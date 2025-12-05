「2025打開嘉義」成果展登場 街角館串起城市故事與世代記憶

嘉義市政府文化局5日舉辦「2025打開嘉義—嘉義市街角館成果展」記者會，市長黃敏惠與近六十位在地品牌代表共同出席，宣告歷時三年的「打開嘉義」計畫正式邁入全新階段。今年活動不僅打造近三十間主題街角館，更首次加入「小小導覽員」元素，讓孩子成為城市故事的小小說書人，為嘉義注入跨世代文化傳承能量。

↑圖說：「2025打開嘉義—嘉義市街角館成果展」於十二月正式公開登場！。（圖片來源：嘉義市文化局提供）

黃敏惠表示，嘉義市是一座深具人文底蘊的城市，許多創意與創新都源自歷史脈絡，而這些文化價值的核心始終是「人」。她強調，無論是大通、二通或其他聚落，每個街角都藏著故事，「透過街角館，我們希望讓嘉義被看見、被理解、被延續」，讓更多人以更深度方式走讀城市、感受嘉義人的熱情。

文化局長謝育哲指出，嘉義擁有許多世代相傳的老店家，接班的年輕人既承擔傳承責任，也努力開創新風貌。「創新不能忘本」是街角館計畫的重要精神，市府希望透過陪伴與盤點，為老店插上新的翅膀，讓文化能量持續擴散。

↑圖說：「2025打開嘉義」結合小小導覽員，讓孩子從小就參與城市故事講述。（圖片來源：嘉義市文化局提供）

為呼應市府「舊城創新生」旗艦計畫，文化局自112年導入街角館概念，以「打開嘉義」為主題，串起「尋畫風景」、「尋藝探奇」與「尋味路徑」三大主軸，由策展團隊「嘉義異鄉人」整合區域文化脈絡，並推出「鎮館之寶」特色設計，以及首度亮相的「街角館小小導覽員」，展現嘉義「傳承、創新、親子共好」的城市特色。

多家百年或老字號店家也透過街角館展現新面貌。首次加入的大通區「新台灣餅舖」，以手繪插畫、實體餅模與經典糕餅，重現嘉義百年糕餅文化；創立95年的「朝海裱畫店」則藉由影音與互動裝置，詮釋「裱褙是生活記憶保存者」的文化價值。

↑圖說：共有 11 家街角館在大通及二通，希望透過串連人事物，讓更多人以更深度的方式認識嘉義市。（圖片來源：嘉義市文化局提供）

今年適逢嘉義建城321年，街角館亦推出多項創意響應活動。其中，「林聰明沙鍋魚頭」以「嘉味54321」梳理五個世代故事，向堅持手藝的嘉味家族致敬；「這裡料理工作室」則以《蘇東坡遇上陳澄波》打造文化私廚，讓飲食成為品味城市文史的窗口。

「2025打開嘉義—嘉義市街角館成果展」將於12月6日至21日展開，邀請民眾走入街角館實地探索，領取限量貼紙與紀念報，蒐集「鎮館之寶」印章，感受城市文化深度並留下專屬於嘉義的旅程印記。

