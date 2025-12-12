「2025愛在最高點」文大聖誕點燈登場 數千人齊聚見證最亮冬夜

文化大學年度最浪漫、最熱鬧的冬季盛事「2025 愛在最高點－文大聖誕點燈」於 12 月 11 日盛大登場。今年聖誕樹首次移至校園正中央的百花池，全新亮相15 公尺巨型聖誕樹，瞬間成為人氣焦點，再度坐擁「校園最高校園聖誕樹」寶座。三千多名師生與校友熱情擠爆現場，這個冬季百花池成為冬夜最明亮、最溫暖的舞台。今年在億光文化基金會、全聯福利中心、華碩聯合科技等企業鼎力支持下，摸彩獎品更刷新紀錄，86個總價值突破二十萬元的夢幻大獎，讓現場歡呼聲一路嗨到最高點。

運健系學生啦啦隊帶來熱力十足的舞蹈演出，甜美又有活力的運動風熱舞，現場歡呼聲不斷，成為文大聖誕夜的吸睛焦點之一。(圖/文化大學提供)

點燈晚會由文大校友、人氣體育主播徐展元返校主持，幽默魅力和滿滿正能量將氣氛直接拉滿。唱詩班的天籟合唱、啦啦隊熱力應援、K-POP 帶動跳等節目輪番登場，讓百花池宛如迷你跨年夜，笑聲、尖叫聲不間斷。

文化大學近15公尺高的校園聖誕樹於百花池亮相，王子奇校長帶領逾三千名師生，一同迎接華岡溫暖的冬夜時刻。(圖/文化大學提供)

王子奇校長致詞時表示，聖誕節是傳遞祝福的季節，很開心能與大家共同迎來文化大學自 2023 年以來的第三棵聖誕樹。他指出，今年將聖誕樹移至校園中樞位置「百花池」，象徵光芒從核心向外擴散，照亮華岡每一處角落。

他同時也向億光文化基金會簡文秀老師與各界貴賓表達誠摯謝意。今年全聯福利中心再度力挺文大，福利熊與大全熊現身，全場瞬間被萌翻。王校長說：「看到福利熊，就知道福利一定多到滿出來！」

文化大學校友、知名體育主播徐展元返校擔任聖誕點燈活動主持人，以幽默風格與熱情互動，帶動現場氣氛。(圖/文化大學提供)

今年摸彩獎項再創新高，包含最新款 iPhone 17、iPad Air、Apple Watch、AirPods Pro、PS5、Switch 2 等超夯大禮；華碩也提供專業顯示器、電競滑鼠與限量潮流雨衣。王校長更霸氣加碼 iPhone 17（256GB），全聯福利中心也加碼 3 萬元禮券，讓現場氣氛直接飆到最高潮。

本次活動以「聖誕運動休閒風」為主題，點燈倒數時，全場燈海剎那間亮起，如星光在百花池上閃耀，伴隨著製雪機落下片片雪花，地理系陳致元副教授空拍機團隊同步紀錄這象徵希望、祝福與滿滿愛意，照亮華岡冬夜的感動時刻。

華岡團契唱詩班於聖誕點燈活動中獻唱詩歌，以溫柔歌聲傳遞祝福，為文化大學冬夜增添溫馨氛圍。(圖/文化大學提供)

文化大學表示，每年點燈活動不只點亮聖誕樹，更能點亮師生的心，所有人在光影中感受彼此鼓勵的力量，充滿信心迎接更明亮、更燦爛、能量滿滿的新年度，散場前發送的「歐趴糖」更是匯聚所有祝福的能量。未來，文化大學將持續打造優質的教學環境、強化專業師資陣容，帶來更多亮點與創新，陪伴文大人迎向更卓越、更耀眼的新年。