2025房市結算！政策重拳擊碎「不買會更貴」預期 專家：明年看這關鍵

受到第七波選擇性信用管制衝擊，2025年房市正式告別熱絡，進入長達一年的「冷靜期」。房仲業者統計發現，房市出現罕見的「價量背離」與「股房背離」走勢，預售市場前10個月揭露件數較去年同期崩跌7成，全年買賣移轉棟數預估縮水至26萬棟；專家分析，隨著民眾對「房價不買會更貴」的心理預期消失，市場已轉向自用當道，建商也紛紛減緩開工節奏，未來影響房市關鍵仍在於供需。

整體房市自用當道，信義房屋不動產企研室觀察，包括預售市場前10月揭露3.4萬件，較去年同期的12萬件，大幅量縮7成，二手市場同樣出現量縮，全年預估移轉棟數可能落在26萬棟左右，年減幅度也達25%，但房價則是進入盤整期間，北部房市表現相對中南部平穩。

另根據信義全球資產公司統計，2025年上市櫃法人購置商用不動產交易額為1487億元，年減23%。受到住宅市場買氣降溫影響，土地市場交易動能減退，2025全年上市櫃公司土地交易量為1070億元，相比去年減幅33%。

信義房屋不動產企研室專經理曾敬德表示，今年股市大漲創新高，黃金價格也大漲，對比房市頗有股房背離走勢，主要政策上路以來，民眾對於房價沒有不買會更貴的預期，甚至有些漲多區域還有價格修正的期待，展望2026年外在挑戰情勢頗多，包括國際情勢、股市是否持續盤堅、全球利率走向，甚至是影響這波最關鍵的信用管制等，都可能影響房市走向。

曾敬德指出，未來影響房市關鍵還是在於供需，短期內房價漲多購屋人還是會想辦法擠出錢來交屋，雖然今年完工第一次登記數量將寫下17萬棟的近年新高，但交屋後因房價漲多，出售短期交易稅率高達45%，屋主可能還是會先持有等待稅率下降。

新增供給則是建物開工量已經有趨緩現象，9月、10月的住宅開工量都量縮到7000餘戶，年減幅度達3成，顯示這波開發商有先前房市調整經驗，嚴格管控購置土地與推案的腳步，一方面減緩市場供給增加的壓力，一方面也有田螺含水過冬的準備。

曾敬德強調，房市未來表現仍取決於供需，短期內需求變化不大，自用中的首購當道，但供給端的壓力可能會慢慢增加，包括第七波上路後的新增供給，尤其是沒賣完的預售或新成屋等，供給量大的外區與重劃區等，是否會出現銷售上的壓力，都是未來觀察指標。

