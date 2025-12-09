2025懸疑探案陸劇排行榜Top 8！白敬亭《不眠日》刺激燒腦排第5、《唐朝詭事錄之長安》古裝唯一上榜、冠軍留下帶刺的反思

2025年的懸疑探案陸劇題材多樣，在市場上取得亮眼迴響。（圖／愛奇藝、優酷）

【文／孔渠】2025年的懸疑探案陸劇可說是百花齊放，題材一路從硬派刑偵到中式志怪，再跨向時間循環與類型融合。《無盡的盡頭》以扎實推理與辦案節奏收穫高口碑，《唐朝詭事錄》則以古風志怪奠定獨特類型，《不眠日》以時間循環結構打開敘事新玩法，皆在市場上取得亮眼迴響。綜觀全年度多部高討論度作品，我們依據豆瓣評分精選出2025年8部懸疑陸劇，從類型突破、敘事完成度到觀眾口碑全面盤點。

2025懸疑探案陸劇豆瓣評分第8名：《餘燼之上》7.2分

《餘燼之上》以少見的「縱火調查」為核心。（圖／WeTV）

《餘燼之上》線上看推薦：

播出平台：WeTV

主演卡司：王子奇、孫陽

集數：28集

《餘燼之上》以少見的「縱火調查」為核心，建立起獨樹一幟的懸疑氣質。故事聚焦一對因童年縱火案而命運分歧的兄弟：哥哥成為堅毅冷靜的消防調查員，致力查明真相；弟弟則在缺愛與陰影中走偏，成為遊走灰色地帶的混混。當城市再次出現連環縱火案，兩人被迫站在對立面，情感撕裂與道德衝突極具戲劇張力。

孫陽延續《孤注一擲》的「瘋批魅力」，將角色的偏執、脆弱與求生慾演得極具層次；王子奇也撐起硬派主線，使兄弟對決更具情緒重量。劇中火場呈現專業、縱火知識扎實。雖然劇情偶有狗血橋段，但整體節奏緊湊、情緒濃烈，是 2025 年最具辨識度的懸疑黑馬。

2025懸疑探案陸劇豆瓣評分第7名：《掃毒風暴》7.5分

《掃毒風暴》以真實事件為原型。（圖／WeTV）

《掃毒風暴》線上看推薦：

播出平台：WeTV

主演卡司：段奕宏、秦昊

集數：33集

《掃毒風暴》以1995年真實毒品案件為原型，打造一部質感厚重的緝毒正劇。段奕宏飾演臥底生涯結束，卻依舊死磕毒梟的刑警林強峰；秦昊則飾演跌入谷底，因化學天賦反成冰毒製造天才的盧少驊。兩位演技派正邪對決，是本劇最大看點。秦昊將「斯文瘋子」的反派張力演到極致，既冷靜又危險；段奕宏則用壓迫感十足的存在感，呈現刑警的偏執與使命感。

本劇完整還原 90 年代毒品犯罪的殘酷生態，從製毒鏈、走私線到警匪博奕，都帶有寫實質地。劇本節奏沉穩不煽情，以冷峻手法呈現人性墮落與職業信念的極限對抗，是 2025 年不可忽視的硬派作品。

2025懸疑探案陸劇豆瓣評分第6名：《棋士》7.5分

《棋士》被評為類似《絕命毒師》。（圖／WeTV）

《棋士》線上看推薦：

播出平台：WeTV

主演卡司：王寶強、陳明昊

集數：22集

《棋士》是一部風格鮮明的黑色犯罪劇，講述圍棋老師崔業（王寶強 飾）因意外捲入銀行搶劫案，被迫走上犯罪道路的故事。原本沉默、膽怯的老實人，逐漸將圍棋的「博奕思維」運用到犯罪世界：棄子、做眼，每一步都成為他反擊命運的手段。隨著智商與狠勁全面覺醒，他從被推著走的弱者，變成能操控局面的布局者。而劇情架構也被評為類似知名美劇《絕命毒師》。

劇集以黑色幽默與荒誕質地貫穿，看似極端的角色轉變因王寶強細膩的層次處理而更具說服力。他從顫抖不安到目光陰狠，每個轉折都令人毫無出戲感。全劇節奏明快、風格強烈，被視為中極少數真正做到「反英雄敘事」的作品，具有類型突破意義。

2025懸疑探案陸劇豆瓣評分第5名：《不眠日》7.5分

《不眠日》主打5日輪迴。（圖／愛奇藝）

《不眠日》線上看推薦：

播出平台：愛奇藝

主演卡司：白敬亭、文詠珊

集數：16集

白敬亭繼《開端》後再次演出循環題材，但《不眠日》的設定明顯更複雜，也更具科幻推理色彩。男主丁奇意外覺醒「五天循環」能力，每次回到同一時間點都能重新調查案件。然而，當他發現世界上不只自己一人擁有循環能力後，劇情立刻升級為雙向博奕，推理密度與心智對決都更具刺激性。

文詠珊飾演的科學家與白敬亭之間存在信任與利用交織的關係，使情感線具有懸疑氣息。劇情中段雖為鋪陳略顯重複，但後三集反轉頻率極高，最終揭開循環背後的科技陰謀，成功將懸疑、科幻、推理三元素融合，是年度可看性極佳的商業懸疑劇。

2025懸疑探案陸劇豆瓣評分第4名：《十二封信》7.8分

《十二封信》題材非常特殊。（圖／WeTV）

《十二封信》線上看推薦：

播出平台：WeTV

主演卡司：周翊然、王影璐

集數：12集

這部 2025年暑期爆款成功將「時空通信」老題材玩出新意。故事以一個廢棄郵筒連接兩個相隔 20 年的時空為起點，男女主透過十二封信交換線索，聯手阻止一樁連環殺人案。然而，每次改變過去，都會在未來引發難以預料的蝴蝶效應，從失去親人到命運崩塌，呈現「越救越糟」的殘酷邏輯。

本劇最大亮點在於嚴密的敘事結構：每封信都是解謎的關鍵，每個選擇都牽動兩個時空的存亡。情感線雖克制，但因時間距離造成的遺憾與無力感極具感染力。整體節奏乾淨，反轉不突兀，是近年同題材中完成度極高的一部。

2025懸疑探案陸劇豆瓣評分第3名：《唐朝詭事錄之長安》8.0分

《唐朝詭事錄》系列一直都在水準之上。（圖／愛奇藝）

《唐朝詭事錄之長安》線上看推薦：

播出平台：愛奇藝

主演卡司：楊旭文、楊志剛

集數：40集

系列第三部《唐朝詭事錄之長安》完全突破前作格局，從單純的志怪探案升級至牽動朝堂的暗流鬥爭。蘇無名與盧凌風回到繁華長安，面對的是政治陰影與連環怪案交織的複雜局勢。

本季最大亮點是「整體敘事的統合能力」：每個看似獨立的怪案，最終都收束於皇權鬥爭的核心，使全劇的懸疑感與史詩感共同升級。美術與服化水準更是全面提升，從胡人樂舞到馬球盛宴皆充滿繁華細節，也維持系列強烈的恐怖美學。楊旭文的動作戲仍是古裝劇天花板，而楊志剛則以沉穩與幽默為角色增添層次，是今年古裝探案劇最具完成度的一部。

2025懸疑探案陸劇豆瓣評分第2名：《沙塵暴》8.1分

《沙塵暴》以西北小城為背景。（圖／優酷）

《沙塵暴》線上看推薦：

主演卡司：段奕宏、王鏘、張佳寧

集數：12集

《沙塵暴》以西北小城為背景，風格乾燥粗礪，如同劇名般壓抑又充滿威脅感。段奕宏飾演的老刑警陳江河執著追查八年前的焚屍案，縱使被邊緣化也從不放棄。當新線索浮現，他與年輕搭檔重啟緝兇之路，卻發現每個看似無辜的城鎮居民都藏著不可告人的真相。

全劇採非線性敘事，透過碎片化線索讓真相逐漸浮現，節奏沉穩卻抓力極強。段奕宏憑眼神與細微表情演出角色的孤獨、偏執與長年未解的痛，是本劇靈魂。質感、氣氛與敘事都達到刑偵劇罕見高度，被不少劇迷視為年度最佳刑偵劇之一。

2025懸疑探案陸劇豆瓣評分第1名：《無盡的盡頭》8.5分

《無盡的盡頭》被譽為「陸劇版《少年法庭》」。圖／WeTV

《無盡的盡頭》線上看推薦：

播出平台：WeTV

主演卡司：任素汐、高偉光、劉琳

集數：24集

《無盡的盡頭》被譽為「陸劇版《少年法庭》」，以未成年人檢察部為視角切入，呈現極具社會深度的刑事議題。任素汐飾演的檢察官毫不光鮮，疲憊、矛盾卻極具韌性，面對「孩子犯罪」時展現了極強的情感穿透力；高偉光的刑警角色亦粗獷中見細膩，與任素汐形成鮮明對照。

本劇最大特色在於「案件深度」：從霸凌致死到未成年弒親，每個案子都不是破案即結束，而是追問更深層的家庭失能與社會缺口。劇情不灌雞湯、不強行大團圓，而是留下帶刺的反思與無解的沉重。結尾餘韻極強，是年度最具現實力量、最值得深思的懸疑劇。