2025房市封關！房市有多冷？交屋潮拉尾盤 六都全年移轉仍創史上第三低

2025年房市在政策高壓下正式收官！即使12月有年底預售屋交屋潮及央行限貸令微放寬拉尾盤，全國全年買賣移轉棟數仍估僅約26棟，創史上第三低。（圖／記者陳韋帆攝影）

2025年房市在政策高壓下正式收官！受惠年底預售屋交屋潮及央行決議房貸總量回歸自主管理，12月六都移轉量達19,892棟，月增25%奪下今年單月最高增幅。然而，綜觀2025全年，六都移轉量合計僅204,596棟，較去年縮水24.6%，不僅寫下近8年最低紀錄，更是1999年有紀錄以來史上第三低量。

根據六都地政局資料，六都12月份建物買賣移轉棟數，19,892棟、月增25％、年減7.2％，2025年12月台北市2,331棟、新北市4,680棟、桃園市3,792棟、台中市3,951棟、台南市2,069、高雄3,069棟。全年買賣移轉棟數以30萬棟為冷熱指標線，2025年預估約26萬棟，全年房市極冷。

2025年全年六都買賣移轉棟數。（圖／中信房屋提供）

莊思敏：政策釋善意緩解觀望 明年回溫需待房貸水位與選舉

中信房屋研展室副理莊思敏指出，近期政府針對換屋族及新青安政策釋出善意，加上央行第四季理監事會宣布房貸控管回歸銀行內部評估，確實讓自住買方的觀望情緒稍有緩解。此外，年底賣方多抱持「落袋為安」心態，議價空間彈性增加，是帶動近期交易回升的主因。

莊思敏進一步提醒，即便年末買氣微揚，但2025年全台移轉量恐寫下近9年新低，政策環境與信用管制帶來的衝擊依然沉重。展望明年，房市動能仍需觀察川普關稅戰、地緣政治及年底選舉是否帶來利多，若房貸水位能實質緩解，市場才具備回溫的基礎。

陳金萍：交屋潮推升年底量能 2026房市回歸首購自住

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，12月移轉量反映11月至12月初市況，在第四季傳統購屋旺季及政策微鬆綁下，新屋完工交屋貸款申貸趨於順暢，推升單月量能月增25%。然而，2025年受到銀行限貸及第七波信用管制重擊，全台交易量能仍面臨史上最大單年減幅。

陳金萍指出，展望2026年，房市將由首購與自住族群支撐，預期呈「價緩跌、量盤整」格局。在國際關稅戰及內需挑戰下，買方對房價上漲預期已改變，未來買賣雙方在價格上的博弈將更趨白熱化，區域分化現象亦會更加明顯。

