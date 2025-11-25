2025慢跑鞋推薦！16款高性能慢跑鞋&挑鞋秘訣分享
想要入手一雙慢跑鞋，卻被市面上琳瑯滿目的商品搞得眼花撩亂嗎？不僅品牌選擇眾多，就連型號也是多到讓人分不清楚各自的差異。本文將帶你了解選購慢跑鞋的要點、清潔與保養方式，以及 16 款慢跑鞋推薦，幫助你找到命定款式。
慢跑鞋的重要性
慢跑鞋是保護雙腳、提升運動表現的重要裝備。選擇合適的慢跑鞋，可以有效降低運動傷害風險，讓跑步過程更加舒適順暢。以下分享慢跑鞋的 5 大重要作用：
1. 保護膝蓋與腳踝
跑步時，膝蓋與腳踝承受的衝擊非常大，沒有穿合適的慢跑鞋便容易受傷。為了安全，慢跑鞋通常會搭載避震效果良好的鞋底，分散地面的反作用力，降低膝關節疼痛、扭傷或其他問題的發生率。
2. 穩定支撐
慢跑鞋通常會依據足弓類型（扁平足、低足弓、高足弓、正常弓）提供不同的支撐設計，有助於維持跑步時的足部穩定度，防止內翻或外翻等問題，降低跑步姿勢不正確帶來的運動傷害。
扁平足／低足供：適合支撐型（穩定型）慢跑鞋。這類型的鞋子在足弓處提供卓越的支撐力，避免過度內旋（與地面接觸的施力點集中在內側）。
高足弓：適合緩震型慢跑鞋。由於腳掌與地面接觸面積小，壓力集中在前腳掌與腳跟，需要透過良好緩震的鞋款來減輕衝擊。
正常弓：選擇一般型慢跑鞋即可，刻意穿著支撐型或緩震型鞋款，反而有機會導致不舒適。
3. 提升跑步體驗
一雙合適的慢跑鞋不僅能保護腳部，也能提升跑步體驗。鞋底的彈性與設計能適時提供推進力，讓步伐更順暢，使每一步變得更加輕盈，尤其是在長距離跑步時的效果會特別明顯。
4. 增加舒適度
慢跑鞋通常使用符合人體工學的鞋墊與透氣的布料，有效降低摩擦、增加透氣度，讓雙腳能夠保持乾燥，避免長時間跑步造成磨腳、起水泡或任何不舒服的感受。
5. 避免運動傷害
慢跑鞋大多具有良好的彈性、支撐力、包覆性與避震效果，依照自己的腳型選擇合適的鞋款，有效降低腳掌、腳踝與關節承受的衝擊力，搭配正確的跑步姿勢，可以減少足底筋膜炎、膝蓋疼痛、跟腱炎等跑步傷害的發生機率。
選購慢跑鞋的 6 大要點
挑選慢跑鞋並非單看品牌或價格，還要依照自身需求與跑步環境來挑選。以下 6 大要點可作為選購指南：
1. 跑步場地
不同的跑步場地需要不同的鞋子性能。
道路跑（柏油、水泥）：需要有良好的緩衝性與耐磨性，減少腳部負擔。
越野跑（泥土、砂石）：需要抓地力佳、防滑性高，最好能有防水功能，以利面對多種環境。
跑步機：地面相對平穩、安全，選擇輕量、回彈性好的鞋款即可。
2. 腳型
了解自己的腳型，才能找到舒適的慢跑鞋。不過，大部分的慢跑鞋通常難以直接透過品名得知適合哪種腳型，建議向店員詢問更準確。
寬腳板：適合鞋楦較寬的鞋款，避免鞋子太緊造成過度摩擦。
低足供／扁平足：選擇支撐性佳的鞋款，避免內翻受傷。
高足弓：鞋底需有良好的緩衝，減少腳掌的壓力。
正常弓：大部分慢跑鞋皆適用，但仍需注意舒適度。
3. 足跟差
足跟差指的是前腳掌與後腳跟的鞋底高度落差，會影響腳掌落地順序，可依個人習慣選擇適合的鞋款。
低足跟差（0-6 mm）：適合前腳掌先落地的人。
高足跟差（6-12 mm）：適合後腳跟先落地的人。
4. 避震與回彈能力
良好的避震力能夠分散腳掌與關節承受的壓力，避免運動傷害；好的回彈力則是可作為輔助用的推進力，讓每一個步伐變得更輕盈，提升跑步效率。
5. 舒適度
舒適度是穿著感受的評量指標，包含透氣度、軟硬度、尺寸大小及會不會摩擦等，需要透過實際試穿才知道。試穿時，建議穿常用的襪子更準確，並且可來回走動與起立蹲下，才能精準感受鞋子舒適與否。
6. 外形設計
雖然慢跑鞋是功能導向的裝備，但外形是否符合自身審美也同樣重要。然而，好不好看是主觀想法，根據自己的喜好去挑選即可。
慢跑鞋推薦 1：Asics GEL-KAYANO 32
官網售價：5180 元
足跟差：8mm
適合情況：日常慢跑
為了減輕跟腱壓力，GEL-KAYANO 32 增加腳尖厚度，藉此降低前後落差，讓步伐轉換更自然。鞋面使用輕量透氣的緹花網布，提升透氣性，避免悶熱潮濕。鞋內側的支撐設計則是能夠提升中足支撐。不僅如此，中底採用品牌獨有的單層加厚 FF BLAST+ 中底泡棉技術，後跟搭配內置式 PureGEL 亞瑟膠，具有良好的緩震力與柔軟腳感，且不失彈性。整體結構搭載 4D GUIDANCE 系統，提供支撐性並協助跑者有穩定步伐；外底則由 ASICSGRIP 與 AHAR+ 橡膠組成，兼具抓地力與耐磨性，適合需要長時間穩定支撐的跑者。
慢跑鞋推薦 2：Asics NOVABLAST 5 ATC
官網售價：4580 元
足跟差：8mm
適合情況：全方位
NOVABLAST 5 ATC 以針織網布搭配皮革 LOGO，透過異材質堆疊呈現出復古風格，同時提供高舒適度與貼合的穿感。鞋身連結鞋舌的結構，能夠減少滑動並強化中足穩定性，且加厚的鞋舌有助於提升穿著舒適度。鞋底方面，中底採用 FF BLAST MAX 材質結合幾何結構設計，回彈感明顯，步伐更富推進力；外底採用加寬底台，能夠增加跑步時的穩定性與回彈力，並以 AHAR 耐磨橡膠加強抓地力與耐用度，適合用於日常跑步。此外，後傾式鞋領可減少跟腱摩擦，使步伐轉換更順暢。
慢跑鞋推薦 3：HOKAClifton 10
官網售價：5080 元
足跟差：8mm
適合情況：日常慢跑
Clifton 10 與前一代相比，以更柔順的腳感與更順暢的步伐推進為特色。採用更加透氣的緹花針織鞋面，前掌與鞋身的貼合度更高，提升穿著更舒適。中底維持使用輕量的 CMEVA 泡棉結合 METAROCKER 弧形結構設計，但將足差增加到 8mm，讓步伐滾動更省力，並新增 REARFOOT-FOCUSED ACTIVE FOOT FRAME™ 後跟包覆支撐結構，讓著地更穩定，適合想追求輕鬆、順暢跑感的跑者。
慢跑鞋推薦 4：HOKAArahi 8
官網售價：5080 元
足跟差：5mm
適合情況：日常慢跑
Arahi 8 以「輕量、穩定、柔軟」為核心進行全面升級。鞋面使用雙層緹花網布，透氣貼合，並加入反光的設計細節，有效提升夜跑能見度。中底採雙密度 EVA 設計，同時擁有緩衝力與支撐力，並搭載全新的 H-Frame™ 穩定結構，可減少過度內旋並讓步伐推進更流暢，適合扁平足或低足弓族群。另外，這一代不僅有寬楦，還新增「超寬楦」版本，適合多種腳板類性的人，避免因過度摩擦而不舒服。
慢跑鞋推薦 5：On Cloudrunner 2
官網售價：4980 元
足跟差：10mm
適合情況：日常慢跑
Cloudrunner 2 是一款兼具緩震與支撐的入門慢跑鞋。鞋面使用 100% 再生聚酯透氣網布，鞋舌與內裏比起前一代更加柔軟，提升穿著舒適度。中底升級成 Helion™ 超級發泡材質，提供更好的回彈力，能夠有效分散衝擊力並增加起步的能量回饋。外底則在容易磨損的區塊加入耐磨橡膠，提高抓地力與耐用度，並優化底部結構以減少石頭卡住的問題。後跟的 TPU 支撐片則是協助固定腳踝，以提供額外的支撐力與穩定性。這款鞋適合用於城市慢跑，包含日常訓練或馬拉松。
慢跑鞋推薦 6：On Cloudmonster 2
官網售價：5980 元
足跟差：官網未提供
適合情況：日常慢跑、速度訓練
Cloudmonster 系列以極佳的緩震性能聞名，第二代主打更強的緩震與回彈感受，採用改良過的雙密度 Helion™ 超級發泡中底，緩震力有感提升，且推進時仍保有充足彈性，讓腳掌在與地面接觸時變得更加柔軟舒適；並搭載尼龍 Speedboard® 推進板，跑起來更有推力。外底則升級橡膠配置，提升抓地力與耐用度。鞋面的部分，與上一代使用同樣的工程透氣網布，但環保材質的比例更高，搭配更柔軟的內裏，整體舒適且透氣性佳。這款鞋除了越野跑之外，適合大部分的慢跑模式，如速度訓練、日常慢跑及馬拉松等。
慢跑鞋推薦 7：New Balance Fresh Foam X 880v15
官網售價：3680 元
足跟差：6mm
適合情況：日常慢跑
Fresh Foam X 是搭載 New Balance 獨家的中底技術，並以此命名的鞋款，特色是具有卓越的緩震性能。加厚的 Fresh Foam X 中底，為慢跑鞋帶來柔軟又穩定的緩震腳感，讓長時間跑動也能維持舒適。雙層緹花網布鞋面則兼顧透氣性與包覆感，穿久也不易悶熱或壓迫。升級的外底設計使步伐轉換變得更加順暢。整體來說，適合想要兼顧舒適與耐跑性的跑者。
慢跑鞋推薦 8：New Balance Fresh Foam X Hierro v9 GORE-TEX®
官網售價：4480 元
足跟差：4mm
適合情況：健行、越野跑
此鞋款是一雙兼具防水與越野性能的全能鞋款。鞋面使用透氣、具有保護力的合成網眼材質，搭配 GORE-TEX® 防潑水技術，即使是刮風下雨也不怕弄濕，使雙腳保持乾爽。鞋底方面，搭載雙密度的 Fresh Foam X 中底，是所有 Fresh Foam 中底之中，緩震力表現最好的一款，並透過柔軟的頂層結合較硬的底層，提供良好的柔軟度與穩定性。凹凸外底帶來卓越的抓地力，Toe Protect 技術能保護腳趾免受石頭或樹根傷害，鞋舌連接鞋身設計則是進一步防止砂石侵入，是一款適合越野與健行使用的慢跑鞋。
慢跑鞋推薦 9：Nike Pegasus Premium
官網售價：6700 元
足跟差：10mm
適合情況：日常慢跑
Pegasus 的鞋面使用圓形針織與單絲網布，材質輕盈、透氣且貼合腳型，跑起來舒適不悶熱。中底搭載 ZoomX 泡棉與 ReactX 泡棉，帶來良好的緩震效果與推進力，讓每一步更加靈敏流暢，同時配置全掌式立體塑形 Air Zoom 氣墊，能與腳底契合，並穩定提供充足的回饋。這款鞋適合希望在日常跑步中獲得流暢步伐、輕盈彈性與持續動能的跑者。
慢跑鞋推薦 10：Nike Structure 26
官網售價：3500 元
足跟差：10mm
適合情況：日常慢跑
Structure 26 使用機能網布鞋面，一次擁有舒適度與貼合度。搭載全掌式 ReactX 中底與加高設計，提升能量回饋，相較於前一代技術的靈敏度提升 13%，並有良好的支撐與穩定性。此系列使用中足支撐系統，能穩固足弓、降低外翻風險，適合需要穩定步伐支援的跑者。外底前足移除了 Air Zoom 氣墊，改用輕量、更有彈性的橡膠提升步伐流暢度，後跟則以耐磨橡膠加強耐用性，讓日常訓練更安心且省力。
慢跑鞋推薦 11：PUMA Velocity NITRO™ 3 Wn
官網售價：3680 元
足跟差：官網未提供
適合情況：日常慢跑、配速訓練
Velocity NITRO™ 3 Wn 使用透氣工程網布鞋面搭配反光材料，提升夜間能見度，為安全把關。鞋底搭載全掌式 NITRO™ 氮氣中底，帶來柔軟、輕量且具有回彈力的腳感，擁有良好的緩衝力。有別於前兩代，第三代使用的 PUMAGRIP 防滑橡膠大底，減少其中的橡膠材質含量，以減輕鞋子重量，並擁有絕佳的抓地力與防滑性能，適合日常訓練與長距離配速跑使用。
慢跑鞋推薦 12：PUMA Deviate NITRO™ Elite 3 Wns
官網售價：5980 元
足跟差：官網未提供
適合情況：輕量級比賽
Deviate NITRO™ Elite 3 Wns 是專為競速比賽打造的跑鞋，強調輕量與推進效率。鞋面使用超輕的 ULTRAWEAVE 纖維，能夠支撐結構、減少摩擦，使足部長時間保持舒適。中底使用 NITROFOAM™ Elite 泡棉，提供明顯回彈力但不增加重量；並搭載 PWRPLATE 碳纖維推進片，讓步伐滾動更快、更省力。PUMAGRIP 大底則能在多種路面確保穩定抓地，適合以速度與效率為目標的跑者。
慢跑鞋推薦 13：adidas SUPERNOVA RISE 2
官網售價：3990 元
足跟差：10mm
適合情況：日常慢跑
SUPERNOVA RISE 2 使用夾層網布鞋面，具備支撐力與良好透氣性，鞋面重量比前一代減輕 4%。後跟處採用全新結構設計，加入厚實的軟墊，加強支撐性與舒適度。中底使用輕量的全掌式 Dreamstrike 泡棉，帶來柔軟的腳感與緩震性能；搭配模仿腳掌形狀的 Support Rods 系統，可提供中足良好的支撐力，提升整體穩定性。耐磨的 Adiwear 外底則提供良好的抓地力。這款鞋適合作為日常跑步訓練的好夥伴。
慢跑鞋推薦 14：adidas ULTRABOOST 5
官網售價：5990 元
足跟差：10mm
適合情況：日常慢跑
ULTRABOOST 5 使用 PRIMEKNIT 鞋面，具有良好的彈性、透氣性與耐用性，長時間慢跑也能保持清爽。中底搭載 Light BOOST V2 科技系統，雖然體積較大，但重量卻減少了 30%，並擁有更好的動能回饋。中足使用 Torsion System 抗扭轉系統，提供充足的支撐力與穩定性，有效減少足部負擔。外底則採用馬牌橡膠大底，具備優秀抓地力，適應多種路面。此外，此鞋款至少含 20% 的再生材質，以利環境永續。
慢跑鞋推薦 15：Under Armour Halo Racer
官網售價：5580 元
足跟差：5mm
適合情況：日常慢跑、多功能運動訓練
Halo Racer 使用精密的網眼材質搭配動態貼合設計，打造透氣、貼膚的使用體驗。中底使用 UA HOVR™ 緩震科技，能夠減少衝擊並有絕佳的回彈力；並搭載 TPU 彈力推進板，提供推進力與支撐力，讓你每一步更加流暢與輕鬆；而流線感的中底外型設計，不僅讓鞋子更加吸睛，也能夠強化長距離慢跑的穩定性。
慢跑鞋推薦 16：Under Armour Velociti 4
官網售價：4580 元
足跟差：8mm
適合情況：日常慢跑、多功能運動訓練
Velociti 4 的平織鞋面具有延展性與透氣效果，後跟加厚泡棉能提升包覆感並增加腳跟穩定性。中底與外底使用一體式的 Flow 技術，讓兩者一體成型，並取代傳統的橡膠外底，整體平衡性極佳，抓地力、耐磨性與回彈力的表現皆相當出色。
慢跑鞋清潔與保養秘訣
唯有妥善清潔與保養，才能讓慢跑鞋陪伴我們度過更多的日常訓練。以下分享 5 個步驟：
第一步：清除髒污
由於運動鞋多為網眼材質，孔洞中容易藏污納垢，應在碰水前先用軟毛刷輕輕乾刷。接著，用軟毛刷沾取中性清潔劑刷洗，注意刷洗方向一致、力道輕柔，以免勾破布料或造成鞋子變形。鞋帶跟鞋墊則可以單獨取下清洗。鞋底可使用硬毛刷搭配牙刷，清除卡住的砂石與泥土。
第二步：洗淨
用清水將清潔劑沖洗乾淨，千萬不要將鞋子浸泡在水中，以免鞋子難以乾燥，導致發霉或變形。
第三步：吸水並陰乾
先用乾布吸附多餘的水分，同時將鞋面的水漬擦乾淨，接著放置通風的陰涼處自然風乾，不可放在烈日下曝曬，否則容易導致布料硬化或褪色。如果擔心陰乾效果有限，或希望加快乾燥速度，也可搭配電風扇或除濕機。
第四步：撒小蘇打粉
等到慢跑鞋完全乾燥後，可在鞋面與鞋墊表面撒上小蘇打粉，用來吸附異味並抑制細菌生長。
第五步：噴防水噴霧
防水噴霧可提升鞋子的防水與防髒污能力，減輕清潔難度。
慢跑鞋的常見問題
可以穿慢跑鞋從事其他運動嗎？
不建議。因為每一項運動所需的鞋子性能不同，像是登山鞋需要更好的抓地力與腳踝支撐，難以用慢跑鞋取代，購買相對應的運動鞋才是最好的選擇。如果是想將慢跑鞋用來當作走路鞋或穿搭單品則沒問題。
慢跑鞋尺寸建議？
慢跑鞋適合選擇剛好合腳的尺寸，以確保良好的包覆性與穩定度，除非有特殊需求或有官方說法，否則不建議刻意選大一號。
無論是想開始慢跑運動，或是已經有跑步習慣的人，一雙好穿、舒適又具備機能的跑鞋是最基本的，本篇的挑選小秘訣提供大家參考。
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● 為新世代女性打造被看見的舞台！Max Mara歡慶WIF Max Mara未來之星獎®20周年，致敬影視界的傑出女性
其他人也在看
UCC再添雙冠軍！冬季三大明星咖啡登場，CAMA「運動門市」跑步就有優惠
UCC表示，「冠軍監修」系列是品牌多年累積的技術結晶，由多位世界冠軍咖啡師共同參與研製，包含2017 WSC世界盃虹吸咖啡大賽冠軍楊衣姍、拉花冠軍林紹興以及新生代代表陳令婕，從豆種選擇、杯測、風味設計、烘焙參數到沖煮適配都層層把關。系列推出咖啡豆與濾掛式咖啡兩...styletc ・ 2 天前
國立聯合大學文創與數位行銷學系一一一級專題競賽暨成果展《無》圓滿落幕
國立聯合大學文化創意與數位行銷學系一一一級專題競賽暨成果展《無》連日來在聯合大學「八甲」地第二校區藝術中心圓滿落幕。本次展覽匯集二十一組學生的創作成果，作品橫跨文創設計組、數位媒體組與論文研究組三大類別，展現學生們豐富的創意思維與專業能量。作為畢業生的重要成果展活動之一，本次展覽不僅呈現學生們四年所學的實踐結晶，也藉由競賽制度激發創新表現，讓學生在創作過程中獲得即時回饋與成長。展覽期間吸引眾多師生與校外貴賓前來參觀，現場互動熱烈，充分展現文創系的青春創意與專業精神。展覽主題：「無」?從始至終的創造之境。本屆展覽以「無」為核心概念，象徵創造力的原點與歸宿。「無」不只是虛空，更是萬象的源頭與思維的開端。它無名、無垠、無解、亦無求，打破既有框架，撫平一切認知邊界，讓創作回歸最純 ...台灣新生報 ・ 18 小時前
啦啦隊女神李多慧「零毛孔水光肌」怎麼養？親授4招「穩膚心法」：卸妝絕不偷懶、乳霜當晚安面膜超好用
李多慧「零毛孔」 保養關鍵：鎖定「深層清潔」與「穩定度」李多慧分享，剛來台灣時曾經歷一段肌膚的「陣痛期」。台灣氣候比韓國濕熱，戶外容易爆汗出油，但回到冷氣房又會感到乾燥卡粉，這種忽冷忽熱的環境加上空氣髒污，讓膚況一度變得不穩定。因此，她調整保養策略，不再追...styletc ・ 18 小時前
茱蒂、胡尼克回來了！7-11一口氣推《動物方城市2》70款周邊，盲盒、馬克杯、絨毛小包全都想收！
本次周邊以經典收藏、實用設計、超萌療癒為核心，從盒玩、公仔、居家用品到實用配件通通一次推出。首先最值得粉絲入手的，是兩款盲盒系列：「動物方城市系列Q版絨毛公仔盲盒」共有茱蒂、胡尼克與人氣角色樹懶快俠、飛仔、洪金豹等6款；另一款「演唱會公仔盲盒」新增水牛警長...styletc ・ 20 小時前
温貞菱首次領跑、賽前飲食曝光超意外？輕盈不挨餓的跑者飲控菜單一次看
温貞菱：跑步是我和自己對話的方式擔任領跑大隊長的温貞菱分享：「個人練跑時對我來說是一段與自己相處的旅程，會專注在呼吸與步伐，在過程中找到屬於自己的平靜；團體跑時則能在共同節奏裡互相激勵，多了陪伴與責任感！希望能透過穩定配速帶大家跑得更開心、也更有信心。」...styletc ・ 1 天前
普發萬元買起來！輕奢精品包推薦：LONGCHAMP、TB，MK小折包只要9千多就入手
輕奢精品包：Michael Kors Jordi小折包Michael Kors Jordi小折包自去年推出後，便以其百搭風格而深受Melody、隋棠、許路兒及大陸女星朱珠的喜愛，更穩坐品牌暢銷包款寶座。小折包承襲「折紙藝術」設計靈感，今年秋冬「升級版」Jordi小折包更以金屬掛飾與精緻細節重新演繹經典...styletc ・ 19 小時前
IVE張員瑛、Karina同款！大火好幾年的「貓咪耳朵毛帽」推薦：MLB Korea、coysio、Fallet今年你一定要擁有
如果說今年冬天最能瞬間把氛圍感拉滿的配件，貓耳毛帽一定榜上有名。從愛豆的私服到街拍潮人，各種版本的貓耳帽幾乎已經成為冬季標配。造咖 ・ 19 小時前
跑步會顯老？「跑者臉」元兇不是跑步！養成5習慣讓你跑得更凍齡
有些長期跑步的人看起來比較蒼老，尤其是臉部消瘦、皺紋多、膚色不均勻，這種現象被稱為「跑者臉」（Runner’s Face），甚至讓部分人誤以為跑步會加速臉部老化。但很多人不是都說，運動可以抗老化嗎？那為什麼跑步會有「跑者臉」、看起來顯老？Yahoo奇摩趣運動 ・ 1 天前
愛馬仕匠心工坊展覽怎麼預約？地點、資訊一次看：多種活動體驗當個愛馬仕匠人！
愛馬仕Hermès匠心工坊展覽自2021年10月於哥本哈根首度亮相，隨著展覽巡迴走訪各地城市，第十四站來到台北停泊！在零售店裡，我們只能看到商品完美的樣貌，背後的製作過程其實經過了無數工匠的雙手，而展覽的目的正是為了讓所有人都marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
《親愛的x》金裕貞劇中同款包蒐羅：Miu Miu、Valextra…這款提升氣勢必備
金裕貞新劇《親愛的X》攜手金永大、金度勳主演，這是金裕貞首次挑戰反社會人格障礙惡女角色「白雅珍」，以美麗外貌作為武器操控人心的殘忍性格，演繹的淋灕盡致，今天先撇開令人看得頭皮發麻的劇情，一起來看看金裕貞在劇中背了哪些包款？《親愛的X》金裕貞marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
林依晨藍紫禮服化身超仙美人魚！金馬獎紅毯7美：楊千霈、蔡淑臻、方郁婷…桂綸鎂透膚禮服性感爆表
金馬獎星光紅毯：楊千霈星光大道主持人楊千霈一出場，就把「專業又時髦」四個字演繹到極致。她身穿黑色水鑽繞頸削肩禮服，閃著低調卻迷人的光點；裙襬的透膚設計若隱若現，性感拿捏得剛剛好，優雅中還帶點小心機。全身再以 BVLGARI 珠寶增添亮度，其中最搶眼的莫過於 B.zero1...styletc ・ 2 天前
得獎不敵收視率／獨家！缺席金鐘領獎有內情 方念華《看板人物》收攤
主播方念華今年才以超過17年的談話性節目《看板人物》拿下金鐘獎，卻驚傳節目將收攤，據知節目已改為不固定錄製、播出，方念華無法接受，但因她要求嚴格，常讓工作人員受氣，因此節目一確定停播，只有她本人不滿，工作夥伴倒是都樂見其成。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 13 小時前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 1 天前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
經典賽》大谷翔平正式宣布參加WBC 日本武士隊連霸之路迎最強助力
洛杉磯道奇日籍二刀流球星大谷翔平，在2025年11月25日於個人社群上宣布，自己將代表日本武士隊出戰2026年第六屆世界棒球經典賽，這也替尋求連霸的日本隊注入一劑強心針。Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前
陳曉憔悴現身！網驚：怎麼瘦成這樣？ 新劇與前妻陳妍希撞檔
以《神鵰俠侶》結緣的陳妍希與陳曉，今年2月宣布離婚，結束長達8年的婚姻。兩人新劇近日撞檔，陳曉主演的新劇《大生意人》於11月25日上線，他出席宣傳活動被目擊暴瘦、臉頰凹陷、五官更加銳利，甚至有些「瘦到脫相」，網友驚嚇指出：「他怎麼瘦了那麼多」、「滿臉憔悴」。太報 ・ 2 小時前
吳怡農開砲「這群人」：這麼會大罷免還這樣
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名如火如荼展開，綠營誰將挑戰台北市長蔣萬安備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他今（24）日在專訪中，針對被批評「佛系打法」一事開嗆，「...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
吃完飛機餐「碗盤別堆疊」！ 網驚訝：做錯好多年
許多旅客搭乘飛機時習慣在用餐後將餐盤、碗杯整齊堆疊，認為這樣能方便空服員收取，但一名網友近日提醒，這個看似貼心的舉動實際上可能造成困擾，引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前
陸客反日湧南韓旅遊 網見他「登濟州島拉屎」超崩潰
陸客反日湧南韓旅遊 網見他「登濟州島拉屎」超崩潰EBC東森新聞 ・ 13 小時前