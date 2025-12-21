2025愛在聖誕 愛在宜蘭音樂晚會熱鬧登場

▲各界來賓在2025愛在聖誕愛在宜蘭音樂晚會台上合影。

【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭縣「愛在聖誕 愛在宜蘭」音樂晚會，21日晚間盛大在宜蘭運動公園舉行，邀請藝人及舞團輪番上陣演出，晚會除穿插大摸彩活動，現場並有近百攤夜市集及電動花燈車，點亮了四周圍，吸引上千民眾到場共度愉快假期，聖誕節氣氛濃厚。

▲民歌手胡藝芬(中)與兩位主持人台上合唱帶動氣氛。

由宜蘭縣政府、縣議會及宜蘭全福會、宜蘭聯禱會等基督教團體舉辦的「愛在聖誕 愛在宜蘭」音樂晚會，今年已是第六年舉辦，每年都有不一樣的演出，已成為宜蘭縣年終前的一大盛事，今年為帶動高潮除了上百項的摸彩品，更加碼有二台65吋的大電視供摸彩，讓幸運民眾能抱大獎回家。

廣告 廣告

▲迎聖誕音樂晚會人潮。

音樂晚會在體育館前廣場舉行，宜蘭縣代理縣長林茂盛、縣議會議長張勝德及宜蘭市長陳美玲等多位貴賓到場，現場有座位民眾都可獲一張摸彩券參加摸彩機會。節目在地方原民組成的「不滅樂團」演出拉開序幕，表演單位有強生跆拳道館DJ電舞及跆拳演出、知名的約書亞街舞團、羅東高商的原民舞蹈表演及台北前來的跨世兄弟、金曲歌手蔡家蓁、民歌手胡藝芬等藝人演出，台上穿插摸彩抽獎，在主持人的活力帶動，台下觀眾也非常熱烈，沒有冷場。

▲晚會現場配合有近百攤夜市集非常熱鬧。

晚會最後在主辦單位邀請林茂盛與張勝德及在場全體牧師帶領合唱「活出愛」歌曲畫下圓滿句點，結束前並由縣長議長分別抽出65吋大電視幸運得主及拍照留念，共度愉快聖誕佳節。(照片記者林明益攝)