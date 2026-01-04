2025慈濟社區歲末祝福 與大眾共祈福淨化人心

德晗、德濎師父發送福慧紅包給信眾，祝福大眾平安。（記者扶小萍攝）





慈濟南投聯絡處社區歲末祝福，於南投縣五大鄉鎮市舉辦，其中南投聯絡處4日上下午共舉行3場，許淑華縣長下午出席致詞感謝長久以來慈濟對社會的無私貢獻。

王副縣長表示，感謝花蓮師父來祝福鄉親平安，希望未來一年許縣長政見中所有建設，特別是照顧鄉親安居樂業、社會福利都能逐一兌現。

信眾點起福慧燈彼此祝福也祝福家人親友。（記者扶小萍攝）

王副縣長也表示，今年縣府支應長輩健保費的政策，在零負債情形下定能實現。證嚴上人開示的從愛出發，愛的行動即積德，希望大家都平安。希望這一年努力打拚，讓南投縣更進步，營造出宜居城市。

會場另舉辦春聯揮毫等許多活動。（記者扶小萍攝）

慈濟南投聯絡處歲末感恩祝福活動，副縣長王瑞德、民政處長林琦瑜、教育處長王淑玲、南投市長張嘉哲、名間鄉長陳翰立、台灣文獻館副館長林明洲、立委游顥、南投市代表會主席張惠卿、縣議員宋懷琳、林儒暘、林憶如、簡千翔等，與多位里長、代表及學校校長參加，一起爲大眾及家人祈福，祈求天下無災、社會祥和、人心淨化。

今年慈濟在埔里、竹山、水里、草屯與南投都舉辦歲末祝福，南投3場次吸引1300多位民眾參加，室外設立有14個攤位，衛教宣導、防詐宣導、愛心福緣店攤位，室內則有春聯揮毫區、書軒展售、竹筒回娘家、竹情茶香、惜福寳藏區、人間菩薩大招生、慈濟Line推廣區等，還邀請社區社團表演，整個南投聯絡處現場氣氛熱鬧滾滾，外場如一場嘉年華會。

來自花蓮的德晗與德濎師父主持，發送福慧紅包予大眾。德晗師父祝福大眾身體健康，大家有緣來靜思堂相聚，是有福之人應心存感恩。慈濟成立已一甲子，從點滴愛心遍佈全球，國際知名。

證嚴上人請大家發揮愛的力量，祈求天下平安，善愛為寶德為家。勉勵大家莫忘那一年、那一人、那一件事；大家有緣認識慈濟，共同在慈濟為人間付出，勿讓因緣中斷，要步步精進踏實。全球慈濟人所有的人間真實事，都是慈濟人力行菩薩道的真實見證。

慈濟南投聯絡處每年都舉辦歲末感恩祝福活動，邀請社區里民參與，讓社區知道南投市有一處慈濟道場，有空可以參加社推教育課程，也可到靜思書軒逛逛、喝茶、喝咖啡等，活絡社區道場。草屯鎮聯絡處4日也舉辦了4場次的歲末祝福，吸引許多鄉親參與。



