2025打狗鳳邑文學獎頒獎 華文文學榮光閃耀高雄

由高市府文化局主辦的「二○二五打狗鳳邑文學獎」頒獎典禮廿九日於高雄文學館二樓盛大舉行，市長陳其邁親臨現場，向所有得獎者表達誠摯的祝賀，並充分肯定他們以文字書寫時代、以創作連結世界的努力與才華；立委黃捷、許智傑、議員湯詠瑜、評審老師楊佳嫻等及多位文學界代表也一同與得獎者共襄盛舉，分享這份榮耀與喜悅。(見圖)

文化局今(卅)日說明，「打狗鳳邑文學獎」不只是高雄的榮耀，更是屬於全世界華文創作者的舞台，該獎項不限國籍、不限主題，因此吸引海內外華文寫作者踴躍參與；今年共有一千二百六十一件作品參與角逐，投稿地域跨越國界，來自日本、加拿大、香港、馬來西亞、紐西蘭、新加坡等地，參與者年齡層更是橫跨世代，最年輕十一歲、最年長八十四歲。

文化局王文翠局長指出，欣見年輕世代能承繼創作能量，兩位年僅十八歲的青年來自高雄的林昀臻以〈蛋殼裡的房客〉獲小說組佳作，桃園平鎮高中學生林語涵則以〈時間落地之前〉榮獲散文組佳作；兩人以細膩筆觸描繪青春心境與生命體悟，展現新生代創作者的潛力與創意，為高雄文學注入新生代的清新能量。

陳其邁致詞表示，文學是靈魂的橋樑，讓人穿越時間與空間的限制；高雄是一座獨特的城市，透過文學書寫，能讓世界看見它的價值。他回憶過去與曾貴海醫師共同朗讀詩作的情景，深刻體悟詩人對土地、環境與人民的關懷，文字所承載的力量源遠流長，足以深刻影響一座城市的發展與命運。

他特別提及台語新詩組首獎得主殷雷因故無法到場，由父親代為朗讀作品《手中城》的感人畫面，認為沒有家人的支持，便不可能成就如此優秀的創作；他亦讚許新詩組首獎得主陳顥仁的作品《等鳥的時間》，不僅僅是「等鳥」，更是一種與內心對話、追尋寧靜的過程。

陳其邁強調，文學作品沒有時間限制，其影響力跨越世代、跨越國界，或許未來的世代，正是透過我們這個時代的作品，理解我們的想望與共同記憶；他鼓勵所有得獎者與投稿人持續創作，也感謝評審團年年支持，使高雄的城市精神能藉由文學不斷傳遞，為後世留下更美的風景。

評審團一致認為，本屆徵件踴躍、作品水準出色，內容橫跨城市記憶、家庭情感、時代思索等多元主題；開放的徵件格局為高雄帶來多樣文化與語言風景，讓華文文學展現更豐富的當代面貌與生命力。

典禮開場特別邀請來自大樹的台語創作歌手陳珍儀演出，帶來入選二○二二「南面而歌」原創台語歌曲的〈女工的心聲〉與入選教育部地方特色歌曲〈荔枝花〉，呼應本屆台語新詩優選作品〈望後冬〉的創作背景；她清亮的嗓音與動人旋律，為典禮增添深厚情感與在地風味。

「打狗鳳邑文學獎」以高雄為名、以世界為舞台，吸引海內外創作者齊聚，展現跨文化書寫視野；頒獎典禮現場由貴賓、評審與創作者共同見證文學榮光。歷屆作品均已出版，民眾可於全台主要書店與網路書店購買，亦可至高雄市立圖書館借閱，一同感受文字的力量與城市的溫度。