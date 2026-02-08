2025推案王2／擠掉甲山林「代銷三哥」換人當 華固譽誠浴火重生熱銷150戶

儘管「華固譽誠」接待中心經火燒全毀，新聯陽仍按既定計劃銷售，且短短3個月實價登錄已有150筆成交。（圖／林榮芳攝）

2025年房市落入低谷，有業者選擇保守應對，也有人趁亂突圍，根據591新建案統計「2025十大代銷」，龍頭毫無懸念續由海悅廣告蟬聯，新聯陽連2年緊追在後，也不太意外，但第三名卻起變化，新高創靠著承接寶佳建案的海量戰術，擠下老牌代銷甲山林。而因一把火燒掉接待中心、震驚各界的「華固譽誠」，則是短短3個月內已銷售150戶。

CTWANT委託591新建案統計「2025十大代銷」排行榜，儘管受信用管制與建商推案保守影響，代銷龍頭海悅去年仍以接案總銷2,255億元、總戶數1.1萬戶奪冠，相較前年，接案總銷僅微幅下調修正6%，指標案包括新北市永和區總銷200億元的「漢皇River Sky」，以及板橋區108億元的「新潤世界城」。

2024年，新聯陽與海悅僅差400億元之遙拿下代銷「二把手」，去年再度靠著5筆百億級指標案挹注，包括台北市文山區總銷400億元的「元利四季莊園二期」、北投區360億元「華固創滙園區」、新北市板橋區220億元「遠揚之森A⁺」，以及新店「華固譽誠」和桃園「新潤-安曼莊園」各135億元，維持與海悅不到400億元的距離，以接案總銷1,865億元，穩居市場第二大。

其中最引人關注的是新店央北重劃區的「華固譽誠」，去年10月30日，就在開案前一日，接待中心因一把大火付之一炬，但該案仍依照既定計劃改在新聯陽總部銷售，然而銷況似乎不受影響，該案平均單價9字頭，每戶總價約3000、4000萬元，根據實價登錄，目前已有150筆成交紀錄，相當於全案總戶數近5成的佳績。對此，新聯陽總經理張俊杰表示，該案因建商品牌加持、產品定位符合市場需求，再加上目前央北線上預售案稀少，為熱銷關鍵。

對於2026年推案布局，張俊杰表示，新聯陽接案仍將以雙北及六都人口稠密、生活機能成熟的精華區為主，今年目標推案量1,900 ~2,000億元，略高於去年，已確定百億指標案有新北市板橋總銷120億元「遠揚之森A⁺二部曲」、大陸建設總銷200億元新竹案，以及首度揮師高雄推出的「國揚鉑御」，總銷120億元。

過去緊追海悅後頭的甲山林，近年集團業務發展轉向代銷、營建雙軌並進，再加上不景氣建商推案量下滑，前年接案量已被新聯陽超越，去年新高創再越過甲山林成為全台第三大代銷。

奪下季軍的新高創廣告，透過承接「推案王」寶佳建設的穩定案源，2025年在房市逆風中突圍，接案總銷達805億元，年增近4成，指標案包括新北市新莊區180億元的「馥華之道」與泰山區130億元的「百達莊園」。

去年甲山林也採讓利政策，董事長祝文宇表示，有讓利的案子都賣得不錯，但因為有很多同業在抱怨，所以今年雖然會讓利，但適度讓利可以賣得動就好。（圖／林榮芳攝）

而退居第四名的甲山林，去年接案主要來自新北市新店區150億元的「寶鈺」及三重區130億元的「市政帝寶」，總銷為686億元，年減逾4成。月前，董事長祝文宇也坦言，銷售額自前年的千億滑落至約400億元，年減 200%，房市進入冷靜期、深度盤整期，今年公司將持續「讓利換速度」。

今年甲山林百億級指標大案包括新北市中和「左岸明珠」總銷380億元、泰山「當代帝寶」總銷150億元、桃園龜山「AI都會城1、2期」總銷540億元，以及「新竹帝寶」總銷250億元，且親一色皆是自建案。據了解，今年甲山林全年推案規模雖上看1,500億元，但多數仍以自建案為主，外接案僅針對地段條件佳、產品定位清楚的案件才主動爭取，接案態度相對審慎。

聯碩地產去年靠著400億元「國城寳實」擠進十大代銷，不過對於今年推案計畫，聯碩地產表示，限貸令未解現在又有土方之亂，今年將以銷售舊案為主。（圖／林榮芳攝）

2025十大代銷也有2家接案量逆勢成長新進入榜。璞園建築2025年接案總銷翻倍成長至377億元，重返十大代銷行列，主要動能來自自家建設與西華飯店合建案「西華璞園」，單一指標案即占175億元；而聯碩地產去年靠著台南東區「國城寳實」單一個案貢獻400億元，首度躋身十大代銷行列，2025年接案總銷衝上497億元，年增近3倍，堪稱年度黑馬。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，前幾年房市多半跟著科技業移動，中南部市場表現亮眼，但2025年則呈現「北溫南冷」，中南部買氣趨緩，雙北市場反而相對穩定，全國布局有助於分散風險，因此可見能夠長期名列十大代銷行列的業者，多半具備「全台布局」的共通特質。

何世昌也進一步指出，2025年進入第四季後，成交量有逐步回溫跡象，主要因寶佳等大型建商率先讓利，透過「降價取量」策略推案，市場恐慌情緒也逐漸消退，2025年應是預售屋成交的谷底，預期今年會緩步回升，但整體買氣仍以自用為主，價格則在建商讓利換成交下，持續盤整格局。

