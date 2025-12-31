2025折舊最快車款排行榜 前五名中四款都是特斯拉

「美國新聞與世界報導」列出2025年折舊最快的車款，前五名中特斯拉就占了四名。（美聯社）

近期「美國新聞與世界報導」（U.S. News & World Report）列出2025年折舊最快的車款，其中上榜者幾乎都是電動車，前五名中特斯拉就占了四名。

計算養車成本時，不僅要考慮保險費和維修費等看得到的支出，看不見的折舊也會逐漸蠶食財產價值。平均而言，新車在前兩年折舊約30%，之後每年折舊10%，例如以5萬元購買的新車，兩年後平均價值只剩3萬5000元。購買前述榜單中的其中一款車，可能會因為嚴重的折舊損失，而對車主的財務狀況造成打擊。

Moneywise報導，「美國新聞與世界報導」列出折舊率最高的第一到第五名車款如下：第一名是2022年款特斯拉Model S，折舊率為61.53%，平均損失價值為7萬4132元；第二名為2022年款特斯拉Model Y，折舊率為56.64%，平均損失價值為3萬8510元；第三名為2022年款特斯拉Model X，折舊率為55.23%，平均損失價值為7萬1792元；第四名為2022年款Lucid Air，這款奢華電動車的折舊率為54.74%，平均損失價值為7萬172元；第五名為2022年款特斯拉（Tesla）Model 3，折舊率為53.31%，平均損失價值為2萬9315元。

特斯拉近期採取大幅降價銷售新車的策略，導致二手車價格隨之瞬間降低；而且消費者對電動車的需求正在改變，根據考克斯汽車（Cox Automotive）的數據，2025年11月在美國的電動車銷售量下跌約40%，這與川普「又大又美法」（Big Beautiful Bill）終止電動車7500元補助吻合。隨著駕駛人對電動車的興趣逐漸降低，這些電動車款的折舊率可能持續高於平均值。

買車肯定會感受到折舊率的影響，通常新車上路的前兩年衝擊最大，因此購買車齡數年的二手車能避開貶值衝擊。除此之外，根據上述排名，應避免購買目前貶值最嚴重的奢華電動車。電動車是技術進步快速的領域，隨著新技術推出，只用幾年的舊車可能就已過時；而本田（Honda）Civics和豐田（Toyota）Tacomas等過往紀錄良好的車款最保值。

選車時應優先考慮長期可靠的品牌，而非追求奢華功能。選擇市場吸引力更高的車款，如油電混合車，可以避免大幅貶值，同時查詢往年的折舊率，避免開一輛錢坑回家。

