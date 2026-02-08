2025推案王1／房市寒冬「寶佳們」少推19案 「這2建商」推案大減7成

儘管去年寶佳推案量也減少仍是推案量冠軍，為衝房市人氣、買氣，去年10月底起，寶佳於桃園客運園區8大建案共同舉辦園遊會炒熱話題。（圖／富比士地產王提供）

去年房市進入冰河期，全年不動產移轉棟數僅26.1萬棟、年減25.5%，下修幅度史上最大，以預售為主的新建案市場也好不到哪，根據591新建案統計，去年六都及新竹推案總銷落至2.14兆，年減幅17%；個案數、戶數也皆減少2成。就連推案王「寶佳們」也撐不住，去年推案戶數量縮2成，興富發與富宇更是見苗頭不對，先溜再說，去年推案戶數分別大減68%及78%。

CTWANT委託591新建案統計「2025十大建商」排行榜，儘管房市不景氣，寶佳機構不管在戶數還是總銷金額上，以年推逾1萬戶、總銷1750億元，再度穩坐「推案王」；不過第二名以後，卻出現大洗牌，以推案戶數來說，2024年的二、三名興富發與富宇，換成了茂德及新潤，甚至還偕同漢皇、麗寶、清景麟一同擠下遠雄、立信、大同集團、豐邑等建商。

廣告 廣告

若以總銷排行而言，中南部僅國城一家突圍，其餘盡是大型及北部建商的天下；相較2024年中部產業及房市起飛，大家還為「台中幫」在十大建商排行中嶄露頭角而歡呼，如今全被不景氣給打回原形。

建商龍頭寶佳前年忙著左右「新新併」、去年又伸手併購中華工程，在各產業間攻城掠地，本業也從未懈怠。2025年，寶佳憑藉著年推55案的海量戰術，加上去年2大百億大案「百達莊園」、「勝美上安」加持，再度將其他建商狠甩在後。

根據市場估算，泛寶佳體系建商恐有約80家的規模，不過，去年「寶佳們」面對市場盤整，推案也明顯轉向保守，較前年少推了19案，推案戶數減少近2成，在銷售策略上也做出因應，旗下多案規劃降價15%至20%。像是桃園客運園區即舉辦8案聯合促銷活動，大動作舉行園遊會、邀請樂團表演，並推出賞屋送園遊券的讓利行銷，甚至還有「2字頭」的特惠廣告戶搶市，為周邊中小型推案建商帶來十足壓力。

去年推案戶數大減的還有興富發及富宇，2024年這兩家建商推案戶數都站上5000戶以上，去年只剩下1,823戶及1,099戶，減幅達68%及78%；若以總銷金額來看，兩建商同樣是腰斬，富宇更是因此跌出榜外。

去年市況不佳，興富發推案量大減，住宅案僅以總銷98億元的「悦讀耶魯」最為指標。（圖／林榮芳攝）

根據興富發提供資料，今年新推案確定的有桃園中路「VVS1鑽石經貿中心」和台中西屯「惠國88」2大商辦案，以及旗下潤隆在高雄苓雅區推出的百億住宅案「灣流一號」，合計總銷約325億元，推案量比起往年仍是相當保守。

不過也有建商不畏寒冬，以平價、大規模開發的茂德，在不景氣中推案戶數不減反增，2025全年推出2,412戶，比起前年多了353戶，以壓倒性獲得推案戶數排行第二名，甚至還以全年推案總銷383億元超越愛山林、長虹等建商，去年指標推案為新北市新莊百億大案「國王大道KING PARK」。

而去年新挺進戶數排行榜的則有第三名的新潤，分別在新北市林口和桃園推出「新潤世界都心」及「新潤-安曼莊園」2大百億案；排名第五的漢皇，指標案為新北市永和「漢皇River Sky」，總銷210億元；以及排名第八的麗寶，和以「AI慕光城」一案共同闖入排名的清景麟與三地開發。

漢皇成為去年推案大黑馬，這批黑馬今年持續狂奔，原透露今年推案450億元，如今再上調至480億元。左為漢皇董事長孫正乾、右為漢皇副董事長孫鼎翔。（圖／林榮芳攝）

其中，漢皇本是新北中永和地區建商，2021年起因跨入北市整合，同時多案進入收割期，再加上透過政府公辦都更案快速壯大版圖。副董事長孫鼎翔日前表示，2026年將迎接推案潮，預期共480億元案量，他同時也預告接下來3~5年案量滿滿，可說是近年竄起最大黑馬。

591新建案總編輯李忠哲分析，去年在政策、資金緊縮等衝擊下，買氣未見起色，因而導致建商供給大幅收斂。不過觀察今年上半年，在新北市三重等蛋黃區，仍持續有預售案醞釀，估計有數百億元的案量蓄勢待發，推案力道絲毫未減。

反觀在高雄楠梓、仁武等區，由於台積電光環褪色，供給、賣壓等隱憂逐漸浮出水面，消費者也不願買單持續觀望，隨著央行管制未見鬆綁，再加上土方之亂後續效應，李忠哲認為，未來「蛋黃熱、蛋殼碎」的兩極化現象將更將嚴峻。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

2025推案王2／擠掉甲山林「代銷三哥」換人當 華固譽誠浴火重生熱銷150戶

獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女

娛樂報報／直擊康茵茵咖啡廳約會「甜蜜餵食」 神秘對象曝光