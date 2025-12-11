2025搞笑野生動物攝影獎出爐 「跳舞猩猩」奪總冠軍

2025年「尼康搞笑野生動物攝影獎」（Nikon Comedy Wildlife Awards）英國時間10日晚間揭曉得獎名單，此次共有來自109個國家、逾萬件作品參賽，最終選出1名總冠軍、7項類別冠軍與10名高度讚揚獎。

拿下總冠軍的作品，是英國攝影師柯恩（Mark Meth Cohn）的《擊掌》（High Five）。柯恩表示，花了4天徒步穿越東非的維龍加山脈，才成功拍攝到一隻年輕的大猩猩展示雜技天賦——旋轉、翻滾和高踢腿。

另一名英國攝影師普萊斯（Warren Price）拍攝的《鎖喉》（Headlock），則奪得「鳥類獎」。普萊斯在作品介紹中提到，照片中拍攝的海鳩領地意識非常強，經常為了爭奪巢穴發生打鬥。

《鎖喉》（Headlock）。（攝影／Warren Price）

「爬蟲、兩棲和昆蟲類獎」及16歲以下青少年獎，則由美國13歲少年貝爾（Grayson Bell）包辦，得獎照片《不情願的洗禮》（Baptism of the Unwilling Convert）攝於2023年初春，當時雄蛙們紛紛出沒、劃分領地，畫面看起來就像其中一隻雄蛙正在強行幫另隻雄蛙進行洗禮。

《不情願的洗禮》（Baptism of the Unwilling Convert）。（攝影／Grayson Bell）

美國攝影師霍夫曼（Maggie Hoffman）捕捉到拍年輕的雌性黑猩猩正在挖鼻孔、吃掉鼻屎的畫面，並將該作品命名為《淘金記》（Digging for Gold），最終奪下「傑出網路相片集獎」。

《淘金記》（Digging for Gold）。（攝影／Maggie Hoffman）

「魚類及其他水生生物獎」由英國攝影師斯托克（Jenny Stock）的《笑臉》（Smiley）奪下；25歲以下青年獎則由德國攝影師魯斯特邁爾（Paula Rustemeier）的《舞動全場－狐狸霹靂舞大戰》（Hit the dance floor - foxes in a breakdance battle）獲獎。

《笑臉》（Smiley）。（攝影／Jenny Stock）

《舞動全場－狐狸霹靂舞大戰》（Hit the dance floor - foxes in a breakdance battle）。（攝影／Paula Rustemeier）

《我的巢穴在哪裡？ 》（Now which direction is my nest）獲得高度讚揚獎。（攝影／Alison Tuck）

《起落架放下》（Landing gear down）獲得高度讚揚獎，作者說：「我喜歡說紅喉潛鳥們把水面當成了飛機跑道。」（攝影／Erkko Badermann）

「顯然，這隻小熊之前已經被迫在攝影師面前擺過姿勢了。」——《微笑——你正在被拍》（Smile - you're being photographed）獲得高度讚揚獎。（攝影／Erkko Badermann）