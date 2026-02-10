2025我國專利百大企業 台積電蟬聯10連冠

▲經濟部智慧局今（10）日公布2025年我國專利百大企業，台積電居本國人發明專利申請的10連冠。（示意圖／NOWnews資料照）

[NOWnews今日新聞] 經濟部智慧局今（10）日公布2025年我國專利百大企業，台積電居本國人發明專利申請的10連冠，發明專利1485件，年增5%，第二及第三名為友達光電及鴻海。而美國要求台灣企業赴美投資，是否影響到未來專利申請？智慧局評估，廠商反映，研發還是會以台灣為出發點。



另外，智慧局也指出，台灣2025年專利百大企業中的台積電、友達、鴻海、工研院、南亞科、瑞昱、台達電、聯發科、緯創、華碩、慧榮、中強等12家企業及研究機構，同樣也入選國際專利市場調查機構科睿唯安的百大創新機構，顯示我國產業與全球專利佈局串聯。



據智慧局統計，去年本國發明專利前十名依序為台積電的1485件、友達光電的397件、鴻海的340件；其餘排名為南亞科、工研院、英業達、瑞昱、台達電、聯發科、群創光電。



智慧局長廖承威表示，台積電是全球最重要的專業半導體晶圓代工廠，更是AI的關鍵引擎，國內外歷年累積專利獲准超過78,000件，連續十年保持台灣專利申請第一。



而台積電去年在美國專利申請連續4年排名第二，僅輸給申請旗下各類產業的韓國三星；他補充，台積電專利只是「冰山的一角」，更多技術都是用「營業秘密」保護，全數都走專利申請。



他也提到，鴻海董事長劉揚偉對於公司專利重視，從2023年開始，提供實質資源協助各事業單位，從著重於技術「實際使用地」或「製造地」的申請，進一步推向全球視野。



另外，聯發科作為台灣最大的 IC 設計公司，持續投入大量資源在AI、6G、WiFi 8、智慧裝置、多媒體影像處理等系統單晶片設計的研發，並將研究成果透過申請專利積極全球布局，充分展現該公司在創新研發及專利布局上持續深耕的努力。



廖承威解析，這些公司專利還是願意以台灣為出發點，再前往國外。然而，面對台美關稅，美國政府要求台灣企業赴美投資，也連帶必須會把研發帶到海外，如台積電加碼投資1000億美元，就承諾要把研發中心帶到美國。



他回應，企業反映就算到別的國家投資，研發中心還是會放在台灣，就像是台積電就是把研發重鎮放在新竹總部；像是鴻海在全世界都有製造基地，但還是會以台灣為研發基地。



而在研究機構及學術單位方面，工研院以一流專利技術十度蟬聯「全球百大創新機構」，多年來均以台灣作為專利第一申請國，作為海外布局的基礎；成功大學近年來發明專利申請量持續成長，主要是在研發過程中，先透過完善的專利輔導與評估機制，對未來具備商業發展潛力，即早布局。



另外，過去許多學校都會用設計專利及新型專利衝量，但去年經過觀察發現新型專利下滑約4%，認為有更多學校選擇「衝質不衝量」，將更多精力擺在更具有獨特性的發明專利。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

智慧局統整98件綠色標章 消費者可以一眼辨認真偽

台積電董事會拍板8議案！配息6元、資本支出449億美元及人事擢升

台積電收歷史新天價1880元、貢獻指數505點 台股終場收33072點