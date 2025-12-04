2025教育十大事紀 台灣教師聯盟：改革與挑戰並行「識讀中國」與民防素養成新焦點

台灣教師聯盟、民進黨立委張雅琳召開「2025教育十大事紀：改革與挑戰並行，打造更安全、更公平的教育環境」記者會。 圖：台灣教師聯盟提供

[Newtalk新聞] 台灣教師聯盟發布《2025 教育十大事紀》，從研究與教育現場系統性回顧今年度的重要改革、挑戰與政策轉折，包括兩岸與資訊戰下的「識讀中國」教育、本土教育深化與文化紮根、轉型正義教育的制度化進展等，聯盟強調，教育改革不僅是課程調整，更是台灣民主韌性與國家安全的基礎工程。

台灣教師聯盟、民進黨立委張雅琳4日召開「2025教育十大事紀：改革與挑戰並行，打造更安全、更公平的教育環境」記者會。聯盟指出，今年教育十大事紀，呈現台灣在國安、文化、學生權益與人才培育上的重要轉變。「識讀中國」與民防素養成為新焦點，本土教育與轉型正義制度化奠定國家記憶。整體訊息清楚：教育是國家韌性的根基，2025 需共同打造更安全公平、具前瞻性的教育環境。

一、兩岸與資訊戰下的「識讀中國」教育

台灣北社社長羅浚晅表示，面對中國升高的文攻武嚇與假訊息，教育已是民主的第一道防線。「教育十大事紀」將「識讀中國」列為首項，凸顯其國安地位。各大專校院已將相關內容納入課程，並由陸委會、海基會推動社區講座提升社會理解。師資與教材仍待強化，識讀中國更需跨入多元學科並制度化入課綱，逐步納入大考。這不是製造對立，而是培養公民看清威權、珍惜民主的能力。

二、民防素養全面推動（台灣全民安全指引手冊）

濟南基督長老教會黃春生牧師指出，本土、公民與民防素養將成為明年改革核心，目標是打造更安全公平的學習環境。面對災害與中國威脅升高，民防教育更顯重要。《台灣全民安全指引》提醒民防是守護日常的能力。黃春生倡議推廣防災士訓練至校園，使其成為全民教育一部分，並呼籲教育部將民防納入課程並建立常態培訓，讓台灣成為更具韌性的防災之島。

三、本土教育深化與文化紮根

教育部本土教育委員李川信提及，本土教育已從校園擴大為全社會共識；9 月全國研討會並首次頒發「本土教育貢獻獎」。教育部今年與 12 個場館合作辦理 60 場師訓、近 3,000 名教師參與，北教大成立「台灣學系」亦是突破。在中國威脅下，本土教育更是守護台灣主體性的關鍵。

四、轉型正義教育的制度化進展

行政院政務顧問李慧生說，轉型正義教育是守護民主不可或缺的制度工程，讓台灣從歷史創傷中建立共同記憶。2025 年起，行政院與教育部將其制度化，納入教育安全與公民能力養成。近年重點包括盤點國家不法、推動政治檔案解密、移除威權象徵、推動中正紀念堂民主化及強化人權教育。六大主題盤點與校史修正等成果已落實，使轉型正義成為下一代理解民主、抵抗威權的重要基礎。

五、私校退場與少子化衝擊

開南大學副校長陳文甲強調，在外部威脅下，「識讀中國」與「民防素養」成為教育重點，本土教育與轉型正義也加速制度化。少子化使私校退場成結構性挑戰，技職教育則因國際合作迎來新契機。他認為高教需調整：公校適度減招、強化國際學生培育、協助危機私校轉型；並建議「深耕計畫」優先支援具特色與區域貢獻的私校，提升高教韌性。

六、技職教育的國際合作新局



台北科技大學陳勝強教授表示，在全球產業快速變動下，技職教育成為台灣競爭力核心。2025 年技職迎來突破：歐盟 Erasmus＋ 首度組團訪台，推動 AI、STEM 等合作；台科大與技高啟動「3＋2＋2」專班，強化技術培育；台灣睽違 32 年再辦亞洲技能競賽，展現青年實力。技職已是台灣走向世界的重要力量，政府更應持續投入資源與國際合作。

七、校事會議爭議、濫訴與教師行政負荷

張雅琳指出，台灣教師聯盟及教育界代表召開記者會，強調守護孩子與保障教育平權，同時維護教師權益。民防教育面對災害與安全風險刻不容緩，目的在培養學生基本自救判斷，而非製造恐慌。校事會議雖有濫訴與負擔問題，但仍是弱勢學生的重要管道，應改革而非廢除，呼籲政府完善民防教育並健全校事會議，使教育更安全公平、有韌性。

八、學生權益重大事件（霸凌新制、會考轉折、台師大抽血案）

人本教育基金會人權教育專委李振源提到，近期教育事件凸顯制度缺失，亟需改革。霸凌案件常被忽視，調查與追蹤不足，教育部應強化程序與公正審議，避免再被輕放。會考爭議反映升學制度僵化，需啟動選才改革，重視多元能力。師大女足球事件則暴露論文輔導、運動員支持與行政斷裂等系統問題，需提出前瞻改革並由教育部協助建立更透明與公平的校園支持機制。

九、雙語政策轉向務實

李慧生指出，過去雙語政策因追求績效過度，造成教師負擔與學生理解受損。如今教育部回到「英語課教好教穩」，是務實且尊重專業的轉變。目前近七成中小學採全英語教學並具備配套資源，政策正從口號走向落實。各地也發展生活化英語，如雲林短影音融入教學。雙語不應成競賽，台灣教師聯盟呼籲以學生為中心、尊重專業並維護公平，避免擴大落差。

十、AI 數位教育成為新時代核心

台灣教師聯盟理事長潘威佑說明，2025 年 AI 全面進入學習現場，學測首次大幅融入 AI 與科技倫理，象徵教育走向「理解 × 思辨 × 技術」整合。新版《高中生成式 AI 使用指引》要求揭露使用並重視引用倫理，是負責任科技素養的關鍵一步。「數位深耕計畫」累積 216 套 AI 課程，顯示基礎已逐步成形。AI 教育是國家人才工程，聯盟呼籲強化師資、縮短城鄉差距，讓科技與公民倫理並進。

