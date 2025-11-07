2025戀綜聲量排行出爐！ 《母胎單身戀愛大作戰》「直男反應」登頂





戀愛綜藝（戀綜）以其充滿戲劇張力的情感拉扯，持續吸引觀眾目光。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤2025年「戀愛綜藝」相關話題的網路聲量，盤點出年度討論度最高的八部作品。

觀察網友討論，聲量榜首由《母胎單身戀愛大作戰》奪下。該節目邀請一群「從沒談過戀愛」的素人參與，在專家協助下展開「初戀實習」。節目中，男嘉賓笨拙又懵懂的「直男反應」意外製造出大量「笑果」，引發網友熱議。

廣告 廣告

不少觀眾分享觀後感，笑稱：「男生真的直得有點過分，但也因此讓這節目變得很有看點」、「本來還想說這群人怎麼可能從沒談過戀愛，結果男出演者們真的都是憑實力單身」，節目中青澀真實的互動，讓觀眾在爆笑之餘也回憶起自己的戀愛時光，收穫大量好評。

臺綜《舊愛新戀》爆爭議居次，《離線找真愛》無3C設定獲讚

聲量第二的《舊愛新戀》，是台灣YouTube頻道「藍狐獴BlueMeerkat」推出的素人戀愛實境秀。節目邀請數對「曾經交往過」的男女再度同居，並決定「重新開始」或「邁向新戀情」。然而，該節目聲量飆升的主因，來自於節目播出過程中，部分片段引發出演者霸凌爭議，使得話題熱度在社群上不斷延燒。

聲量排行第三名的《離線找真愛》，則以「回歸生活」為賣點。節目邀請10位男女在法國尼斯進行10天「無3C」的戀愛旅程，來賓僅能依靠節目組製作的「旅遊指南」探索目的地，並透過手寫信聯繫彼此。特殊的設定除了讓觀眾沉浸於曖昧氛圍，也時常「歪樓」表示：「想要他們那本指南書，感覺超厲害」、「照著指南書去玩，順便找真愛」，高熱度讓網友紛紛敲碗第二季。

經典IP熱度不減，《換乘4》修羅場備受期待

此外，老牌人氣戀綜《單身即地獄4》依舊話題不減，成員的高顏值與情感競爭持續吸睛。由世新大學與三立電視攜手打造的《戀愛，重修中》，則以「學生視角」切入，探討年輕世代的愛情觀。而10月剛開播的《換乘戀愛4》討論度也逐漸攀升，網友們仍期待新一季能帶來更加刺激的「情感修羅場」。

廣告 廣告

戀綜的魅力從未退燒，無論是初戀的悸動、前任的糾葛，還是療癒自我的旅程，每一部作品都在粉紅泡泡與現實拉扯間展現愛情的多元樣貌。

更多新聞推薦

● 股利、利息年結2萬要繳補充保費 卓榮泰下令暫緩具爭議規劃