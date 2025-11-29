2025打狗鳳邑文學獎頒獎典禮 展現高雄多元包容的文學氛圍

▲市長陳其邁親自頒獎予得獎者，並鼓勵所有得獎者與投稿人繼續創作。

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄市長陳其邁今（29）日下午前往高雄文學館，出席「2025打狗鳳邑文學獎」頒獎典禮，親頒各組別獎項，肯定得獎者以文字書寫這片土地的動人故事。本屆徵得1,261件投稿作品，來自台灣、日本、加拿大、香港及馬來西亞等地，投稿者年齡橫跨11歲到84歲，展現高雄自由開放、多元包容的文學氛圍。

陳其邁致詞表示，文學是靈魂的橋樑，讓人穿越時間與空間的限制。高雄是一座獨特的城市，透過文學書寫，能讓世界看見它的價值。他回憶過去與曾貴海醫師共同朗讀詩作的情景，深刻體悟詩人對土地、環境與人民的關懷，文字所承載的力量源遠流長，足以深刻影響一座城市的發展與命運。

廣告 廣告

他特別提及台語新詩組首獎得主殷雷因故無法到場，由父親代為朗讀作品《手中城》的感人畫面，認為沒有家人的支持，便不可能成就如此優秀的創作。他亦讚許新詩組首獎得主陳顥仁的作品《等鳥的時間》，不僅僅是「等鳥」，更是一種與內心對話、追尋寧靜的過程。

陳其邁強調，文學作品沒有時間限制，其影響力跨越世代、跨越國界。或許未來的世代，正是透過我們這個時代的作品，理解我們的想望與共同記憶。他鼓勵所有得獎者與投稿人持續創作，也感謝評審團年年支持，使高雄的城市精神能藉由文學不斷傳遞，為後世留下更美的風景。

文化局表示，「打狗鳳邑文學獎」以高雄為名、以世界為舞台，吸引海內外創作者齊聚，展現跨文化書寫視野。頒獎典禮現場由貴賓、評審與創作者共同見證文學榮光。歷屆作品均已出版，民眾可於全台主要書店與網路書店購買，亦可至高雄市立圖書館借閱，一同感受文字的力量與城市的溫度。（圖／記者王雯玲翻攝）