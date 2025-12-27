2025推展田中觀光產業特色活動 「田中《斑馬》熊讚!購物節」隆重登埸





為推廣田中豐富的觀光資源與地方產業，田中鎮公所於12月26-28日推出「2025推展田中觀光產業特色活動－田中《斑馬》熊讚!購物節」，以多元活動帶動人潮、活絡商圈，並讓更多民眾認識田中的自然風情與文化魅力。活動當下，巧遇泠氣團來襲、氣溫下降，但活動現埸人潮鼎沸，隨著兄弟啦啦隊熱力四射，炒熱整個會埸。

今晚開場活動除了活動主題斑馬舞之外，另特別邀請中信兄弟啦啦隊到場與大家一同揭開活動序幕，帶來熱力四射的開場演出。此次活動最令民眾期待的內容相當精彩豐富，包括優良廠商拍賣會、地方特色輕旅行、特色美食市集等，期待透過城市行銷與節慶活動雙軌並行，打造田中最盛大的年度觀光慶典。

廣告 廣告

「只有你想的到、沒有你買不到」 田中《斑馬》熊讚!購物節隆重登埸

本次活動集結田中工業區61家優良廠商設攤，同時結合在地小農及最受歡迎的伴手禮與農特產品共襄盛舉，延續好評不斷的「百萬消費大放送」，以最優惠的價格提供最優質的商品，包含生活用品、農特產品、機能衣物，氣動機具、年節禮盒等，每日在現場除了有消費券及摸彩券限時發放外，更安排限時下殺優惠大拍賣、驚喜喊價等互動環節，讓民眾能用最超值的價格把好物帶回家，還有25萬消費券不定時大放送！歡迎各地好朋友來到彰化高鐵站《黑白買》尚讚!

來田中不只是購物，田中樂活的魅力也透過從今天開始的「地方特色輕旅行」呈現。今年我們特別規劃(親子、宗廟巡禮、網美拍照)等三條風格路線，親子共遊路線：結合自然風景與寓教於樂的體驗，適合全家同遊。宗廟／老街巡禮路線：帶領遊客走進田中的歷史脈絡，認識傳統文化與在地故事。網美拍照路線：精選田中最具視覺亮點的拍照景點，打造最美小鎮回憶。希望透過輕旅行，讓大家深度體驗田中小鎮魅力。活動期間，憑在田中的住宿證明，還可兌換摸彩券及消費券！

田中鎮長蕭淑芬表示：「田中是一座充滿人情味與有著文化深度的小鎮。這次的《斑馬》熊讚!購物節，「只有你想的到、沒有你買不到」，產品超優惠，廠家推出限時下殺優惠大拍賣，我們希望吸引更多外地民眾來到田中，同時也期盼透過活動帶動地方商機，串聯地方產業與促進地方觀光發展，讓田中的農特產及在地優良廠商產品被更多人看見，更讓訪客以不同視角感受田中的美好。歡迎全國各地好朋友來到田中《黑白買》尚蓋讚!

另外，開幕活動也針對台鐵田中支線車站命名票選得獎者進行頒獎。田中也將在各項活動與建設推動下，成為五好宜居好城鎮。希望每一位來到田中的朋友，都能在這裡找到屬於自己的美好回憶。

更多新聞推薦

● 政院拍板修法立委赴陸須經許可 國民黨團批：賴清德比陳水扁還不如