臺東成為文化溫度與藝術能量的幸福城市。（照片記者朱達志翻攝）