2025慈濟新芽獎學金 逆境中勇敢追夢

高雄靜思堂今天舉辦新芽獎學金頒獎，總共將近700位學生獲獎，鼓勵他們在困境中，把握機會學習，為自己圓夢，還有一路受到幫助的學生，手心向下，到花蓮光復當起鏟子超人。

震撼的鼓聲，節奏分明，高雄靜思堂舉辦新芽獎學金頒獎，其中國二的陳同學，推著中風的爸爸，一起來領獎。

新芽獎學金得主 陳同學：「媽媽是乳癌，爸爸是中風，我要好好讀書，然後把零用錢拿來補貼家用。」

陳同學爸爸 陳先生：「他也會去照顧我，因為有時候我上廁所不方便。」

慈濟志工 吳麗珠：「他真的是相當聰明，他沒有念書，成績也非常的好，這孩子已經有一點自卑，我都會去跟他講，挺起胸來，很多人都是跟你一樣的狀態。」

台上台下互相感動，因病截肢的生命鬥士王致遠，現身說法。

中山大學副教授 王致遠：「看到是來自於很多孩子，在盡自己的力量，想辦法打造自己的人生，讓我覺得真的很有感觸跟感動。」

新芽獎學金得主 李同學：「我小學五年級就開始領(獎學金)，從小受到幫助，然後現在自己有時間，然後也有能力，也會想要回饋一下。」

高雄市教育局專門委員 張紋誠：「不是分數 不是我們幾A，而是在我們每個學生背後，默默支持的老師還有家長們。」

這股愛終究會持續著，要鼓勵台上近七百名獲獎學生，在逆境中勇敢追夢。

