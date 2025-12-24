「2025抽絲剝繭論壇」聚焦社會退縮議題 產官學共同為「愛」搭橋樑！

生活中心／綜合報導

你有聽過社會退縮者嗎？為讓更多人正視及了解社會退縮的問題，台灣也思服務學習協會於（20）日舉辦「2025抽絲剝繭論壇」，邀請學者、心理師、教師與家長等各個領域一起對話，並藉由論壇發表社會退縮者相關研究與實踐成果，期望各界能對於社會退縮者有更多理解與共感。

由台灣也思服務學習協會所規劃的【伴你飛翔】計畫，也透過此次論壇分享如何幫社會退縮者重啟社會連結的第一站。（圖／台灣也思服務學習協會提供）

「看過許多孩子因為困頓而停在某個時刻走不出去，因此我們一直在思考的事是，當我們面對這樣的家庭時，除了給予建議，還有哪些陪伴與支持。」台灣也思服務學習協會理事長曾裕文指出，尤其現在教育現場面臨「教師荒」的情況，對於脫離預期軌道的孩子，教師能有多少的包容力去看待並給予更多空間，期盼透過論壇讓大家停下腳步一起思考，藉由對話理解社會退縮者的困境，幫助他們重新與社會連結。

「也思抽絲剝繭研究計劃」主持人吳浩媺，在這次論壇中發表一項社會退縮者的研究成果，透過讓參與者一起互動，從中尋找解答。（圖／台灣也思服務學習協會提供）

事實上，「2025抽絲剝繭論壇」從研究、實務與生命故事出發，理解退縮的成因與退縮家庭困境，共同思考支持與陪伴的可能，除了探討一位經歷兩年社會退縮的青年Howard，面對原生壓力帶來的壓力，讓他難以建立自我效能，卻努力維持心靈平衡，並且尋找到符合他生活節奏的工作，成功建立起自我價值，該研究計劃主持人吳浩媺表示，「走出繭居不只是離開房間，而是離開那個只能用成就換取價值的框架。」

此外，論壇中所發表研究的另個焦點，則聚焦於「拒學的孩子如何重回教育以及生活腳步」，而這項研究計畫是來自研究員陳怡均親身經歷，分享過去陪伴拒學孩子的過程，如何在教育與生活之間，找到了「不急」的解方。

此外，論壇中所發表研究的另個焦點，則聚焦於「拒學的孩子如何重回教育以及生活腳步」，也引起現場許多學者、教師與家長等各個領域共鳴。（圖／台灣也思服務學習協會提供）

「聽見這麼多生命片段，有掙扎、有疲憊，但也有努力撐住的瞬間」、「有些話說出口不容易卻願意聽、陪，這本身就是溫柔的力量」，這次論壇研究成果發表，也引起現場許多學者、教師與家長等各個領域共鳴，研究協同計劃主持人張慈宜指出，拒學面貌不一致，研究團隊只是發表其中幾種樣貌，我們身處於這樣的工作位置，面對這些議題越來越不能迴避，因此這幾年花了很多經費及資源於社會退縮議題，甚至也思也與大苑子合作，嘗試過渡性就業的議題，藉由實作來幫助社會退縮者。

「2025抽絲剝繭論壇」登場，邀請各界一起探討社會退縮者議題。（圖／台灣也思服務學習協會提供）

由台灣也思服務學習協會所規劃的【伴你飛翔】計畫，也透過此次論壇分享經驗，由一間看似普通的飲料店出發，實際上則是深具意義的實驗空間，是社會退縮者重啟社會連結的第一站，讓社會退縮者能逐步建立自律與自信，同時，也思伴你飛翔計畫負責人黃春薇也提到，退縮者可能無法勝任快速的飲料工作，因此，也思正在計劃將實踐場域改為無包裝商店，讓社會退縮者更容易上手，期盼讓這個工作場域，創造更多不同的可能與選擇。

