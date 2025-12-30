2025房市「蛇頭蛇尾」 量縮待2026轉機





2025延續第七波管制後的房市冷靜期，整體房市自用當道，觀察房市出現價量背離的市況，包括預售市場前10月揭露3.4萬件，較去年同期的12萬件，大幅量縮7成，二手市場同樣出現量縮，全年預估移轉棟數可能落在26萬棟左右，年減幅度也達25%，但房價則是進入盤整期間，北部房市表現相對中南部平穩。

信義房屋不動產企研室專經理曾敬德表示，今年股市大漲創新高，黃金價格也大漲，對比房市也頗有股房背離走勢，主要政策上路以來，民眾對於房價沒有不買會更貴的預期，甚至有些漲多區域還有價格修正的期待，展望2026年外在挑戰情勢頗多，包括國際情勢、股市是否持續盤堅、全球利率走向，甚至是影響這波最關鍵的信用管制等，都可能影響房市走向。

信義全球資產公司統計，2025年上市櫃法人購置商用不動產交易額為1,487億元，年減23%。受到住宅市場買氣降溫影響，土地市場交易動能減退，2025全年上市櫃公司土地交易量為1,070億元，相比去年減幅33%。

曾敬德表示，未來影響房市關鍵還是在於供需，短期內房價漲多購屋人還是會想辦法擠出錢來交屋，雖然今年完工第一次登記數量將寫下17萬棟的近年新高，但交屋後因房價漲多，出售短期交易稅率高達45%，屋主可能還是會先持有等待稅率下降。

新增供給則是建物開工量已經有趨緩現象，9月10月住宅開工量都量縮到7千餘戶，年減幅度達3成，顯示這波開發商也有先前房市調整經驗，嚴格管控購置土地與推案的腳步，一方面減緩市場供給增加的壓力，一方面也有田螺含水過冬的準備。

曾敬德表示，房市未來表現還是取決於供需，短期內需求變化不大，自用中的首購當道，差不多交易量能就是維持這樣，但供給端的壓力可能會慢慢增加，包括第七波上路後的新增供給，尤其是沒賣完的預售或新成屋等，供給量大的外區與重劃區等，是否會出現銷售上的壓力，都是未來觀察指標。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

