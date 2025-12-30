「2025愛奇藝前十名戲劇」榜單揭曉！90後新生代成最大贏家

〔記者蕭方綺／台北報導〕回顧2025年，戲劇依然是平台最具影響力的核心內容，「愛奇藝國際版台灣年度榜單」以戲劇、直式短劇、綜藝節目與電影四大內容類型為核心，回顧這一年最具討論度與陪伴感的代表作品。在年度戲劇方面，多部中國劇引爆討論熱度。由李一桐、劉宇寧主演的《書卷一夢》奪下榜首，張凌赫、徐若晗《愛你》緊追其後，第三名則為白鹿、敖瑞鵬《白月梵星》。另《監所男子囚生記》於11月中首播，劇情搞笑輕鬆出圈，在社群平台上亦獲得亮眼表現。

前三名作品皆由90後演員(1990 年後生)擔綱主演，年輕世代演員的號召力與市場影響力持續放大，逐漸成為內容討論與觀看的主力。值得一提的是，排名第四的《朝雪錄》於播出期間創下2025年度平台單日最高觀看人數高峰，成為本年度最具代表性的戲劇亮點之一，展現強勁的觀眾吸引力與討論熱度。

綜藝節目同樣話題不斷。年度冠軍由年初獨家綜藝《Good Day》奪下，由韓流天王權志龍領軍，集結了多位韓國人氣明星出演嘉賓，自開播以來，相關片段與話題多次於社群擴散發酵，不僅展現其強大號召力，也成為推動平台訂閱成長的重要關鍵內容之一。《新說唱2025》則以多首洗腦 hit song 再次展現出音樂綜藝的持續影響力。

電影方面，多部曾於院線創下亮眼票房的話題電影，上線後同樣在線上平台獲得觀眾關注。冠軍《哪吒之魔童降世》隨著續作《哪吒之魔童鬧海》上映話題發酵，再度帶動前作討論熱度回溫，

