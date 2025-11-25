2025慢跑鞋推薦！16款高性能慢跑鞋&挑鞋秘訣分享

想要入手一雙慢跑鞋，卻被市面上琳瑯滿目的商品搞得眼花撩亂嗎？不僅品牌選擇眾多，就連型號也是多到讓人分不清楚各自的差異。本文將帶你了解選購慢跑鞋的要點、清潔與保養方式，以及 16 款慢跑鞋推薦，幫助你找到命定款式。

慢跑鞋的重要性

慢跑鞋是保護雙腳、提升運動表現的重要裝備。選擇合適的慢跑鞋，可以有效降低運動傷害風險，讓跑步過程更加舒適順暢。以下分享慢跑鞋的 5 大重要作用：

1. 保護膝蓋與腳踝

跑步時，膝蓋與腳踝承受的衝擊非常大，沒有穿合適的慢跑鞋便容易受傷。為了安全，慢跑鞋通常會搭載避震效果良好的鞋底，分散地面的反作用力，降低膝關節疼痛、扭傷或其他問題的發生率。

2. 穩定支撐

慢跑鞋通常會依據足弓類型（扁平足、低足弓、高足弓、正常弓）提供不同的支撐設計，有助於維持跑步時的足部穩定度，防止內翻或外翻等問題，降低跑步姿勢不正確帶來的運動傷害。

扁平足／低足供：適合支撐型（穩定型）慢跑鞋。這類型的鞋子在足弓處提供卓越的支撐力，避免過度內旋（與地面接觸的施力點集中在內側）。

高足弓：適合緩震型慢跑鞋。由於腳掌與地面接觸面積小，壓力集中在前腳掌與腳跟，需要透過良好緩震的鞋款來減輕衝擊。

正常弓：選擇一般型慢跑鞋即可，刻意穿著支撐型或緩震型鞋款，反而有機會導致不舒適。

3. 提升跑步體驗

一雙合適的慢跑鞋不僅能保護腳部，也能提升跑步體驗。鞋底的彈性與設計能適時提供推進力，讓步伐更順暢，使每一步變得更加輕盈，尤其是在長距離跑步時的效果會特別明顯。

4. 增加舒適度

慢跑鞋通常使用符合人體工學的鞋墊與透氣的布料，有效降低摩擦、增加透氣度，讓雙腳能夠保持乾燥，避免長時間跑步造成磨腳、起水泡或任何不舒服的感受。

5. 避免運動傷害

慢跑鞋大多具有良好的彈性、支撐力、包覆性與避震效果，依照自己的腳型選擇合適的鞋款，有效降低腳掌、腳踝與關節承受的衝擊力，搭配正確的跑步姿勢，可以減少足底筋膜炎、膝蓋疼痛、跟腱炎等跑步傷害的發生機率。

選購慢跑鞋的 6 大要點

挑選慢跑鞋並非單看品牌或價格，還要依照自身需求與跑步環境來挑選。以下 6 大要點可作為選購指南：

1. 跑步場地

不同的跑步場地需要不同的鞋子性能。

道路跑（柏油、水泥）：需要有良好的緩衝性與耐磨性，減少腳部負擔。

越野跑（泥土、砂石）：需要抓地力佳、防滑性高，最好能有防水功能，以利面對多種環境。

跑步機：地面相對平穩、安全，選擇輕量、回彈性好的鞋款即可。

2. 腳型

了解自己的腳型，才能找到舒適的慢跑鞋。不過，大部分的慢跑鞋通常難以直接透過品名得知適合哪種腳型，建議向店員詢問更準確。

寬腳板：適合鞋楦較寬的鞋款，避免鞋子太緊造成過度摩擦。

低足供／扁平足：選擇支撐性佳的鞋款，避免內翻受傷。

高足弓：鞋底需有良好的緩衝，減少腳掌的壓力。

正常弓：大部分慢跑鞋皆適用，但仍需注意舒適度。

3. 足跟差

足跟差指的是前腳掌與後腳跟的鞋底高度落差，會影響腳掌落地順序，可依個人習慣選擇適合的鞋款。

低足跟差（0-6 mm）：適合前腳掌先落地的人。

高足跟差（6-12 mm）：適合後腳跟先落地的人。

4. 避震與回彈能力

良好的避震力能夠分散腳掌與關節承受的壓力，避免運動傷害；好的回彈力則是可作為輔助用的推進力，讓每一個步伐變得更輕盈，提升跑步效率。

5. 舒適度

舒適度是穿著感受的評量指標，包含透氣度、軟硬度、尺寸大小及會不會摩擦等，需要透過實際試穿才知道。試穿時，建議穿常用的襪子更準確，並且可來回走動與起立蹲下，才能精準感受鞋子舒適與否。

6. 外形設計

雖然慢跑鞋是功能導向的裝備，但外形是否符合自身審美也同樣重要。然而，好不好看是主觀想法，根據自己的喜好去挑選即可。

慢跑鞋推薦 1：Asics GEL-KAYANO 32

undefined

官網售價：5180 元

足跟差：8mm

適合情況：日常慢跑

為了減輕跟腱壓力，GEL-KAYANO 32 增加腳尖厚度，藉此降低前後落差，讓步伐轉換更自然。鞋面使用輕量透氣的緹花網布，提升透氣性，避免悶熱潮濕。鞋內側的支撐設計則是能夠提升中足支撐。不僅如此，中底採用品牌獨有的單層加厚 FF BLAST+ 中底泡棉技術，後跟搭配內置式 PureGEL 亞瑟膠，具有良好的緩震力與柔軟腳感，且不失彈性。整體結構搭載 4D GUIDANCE 系統，提供支撐性並協助跑者有穩定步伐；外底則由 ASICSGRIP 與 AHAR+ 橡膠組成，兼具抓地力與耐磨性，適合需要長時間穩定支撐的跑者。

慢跑鞋推薦 2：Asics NOVABLAST 5 ATC

undefined

官網售價：4580 元

足跟差：8mm

適合情況：全方位

NOVABLAST 5 ATC 以針織網布搭配皮革 LOGO，透過異材質堆疊呈現出復古風格，同時提供高舒適度與貼合的穿感。鞋身連結鞋舌的結構，能夠減少滑動並強化中足穩定性，且加厚的鞋舌有助於提升穿著舒適度。鞋底方面，中底採用 FF BLAST MAX 材質結合幾何結構設計，回彈感明顯，步伐更富推進力；外底採用加寬底台，能夠增加跑步時的穩定性與回彈力，並以 AHAR 耐磨橡膠加強抓地力與耐用度，適合用於日常跑步。此外，後傾式鞋領可減少跟腱摩擦，使步伐轉換更順暢。

慢跑鞋推薦 3：HOKAClifton 10

undefined

官網售價：5080 元

足跟差：8mm

適合情況：日常慢跑

Clifton 10 與前一代相比，以更柔順的腳感與更順暢的步伐推進為特色。採用更加透氣的緹花針織鞋面，前掌與鞋身的貼合度更高，提升穿著更舒適。中底維持使用輕量的 CMEVA 泡棉結合 METAROCKER 弧形結構設計，但將足差增加到 8mm，讓步伐滾動更省力，並新增 REARFOOT-FOCUSED ACTIVE FOOT FRAME™ 後跟包覆支撐結構，讓著地更穩定，適合想追求輕鬆、順暢跑感的跑者。

慢跑鞋推薦 4：HOKAArahi 8

undefined

官網售價：5080 元

足跟差：5mm

適合情況：日常慢跑

Arahi 8 以「輕量、穩定、柔軟」為核心進行全面升級。鞋面使用雙層緹花網布，透氣貼合，並加入反光的設計細節，有效提升夜跑能見度。中底採雙密度 EVA 設計，同時擁有緩衝力與支撐力，並搭載全新的 H-Frame™ 穩定結構，可減少過度內旋並讓步伐推進更流暢，適合扁平足或低足弓族群。另外，這一代不僅有寬楦，還新增「超寬楦」版本，適合多種腳板類性的人，避免因過度摩擦而不舒服。

慢跑鞋推薦 5：On Cloudrunner 2

undefined

官網售價：4980 元

足跟差：10mm

適合情況：日常慢跑

Cloudrunner 2 是一款兼具緩震與支撐的入門慢跑鞋。鞋面使用 100% 再生聚酯透氣網布，鞋舌與內裏比起前一代更加柔軟，提升穿著舒適度。中底升級成 Helion™ 超級發泡材質，提供更好的回彈力，能夠有效分散衝擊力並增加起步的能量回饋。外底則在容易磨損的區塊加入耐磨橡膠，提高抓地力與耐用度，並優化底部結構以減少石頭卡住的問題。後跟的 TPU 支撐片則是協助固定腳踝，以提供額外的支撐力與穩定性。這款鞋適合用於城市慢跑，包含日常訓練或馬拉松。

慢跑鞋推薦 6：On Cloudmonster 2

undefined

官網售價：5980 元

足跟差：官網未提供

適合情況：日常慢跑、速度訓練

Cloudmonster 系列以極佳的緩震性能聞名，第二代主打更強的緩震與回彈感受，採用改良過的雙密度 Helion™ 超級發泡中底，緩震力有感提升，且推進時仍保有充足彈性，讓腳掌在與地面接觸時變得更加柔軟舒適；並搭載尼龍 Speedboard® 推進板，跑起來更有推力。外底則升級橡膠配置，提升抓地力與耐用度。鞋面的部分，與上一代使用同樣的工程透氣網布，但環保材質的比例更高，搭配更柔軟的內裏，整體舒適且透氣性佳。這款鞋除了越野跑之外，適合大部分的慢跑模式，如速度訓練、日常慢跑及馬拉松等。

慢跑鞋推薦 7：New Balance Fresh Foam X 880v15

undefined

官網售價：3680 元

足跟差：6mm

適合情況：日常慢跑

Fresh Foam X 是搭載 New Balance 獨家的中底技術，並以此命名的鞋款，特色是具有卓越的緩震性能。加厚的 Fresh Foam X 中底，為慢跑鞋帶來柔軟又穩定的緩震腳感，讓長時間跑動也能維持舒適。雙層緹花網布鞋面則兼顧透氣性與包覆感，穿久也不易悶熱或壓迫。升級的外底設計使步伐轉換變得更加順暢。整體來說，適合想要兼顧舒適與耐跑性的跑者。

慢跑鞋推薦 8：New Balance Fresh Foam X Hierro v9 GORE-TEX®

undefined

官網售價：4480 元

足跟差：4mm

適合情況：健行、越野跑

此鞋款是一雙兼具防水與越野性能的全能鞋款。鞋面使用透氣、具有保護力的合成網眼材質，搭配 GORE-TEX® 防潑水技術，即使是刮風下雨也不怕弄濕，使雙腳保持乾爽。鞋底方面，搭載雙密度的 Fresh Foam X 中底，是所有 Fresh Foam 中底之中，緩震力表現最好的一款，並透過柔軟的頂層結合較硬的底層，提供良好的柔軟度與穩定性。凹凸外底帶來卓越的抓地力，Toe Protect 技術能保護腳趾免受石頭或樹根傷害，鞋舌連接鞋身設計則是進一步防止砂石侵入，是一款適合越野與健行使用的慢跑鞋。

慢跑鞋推薦 9：Nike Pegasus Premium

undefined

官網售價：6700 元

足跟差：10mm

適合情況：日常慢跑

Pegasus 的鞋面使用圓形針織與單絲網布，材質輕盈、透氣且貼合腳型，跑起來舒適不悶熱。中底搭載 ZoomX 泡棉與 ReactX 泡棉，帶來良好的緩震效果與推進力，讓每一步更加靈敏流暢，同時配置全掌式立體塑形 Air Zoom 氣墊，能與腳底契合，並穩定提供充足的回饋。這款鞋適合希望在日常跑步中獲得流暢步伐、輕盈彈性與持續動能的跑者。

慢跑鞋推薦 10：Nike Structure 26

undefined

官網售價：3500 元

足跟差：10mm

適合情況：日常慢跑

Structure 26 使用機能網布鞋面，一次擁有舒適度與貼合度。搭載全掌式 ReactX 中底與加高設計，提升能量回饋，相較於前一代技術的靈敏度提升 13%，並有良好的支撐與穩定性。此系列使用中足支撐系統，能穩固足弓、降低外翻風險，適合需要穩定步伐支援的跑者。外底前足移除了 Air Zoom 氣墊，改用輕量、更有彈性的橡膠提升步伐流暢度，後跟則以耐磨橡膠加強耐用性，讓日常訓練更安心且省力。

慢跑鞋推薦 11：PUMA Velocity NITRO™ 3 Wn

undefined

官網售價：3680 元

足跟差：官網未提供

適合情況：日常慢跑、配速訓練

Velocity NITRO™ 3 Wn 使用透氣工程網布鞋面搭配反光材料，提升夜間能見度，為安全把關。鞋底搭載全掌式 NITRO™ 氮氣中底，帶來柔軟、輕量且具有回彈力的腳感，擁有良好的緩衝力。有別於前兩代，第三代使用的 PUMAGRIP 防滑橡膠大底，減少其中的橡膠材質含量，以減輕鞋子重量，並擁有絕佳的抓地力與防滑性能，適合日常訓練與長距離配速跑使用。

慢跑鞋推薦 12：PUMA Deviate NITRO™ Elite 3 Wns

undefined

官網售價：5980 元

足跟差：官網未提供

適合情況：輕量級比賽

Deviate NITRO™ Elite 3 Wns 是專為競速比賽打造的跑鞋，強調輕量與推進效率。鞋面使用超輕的 ULTRAWEAVE 纖維，能夠支撐結構、減少摩擦，使足部長時間保持舒適。中底使用 NITROFOAM™ Elite 泡棉，提供明顯回彈力但不增加重量；並搭載 PWRPLATE 碳纖維推進片，讓步伐滾動更快、更省力。PUMAGRIP 大底則能在多種路面確保穩定抓地，適合以速度與效率為目標的跑者。

慢跑鞋推薦 13：adidas SUPERNOVA RISE 2

undefined

官網售價：3990 元

足跟差：10mm

適合情況：日常慢跑

SUPERNOVA RISE 2 使用夾層網布鞋面，具備支撐力與良好透氣性，鞋面重量比前一代減輕 4%。後跟處採用全新結構設計，加入厚實的軟墊，加強支撐性與舒適度。中底使用輕量的全掌式 Dreamstrike 泡棉，帶來柔軟的腳感與緩震性能；搭配模仿腳掌形狀的 Support Rods 系統，可提供中足良好的支撐力，提升整體穩定性。耐磨的 Adiwear 外底則提供良好的抓地力。這款鞋適合作為日常跑步訓練的好夥伴。

慢跑鞋推薦 14：adidas ULTRABOOST 5

undefined

官網售價：5990 元

足跟差：10mm

適合情況：日常慢跑

ULTRABOOST 5 使用 PRIMEKNIT 鞋面，具有良好的彈性、透氣性與耐用性，長時間慢跑也能保持清爽。中底搭載 Light BOOST V2 科技系統，雖然體積較大，但重量卻減少了 30%，並擁有更好的動能回饋。中足使用 Torsion System 抗扭轉系統，提供充足的支撐力與穩定性，有效減少足部負擔。外底則採用馬牌橡膠大底，具備優秀抓地力，適應多種路面。此外，此鞋款至少含 20% 的再生材質，以利環境永續。

慢跑鞋推薦 15：Under Armour Halo Racer

undefined

官網售價：5580 元

足跟差：5mm

適合情況：日常慢跑、多功能運動訓練

Halo Racer 使用精密的網眼材質搭配動態貼合設計，打造透氣、貼膚的使用體驗。中底使用 UA HOVR™ 緩震科技，能夠減少衝擊並有絕佳的回彈力；並搭載 TPU 彈力推進板，提供推進力與支撐力，讓你每一步更加流暢與輕鬆；而流線感的中底外型設計，不僅讓鞋子更加吸睛，也能夠強化長距離慢跑的穩定性。

慢跑鞋推薦 16：Under Armour Velociti 4

undefined

官網售價：4580 元

足跟差：8mm

適合情況：日常慢跑、多功能運動訓練

Velociti 4 的平織鞋面具有延展性與透氣效果，後跟加厚泡棉能提升包覆感並增加腳跟穩定性。中底與外底使用一體式的 Flow 技術，讓兩者一體成型，並取代傳統的橡膠外底，整體平衡性極佳，抓地力、耐磨性與回彈力的表現皆相當出色。

慢跑鞋清潔與保養秘訣

唯有妥善清潔與保養，才能讓慢跑鞋陪伴我們度過更多的日常訓練。以下分享 5 個步驟：

第一步：清除髒污

由於運動鞋多為網眼材質，孔洞中容易藏污納垢，應在碰水前先用軟毛刷輕輕乾刷。接著，用軟毛刷沾取中性清潔劑刷洗，注意刷洗方向一致、力道輕柔，以免勾破布料或造成鞋子變形。鞋帶跟鞋墊則可以單獨取下清洗。鞋底可使用硬毛刷搭配牙刷，清除卡住的砂石與泥土。

第二步：洗淨

用清水將清潔劑沖洗乾淨，千萬不要將鞋子浸泡在水中，以免鞋子難以乾燥，導致發霉或變形。

第三步：吸水並陰乾

先用乾布吸附多餘的水分，同時將鞋面的水漬擦乾淨，接著放置通風的陰涼處自然風乾，不可放在烈日下曝曬，否則容易導致布料硬化或褪色。如果擔心陰乾效果有限，或希望加快乾燥速度，也可搭配電風扇或除濕機。

第四步：撒小蘇打粉

等到慢跑鞋完全乾燥後，可在鞋面與鞋墊表面撒上小蘇打粉，用來吸附異味並抑制細菌生長。

第五步：噴防水噴霧

防水噴霧可提升鞋子的防水與防髒污能力，減輕清潔難度。

慢跑鞋的常見問題

可以穿慢跑鞋從事其他運動嗎？

不建議。因為每一項運動所需的鞋子性能不同，像是登山鞋需要更好的抓地力與腳踝支撐，難以用慢跑鞋取代，購買相對應的運動鞋才是最好的選擇。如果是想將慢跑鞋用來當作走路鞋或穿搭單品則沒問題。

慢跑鞋尺寸建議？

慢跑鞋適合選擇剛好合腳的尺寸，以確保良好的包覆性與穩定度，除非有特殊需求或有官方說法，否則不建議刻意選大一號。

無論是想開始慢跑運動，或是已經有跑步習慣的人，一雙好穿、舒適又具備機能的跑鞋是最基本的，本篇的挑選小秘訣提供大家參考。

