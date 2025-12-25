2025戲劇大事／江祖平控遭下藥偷拍 陳妍希震撼宣布離婚

江祖平控訴遭下藥偷拍，陳妍希宣布與陳曉離婚。（圖／翻攝自江祖平臉書、陳妍希微博）





2025年即將結束，回顧今年，演藝圈爆出不少風波，當然也有許多喜訊，有些藝人無預警離世，令人惋惜。《EBC東森娛樂》整理出今年戲劇圈大事，為2025年劃下句點，準備迎接嶄新的2026年。

2025年度大事回顧

李威捲精舍命案

一名52歲蔡姓女子到台北市一家精舍學佛後死亡，警方發現蔡女身上有瘀青傷痕，且近200萬的積蓄被提領一空，檢警陸續羈押信眾、住持後，查出幕後藏鏡人、作家王薀，同時發現藝人李威也捲入這起虐死案中，更涉嫌幫助傷害致死、強制犯罪，後來李威轉為污點證人，供出案件內重要事項及其他犯罪事證，建請法院減輕或免除其刑。

李威捲入精舍命案掀起熱議。（圖／翻攝自李威微博）

陳妍希證實離婚

女星陳妍希與中國大陸男星陳曉因合作《神鵰俠侶》擦出火花，2015年公開戀情，隔年在北京舉辦婚禮，婚後育有一子。直到今年2月陳妍希與陳曉證實離婚，寫下「感恩遇見，今後各自安好，未來同為孩子的父母，共同陪伴孩子成長。」

不過陳妍希近期因陸劇《狙擊蝴蝶》再攀事業高峰，離婚原因也被拿出來討論，有業界人士指出，兩人是因為性格不合才走到這地步，不過也有人揭露其中一方脾氣差、非常倔，另一方長期下來受不了，不過雙方並未對爆料發聲或證實。

陳妍希與陳曉在今年宣布離婚。（圖／翻攝自陳妍希臉書）

江祖平自爆遭性侵

女星江祖平在今年9月控訴遭到電視台副總龔美富的兒子龔益霆下藥性侵、偷拍，從一開始的吹哨者身份轉為受害者，震驚演藝圈，事後龔美富請辭、龔益霆到案說明後，依妨害性自主罪、依妨害性隱私罪諭令100萬元交保，限制出境、出海。時隔3個月，江祖平久違在社群分享到釜山旅遊的照片，以hashtag打下了好友旅行、散心、開心，充滿笑容的畫面，也讓粉絲放心不少。

江祖平控訴遭下藥性侵後，久違露出微笑。（圖／翻攝自江祖平臉書）

孟耿如、黃子佼離婚

黃子佼捲入「#MeToo」風波後，又爆出持有2259部兒少性影像，沒想到他在出庭時落淚強調與孟耿如已經離婚，需要贍養費為由求法官輕判。實際詢問孟耿如經紀人，對方低調證實合作結束，無法代替回應。事實上，孟耿如因為受到黃子佼影響，重創演藝事業，連帶副業也受影響，今年3月她寫下道歉文後，全面關閉所有社群帳號，不再公開發表任何訊息。

黃子佼自爆與孟耿如已離婚。（圖／翻攝自孟耿如臉書）

宥勝退出演藝圈

藝人宥勝因猥褻女助理遭判刑8月、緩刑5年，在宣布復出後慘遭抨擊，因此發布聲明表示不再以「宥勝」名義進行活動，並且捐出社群平台，正式退出演藝圈。隨後傳出她與妻子慈惠離婚，但雙方並未證實。而慈惠也在12月初發文透露已經搬家，在新的城市展開新生活，「未來的一切無法預期，但相信都會越來越好」。

宥勝退出演藝圈，更傳出與妻子慈惠離婚的消息。（圖／翻攝自宥勝臉書）

吳婉君控趙駿亞家暴

今年3月女星吳婉君控訴遭男友趙駿亞家暴、情緒勒索，並赴警局提告及聲請保護令，沒想到幾個月過去，兩人遭週刊踢爆復合，甚至還現身同一個水上活動，還被眼尖的粉絲認出來。不過在上個月，吳婉君又發文寫下「之前都很少出去，結束孽緣後，才深刻體會到『被照顧』是多幸福的事，我彷彿回到生活白癡的狀態。」戀情疑似徹底畫下句點。

吳婉君控訴遭趙駿亞家暴。（圖／翻攝自吳婉君臉書）

謝欣穎、王柏傑分手

藝人謝欣穎與王柏傑因《華燈初上》結識，2021年認愛後經常大方放閃，未料女方9月證實雙方分手的消息。直到11月謝欣穎出席活動時，坦言雙方沒有交惡，偶爾還是會聯絡。不過週刊卻爆出兩人分手半年再復合的消息，對此，共同好友林柏宏出席活動被問到相關問題，則以「大家都值得幸福」回應。

謝欣穎、王柏傑爆分手後，又傳出復合的消息。（圖／翻攝自謝欣穎IG）

大牙離婚

大牙（周宜霈）與羽球教練阿廖師（廖勛威）在2020年5月20日登記結婚，兩人攜手度過性騷、憂鬱等風波，未料卻在8月無預警宣布離婚的消息，認為彼此更適合當家人、朋友，被問到離婚和陳建州有沒有關係，大牙經紀人則回應「沒有關係，當時的陪伴是真實的，也是一起挺過來的。」而在今年七夕，大牙也到廟裡求紅線，祈求事業順利、找到正緣。

大牙（周宜霈）與羽球教練阿廖師（廖勛威）在今年離婚。（圖／翻攝自大牙臉書）

演員捲閃兵

台灣演藝圈在今年爆出多起閃兵案，從王大陸開始，名單一個比一個還要震驚，其中包含演員修杰楷，新北地檢署宣布偵結，建請法院量處有期徒刑2年8個月。對此，修杰楷經紀公司僅表示，「尊重司法，暫不回應。」另外，金鐘視帝薛仕凌則是出面自首，最終以30萬元交保。

修杰楷、薛仕凌捲閃兵爭議。（圖／記者游承霖攝、翻攝自薛仕凌臉書）

劉品言、連晨翔閃婚

演藝圈今年重磅喜訊莫過於劉品言及連晨翔，兩人在同一天宣布認愛、結婚及懷孕的好消息，甜蜜閃瞎眾人，更釣出許多藍勾勾藝人祝福。劉品言也在上月19日報喜，平安生下女兒，晉升新手奶爸的連晨翔則會在社群分享帶娃點滴，直呼「每天都在長大看了好療癒」，也讓粉絲感染一家幸福氛圍。

劉品言、連晨翔閃婚生子。（圖／翻攝自劉品言IG）

