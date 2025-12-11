2025愛在彰化聖誕嘉年華園遊會暨點燈 12/14彰化美術館廣場浪漫登場

▲2025愛在彰化聖誕嘉年華園遊會暨點燈活動，12月14日在彰化縣立美術館廣場浪漫登場。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】一年一度聖誕點燈活動即將來臨！活動將於本週日(12/14)下午4時起在彰化縣立美術館廣場熱鬧登場！彰化縣音樂河社會福利協會舉辦「2025愛在彰化 聖誕歡樂嘉年華園遊會」已進入第19年，縣府今年首度與協會合作，活動設有約40攤創意市集攤位，包含各項美食、 飲品、繪本、書籍及手作文創品等，還有聖誕主題舞台表演，以及深受大小朋友喜愛的闖關遊戲，歡迎大家當天一起來逛市集、吃美食，觀賞令人目不暇給的精彩節目。其中高達10公尺的璀璨聖誕樹，將在當晚點亮星空下的月夜，讓大家彷彿徜徉在星光熠熠般的場景，彰化縣長王惠美邀請大家蒞臨觀賞，親身感受如同走進童話王國般的浪漫。

彰化縣政府表示，聖誕樹主燈底座採雙層暈光設計，於周邊融入彰化地景等特色裝飾，將許多地方意象巧妙結合於燈景之中，展現濃厚的在地特色與節慶風情，一定會有與眾不同的聖誕體驗。聖誕樹主燈將持續展至明(115)年3月1日，每晚5點30分至10點間開燈，為彰化的夜空增添無數迷人的光彩。

另外，「2026彰化月影燈季」，將於12月27日點燈，一直展出至明(115)年3月1日為期65天，以馬年為主題，結合RODY跳跳馬知名IP及特別嘉賓櫻桃小丸子、燈光秀、旋轉木馬，將大佛風景區裝扮成「跳跳馬戲團」。本次燈季特別與彰化子弟九把刀執導的2026年春節賀歲電影《功夫》合作，每週五、六、日推出限定版電影主題燈光秀，開燈當日將有神秘嘉賓出席，絕對精彩、不容錯過。歡迎大小朋友踴躍參與，一起迎接僅屬於彰化的迷人夜晚。