]2025搜尋網站「十大娛樂人物」揭曉！大S、方大同離世全網傷感
〔記者蕭方綺／台北報導〕搜尋網站Yahoo揭曉2025年度「十大娛樂事件」、「十大娛樂人物」排行榜，盤點今年娛樂圈焦點與熱門影視話題。在十大娛樂事件中，以情感議題最受關注，其中以「金秀賢與金賽綸感情爭議」、「范姜彥豐與粿粿」婚變風波最受關注；「Lulu陳漢典爆婚訊」、「劉品言與連晨翔雙喜臨門」的好消息也入榜。在十大娛樂人物中，大S、方大同離世震驚各界，為前二名；受爭議風波的韓星金秀賢排第三。
今年「十大娛樂事件」主要聚焦情感相關議題。韓星「金秀賢與金賽綸感情爭議」掀起跨國討論，成為年度最受關注焦點，排名第一；「范姜彥豐爆粿粿出軌王子」，因演變成網友集體「鍵盤辦案」成話題，排名第二。與此同時，「Lulu陳漢典爆婚訊」、「劉品言與連晨翔閃婚懷孕雙喜臨門」的好消息震驚娛樂圈，分居第三與第七。
此外，由王大陸而起的「演藝圈逃兵役事件」、百萬YouTuber「家寧與Andy老師糾紛」、「魏如萱認愛小21歲新男友」引發的三角關係爭議 ，皆引起網友討論，分列第五、第六和第八。
韓流威力不減，GD、TWICE、SJ等韓星登台舉辦演唱會，加上韓國年末大型頒獎典禮AAA移師高雄舉辦，掀起一波韓流熱潮，成為追星族的熱門話題，排行第四；「臺北大巨蛋大咖演唱會爆發」成為歌手的新夢想舞台 ，位居第九；韓國女星全智賢新作《暴風圈》因涉及爭議台詞 ，引發中國、伊拉克、越南三國觀眾不滿成焦點，位居年度排行第十。
至於2025年度十大娛樂人物，則是百感交集。最受關注的莫過於年初因流感併發肺炎去世的「大S」徐熙媛；同樣因病離世的音樂人方大同、男星顏正國則分列第二、第七。韓星金秀賢因與已逝女星金賽綸爆出情感與債務爭議、藝人江祖平揭露劇組性騷擾、中國演員于朦朧的墜樓事件、王大陸因逃兵役牽扯案外案，讓演藝圈的公共議題備受矚目，分列第三、第六、第八、第九。
然而，演藝圈好消息也振奮人心，沈玉琳因罹患白血病入院後病情逐漸好轉，位列第四。主持人「Lulu」黃路梓茵與陳漢典拋出結婚震撼彈，愛情事業雙豐收，名列第五。陳妍希離婚後以新劇《狙擊蝴蝶》回歸大獲好評，登上榜單第十名。
